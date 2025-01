EuroCup Women – Sassari sfida Euskotren al PalaSerradimigni nell'andata degli ottavi di finale

Superate le feste natalizie, tornano sul parquet le protagoniste della EuroCup Women, con la Dinamo Banco di Sardegna Sassari unica superstite della competizione e che proverà a tenere alto il nome della Techfind Serie A1.



DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI – IDK EUSKOTREN

(Mercoledì 8 gennaio, ore 20.30 – YouTube FIBA)



Le ragazze di coach Antonello Restivo hanno sofferto, ma sono riuscite ad eliminare le spagnole dello Hozono Global Jairis con un punteggio complessivo di 131-128, tre punti di scarto cruciali per passare dal primo round dei play-off agli ottavi di finale. Sul loro cammino un'altra compagine iberica, si tratta di Euskotren che ha faticato non poco contro Charnay, eliminando di fatto l'avversaria francese con un complessivo di 141-134 dopo aver pareggiato per 68-68 nella gara di andata. La coach Aranzazu Muguruza Dominguez lascerà la squadra nelle mani esperte di Roso Buch e Lara Gonzalez, due combo guard capaci di imporre alla perfezione il proprio ritmo di gioco, accendendo le compagne in qualsiasi momento; in un quintetto che avrà la componente fisica a farla da padrone, la classe 2004 Nastja Claessens saprà come ritagliarsi il suo spazio al fianco della veterana Louice Halvarsson e della connazionale Becky Massey, gemella di Billie contro cui le sarde hanno giocato nel primo turno ad eliminazione diretta. L'asso nella manica per le basche arriva dalla panchina: Delicia Washington sarà la minaccia principale proposta dalla second unit, realizzatrice su tre livelli e agonista senza rivali, supportata dalla guardia tiratrice Alba Prieto; la canadese Niyah Becker dovrà sfruttare i minuti a disposizione per mettere in difficoltà le avversarie, mentre la pivot Lola Pendande lotterà sotto il ferro per guadagnarsi rimbalzi e punti facili.