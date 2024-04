Techfind Serie A1: equilibri stabili in classifca, Roma in risalita. Le interviste in "mixed zone"

Nel derby lombardo teletrasmesso in diretta su Raisport, match godibile tra Allianz Geas e Repower Sanga Milano: vincono le ospiti 71-72 (Toffali 22; Moore 24). Ilaria Panzera per le rossonere: "Due punti molto importanti per consolidare il quarto posto, questa partita con una vittoria di un punto non ci aiuta nel quoziente canestri. Cerchiamo di lavorare su cosa non è andato, non abbassando la guardia". Susanna Toffali per Sanga: "Sicuramente per punteggio e quello che abbiamo dato in campo la sconfitta più positiva finora, siamo riuscite a mettere tutto ciò che avevamo e a trovare la chimica. Non era semplice giocare alla pari con una squadra come Geas, ci siamo riuscite ed è un buon segno in vista della preparazione ai Playout".

In testa alla classifica resiste l'Umana Reyer Venezia, che supera l'ostacolo della trasferta in casa della Passalacqua Ragusa per 57-70 (Juskaite 15, Kuier 21). Martina Fassina, nel weekend del suo compleanno, così per la Reyer: "Sicuramente non era facile oggi, loro sono un'ottima squadra che ha giocato una partita di grande intensità. Siamo state brave in difesa e sulle palle vaganti, cosa che ci ha dato la spinta per portarla a casa". Ilaria Milazzo per una Ragusa ormai certa del sesto posto: "Purtroppo ancora oggi ci condizionano le assenze, Spreafico e poi Chidom a gara in corso, ma questa non dev'essere una giustificazione. Io penso comunque che il nostro roster sia costruito per una posizione che va dal sesto al quarto posto. Non finiremo nelle prime 4 in regular season, ma possiamo raggiungere le Semifinali e daremo tutto per farlo".

Nonostante tutto, tiene botta il Famila Wuber Schio con un netto 43-85 nel derby veneto contro l'Alama San Martino di Lupari (Turcinovic 9; Guirantes 17). Costanza Verona per Schio: "Abbiamo preparato la partita molto bene, San Martino può metterti in difficoltà, abbiamo messo grande attenzione sui particolari. Abbiamo ben eseguito il piano partita, sfruttando bene vicino a canestro la loro assenza di Kostowicz. Forse l'unico aspetto da aggiustare sono le palle perse". Per San Martino, Anastasia Conte: "I primi due quarti abbiamo segnato poco e preso tiri affrettati. Loro sono partite alla grande non lasciandoci spazio, gli ultimi due quarti abbiamo spinto un po' di più ma non si può approcciare una partita così, specie contro le campionesse in carica".

La Virtus Segafredo Bologna tiene il ritmo con la vittoria 81-63 sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari (Zandalasini 20; Raca 15). Così per Virtus Olbis Andrè: "È stata una partita che siamo riuscite a controllare bene sin dall’inizio, ci sono stati alcuni momenti più complessi durante il suo corso però siamo state brave perchè a differenza dell’andata in casa loro siamo riuscite a mantenere il controllo. Dobbiamo concentrarci molto di più sulla nostra difesa, all’inizio abbiamo concesso molti canestri facili e nel secondo tempo abbiamo cercato di limitarli". Così il coach sassarese Antonello Restivo: “Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile contro una squadra in uno stato di forma importante, una squadra che sicuramente vedremo secondo me in finale scudetto per giocarsi il titolo. Noi abbiamo giocato bene nei momenti di alta aggressività offensiva abbiamo cercato di portarle a delle parse o dei tiri difficili, dovevamo in certi momenti controllare di più il ritmo. Quando abbiamo attaccato più in profondo abbiamo mosso più velocemente la palla abbiamo fatto molto bene, ma loro sono stati molto bravi a toglierci quei naturali tiri da tre punti con i piedi per terra che noi ogni volta cerchiamo. Le ragazze hanno fatto l’ennesima partita buona, sono molto fiducioso per queste altre due partite che ci mancano”.

