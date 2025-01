EuroLeague Women – Il Beretta Famila Schio rimonta nel secondo tempo e supera Tango Bourges

Il Beretta Famila Schio vince in volata per 67-62 contro Tango Bourges nella terza giornata della seconda fase a gironi di EuroLeague Women. Il canestro di Juhasz (14 punti, 12 rimbalzi e 5 recuperi) apre il sipario sulla partita, le ospiti però segnano sette punti in fila con i nomi di Green (17 punti e 9 assist), Okonkwo (22 punti e 8 rimbalzi) e Astier (8 punti, 6 assist e 5 rimbalzi), la risposta di Keys non tarda ad arrivare, ma le triple segnate in sequenza da Okonkwo e Green rendono vane le marcature di Salaun (13 punti e 7 rimbalzi) e Dojkic (9 punti e 2 recuperi); in uscita dal time-out, Laksa (10 punti) connette con un tiro da dietro l'arco e solo una scatenata Green riesce a contenere le fiammate della lettone (13-20). Dopo 3' di digiuno per entrambe le compagini, Bourges mette il punto esclamativo sul primo quarto, chiudendolo sul 13-24 grazie ai colpi della coppia Filip-Green. La numero 7 francese prosegue la sua battaglia personale contro le scledensi, Bestagno e Dojkic cercano di contenere le sue scorribande, tuttavia arrivano in soccorso Pouye e Astier che insieme a Okonkwo firmano il massimo vantaggio, forzando coach Dikaioulakos al time-out; la pausa scuote le 'orange', capaci di costruire un parziale di 11-3 coinvolgendo l'intero quintetto e spingendo le transalpine a fermare il gioco (30-37). Il finale di tempo ha una sola protagonista: infatti, Okonkwo trova spazio per siglare sei punti – contro l'unica realizzazione di Juhasz – e portare le squadre all'intervallo sul 32-43.



Il tiro libero di Spanou dà il via al terzo quarto, passati 2' senza canestri ci pensa Juhasz ad alzare il ritmo, ma sono di nuovo le francesi di Bourges a prendere le redini del gioco, registrando un break di 2-7 – Green, Pouye e Spanou le protagoniste – che spinge la panchina veneta al time-out; al ritorno dalla breve pausa, Dojkic e Filip si danno battaglia sui due lati del campo, Juhasz però ha l'ultima parola con l'appoggio che vale il 40-53 alla mezz'ora. Il break di 6-0 ad opera di Laksa e Keys costringe coach Lafargue a fermare il gioco dopo poco più di 60” dall'inizio del quarto periodo; le transalpine non riescono a trovare il bandolo della matassa, questo diventa un assist per le scledensi che infliggono così un parziale di 0-9 – Verona (8 punti), Dojkic da tre, André e Juhasz a referto – utile per effettuare il sorpasso (55-54). La tripla di Okonkwo in uscita dal time-out restituisce il vantaggio a Bourges, i canestri di André (6 punti, 6 rimbalzi e 3 stoppate) però riportano avanti Schio fino al pareggio di Astier; nel finale, Salaun mette in ghiaccio la partita con sei punti nel parziale di 8-0 'orange', mentre la tripla di Okonkwo sposta solo il punteggio sul 67-62.