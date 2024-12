EuroCup Women – Sassari passa il turno nonostante la sconfitta in trasferta contro lo Jairis

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari cade sul parquet dello Hozono Global Jairis per 74-71, ma passa il turno grazie alla differenza canestri maturata nella sfida di andata. Regna l'equilibrio nelle battute iniziali della gara: Bertsch (22 punti), Ayuso (14 punti, 8 assist, 5 rimbalzi e 3 recuperi) e Lopez Senechal (11 punti) vedono le risposte di Begic (16 punti e 5 rimbalzi), Gonzales e Taylor (32 punti, 6 assist e 5 rimbalzi), ma successivamente le spagnole infliggono un parziale di 10-2 grazie ai colpi di Alarcon e della già citata Bertsch; il gioco da tre punti di Taylor spinge Sassari a farsi valere nel pitturato, dove Begic e Carangelo conquistano i liberi del -3 (18-15). Le padrone di casa premono sull'acceleratore e allungano con la spinta di Massey, ma la numero 12 ospite suona la carica e permette alla sua squadra di chiudere sul 25-22 il primo quarto. È proprio Taylor a far scattare l'operazione sorpasso per la Dinamo Banco di Sardegna con un parziale di 1-8 realizzato quasi totalmente in solitudine; successivamente, si assiste ad un altro botta e risposta tra le rivali con Nelson, Lopez Senechal e Ayuso a far da controaltare a Grattini e Taylor, queste però alzano i giri del motore e costringono lo Jairis al time-out (32-39). La pausa giova alle iberiche che con la tripla di Bertsch prendono in mano la situazione, alla festa si uniscono Holesinska e Ayuso – abili ad annullare i punti segnati da Pastrello e Begic a cronometro fermo – per il 48-43 che ribalta la testa della corsa e manda le spagnole in vantaggio all'intervallo.



I ritmi non accennano a diminuire e l'equilibrio regna nuovamente sovrano: Begic e Taylor rispondono prontamente agli assalti di Alarcon e Ayuso, tuttavia le padrone di casa scappano sul +11 con un break operato da Nelson, Lopez Senechal e Bertsch; le ospiti riescono a trovare la via del canestro solo ai liberi – Toffolo e Taylor protagoniste nell'occasione –, mentre la tripla di Lopez Senechal e l'appoggio di Ginzo regalano il massimo vantaggio allo Jairis (65-53). Il tandem Taylor-Begic tiene vive le speranze di Sassari per il passaggio del turno, portando sul 65-57 il risultato dopo 30'. La tensione sul parquet è palpabile e infatti Alarcon converte solo uno dei due tiri liberi, Taylor invece segna quattro punti di fila prima della tripla di Ayuso, poi la Dinamo Banco di Sardegna innesta le marce più alte e accorcia fino al -2 grazie principalmente ai tiri a cronometro fermo; il tecnico fischiato a Carangelo sembra condannare Sassari, perché le spagnole costruiscono un break di 5-0 con cui hanno la qualificazione in pugno, ma è la stessa capitana a siglare una tripla clutch che con il libero di Taylor chiude i conti sul 74-71.