In zona Playoff, La Molisana Magnolia Campobasso rimane agganciata a Geas con la vittoria 67-72 sul campo di RMB Brixia Basket (Louka 14; Morrison 16). Stefania Trimboli lancia la volata molisana per il quarto posto: "Complimenti a Brescia, noi siamo partite un po' molli ritrovandoci nel secondo quarto. Negli ultimi minuti ci è mancata un po' di lucidità ma fortunatamente abbiamo vinto. Affrontiamo una gara alla volta, come sempre". Ramona Tomasoni per una Brixia vicinissima ai Playout, ma con margine per provare a completare l'impresa evitandoli: "Campobasso ha aumentato le sue percentuali nel corso della partita, noi siamo calate e ci hanno fatto un controparziale nel secondo quarto che ci è costato la partita, un errore che abbiamo già fatto. Andremo a Roma per vincere, per provare a evitare i Playout".

Risale l'Oxygen Roma Basket, che supera 81-84 l'E-Work Faenza (Tagliamento 22; Dongue 30). Molto clutch per Roma l'ex dell'incontro, Rosa Cupido: "Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile, qui a Faenza è difficile vincere ed io lo so bene visto che ho giocato qui gli ultimi due anni. Siamo state brave mentalmente a rimanere sul pezzo. Non abbiamo mai mollato anche quando loro sono tornate punto a punto e alla fine abbiamo portato i due punti a casa". Tina Cvijanovic per le faentine: "Sto bene dopo l'infortunio, sono pronta per il finale di questa stagione. Raccontare questa partita è difficile perchè come al solito eravamo lì, ma nelle battute conclusive non ce l'abbiamo fatta. Torniamo in palestra a lavorare, per preparare al meglio i Playout".





A1 Femminile

11^Giornata di Ritorno

RISULTATI:



06/04/2024

Repower Sanga Milano - Allianz Geas Sesto San Giovanni 71 - 72

Passalacqua Ragusa - Umana Reyer Venezia 57 - 70

E-Work Faenza - Oxygen Roma Basket 81 - 84



07/04/2024

RMB Brixia Basket - La Molisana Magnolia Campobasso 67 - 72

Virtus Segafredo Bologna - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 81 - 63

Alama San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 43 - 85





CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia 38, Famila Wuber Schio* 36, Virtus Segafredo Bologna 36, Allianz Geas Sesto San Giovanni 32, La Molisana Magnolia Campobasso 32, Passalacqua Ragusa 25, Alama San Martino di Lupari* 18, Oxygen Roma Basket* 18, Dinamo Banco di Sardegna Sassari 18, RMB Brixia Basket 14, E-Work Faenza** 8, O.ME.P.S. Battipaglia 4, Repower Sanga Milano 4



*una partita in meno

**una partita in più





Repower Sanga Milano - Allianz Geas Sesto San Giovanni 71 - 72 (20-20, 35-36, 49-57, 71-72)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali 22 (3/8, 5/5), Pesenti NE, Guarneri NE, Beretta* 3 (1/2 da 3), Vintsilaiou* 10 (2/4, 2/3), Penz, Turmel* 11 (1/2, 2/3), Bonomi NE, Urbaniak Dornstauder* 10 (4/7 da 2), Tulonen 11 (1/3, 3/4), Madonna* 4 (2/3, 0/4), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 13/31 - Tiri da 3: 13/24 - Tiri Liberi: 6/12 - Rimbalzi: 34 7+27 (Urbaniak Dornstauder 15) - Assist: 19 (Urbaniak Dornstauder 6) - Palle Recuperate: 5 (Beretta 1) - Palle Perse: 17 (Vintsilaiou 5)

ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Dotto C. 10 (1/3, 2/3), Moore* 24 (10/16, 1/1), Conti* 3 (1/1 da 3), Begic 4 (2/6, 0/3), Arturi NE, Wadoux 8 (1/1, 2/8), Tava NE, Trucco* 6 (3/6, 0/1), Panzera* 8 (4/6, 0/3), Gwathmey* 9 (3/6 da 2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/44 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 30 7+23 (Moore 6) - Assist: 20 (Dotto C. 7) - Palle Recuperate: 10 (Moore 3) - Palle Perse: 10 (Dotto C. 4)

Arbitri: Bonotto F., Rodia P., Ferrara C.



Passalacqua Ragusa - Umana Reyer Venezia 57 - 70 (18-20, 32-33, 42-54, 57-70)

PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 10 (5/12, 0/4), Spreafico NE, Di Fine 3 (1/2 da 3), Chessari NE, Milazzo 12 (2/5, 1/2), Salice NE, Jakubcova* 10 (0/5, 2/5), Pastrello* 3 (0/2, 1/5), Juskaite* 15 (6/11, 1/5), Miccoli M. 2 (1/3 da 2), Chidom* 2 (1/3 da 2), Nikolic NE

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 30 9+21 (Thomas 5) - Assist: 16 (Thomas 4) - Palle Recuperate: 7 (Milazzo 4) - Palle Perse: 8 (Milazzo 2)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani, Gorini 2 (1/1 da 2), Villa* 9 (3/9, 1/3), Nicolodi NE, Pan* 9 (3/7 da 3), Held, Cubaj 4 (2/3 da 2), Fassina* 9 (2/5, 1/2), Shepard* 16 (5/9 da 2), Kuier* 21 (4/9, 4/6)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 9/19 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 47 10+37 (Shepard 15) - Assist: 19 (Fassina 8) - Palle Recuperate: 5 (Kuier 2) - Palle Perse: 16 (Fassina 5)

Arbitri: Costa A., Attard M., Lanciotti V.



E-Work Faenza - Oxygen Roma Basket 81 - 84 (19-23, 34-40, 58-59, 81-84)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 4 (1/3, 0/2), Edokpaigbe* 11 (4/5 da 2), Ciuffoli C. NE, Niemojewska NE, Cvijanovic 18 (2/4, 3/5), Tagliamento* 22 (3/5, 4/10), Peresson* 14 (1/2, 4/8), Spinelli NE, Grande, Ciuffoli E. NE, Dixon NE, Brossmann* 12 (1/7, 1/3)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 12/26 - Tiri da 3: 12/29 - Tiri Liberi: 21/27 - Rimbalzi: 27 6+21 (Brossmann 11) - Assist: 12 (Cvijanovic 4) - Palle Recuperate: 5 (Peresson 3) - Palle Perse: 14 (Tagliamento 3) - Cinque Falli: Peresson

OXYGEN ROMA BASKET: Romeo* 7 (2/4, 1/4), Dongue* 30 (15/18 da 2), Cupido* 21 (6/10, 1/1), Natali 3 (0/2, 1/4), Bongiorno NE, Scarsi NE, Czukor* 8 (4/6, 0/4), Sventoraite 3 (1/2 da 2), Gilli 5 (2/2, 0/1), Kalu* 7 (3/4, 0/1)

Allenatore: Di Meglio V.

Tiri da 2: 33/48 - Tiri da 3: 3/15 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 36 8+28 (Dongue 12) - Assist: 12 (Romeo 3) - Palle Recuperate: 6 (Dongue 2) - Palle Perse: 16 (Dongue 6) - Cinque Falli: Dongue

Arbitri: Rudellat M., Berlangieri C., Cassinadri A.



RMB Brixia Basket - La Molisana Magnolia Campobasso 67 - 72 (25-13, 40-45, 55-59, 67-72)

RMB BRIXIA BASKET: Bordiga NE, Landi 2 (1/1 da 2), Zanardi* 12 (2/5, 2/4), Tomasoni R.* 2 (1/1, 0/1), Pinardi 3 (1/1 da 3), Louka* 16 (5/11, 1/1), Boothe 4 (2/3, 0/1), Garrick* 9 (4/9, 0/8), Skoric 5 (2/6, 0/1), Tassinari* 14 (1/1, 4/7)

Allenatore: Cesaro S.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 34 11+23 (Zanardi 11) - Assist: 17 (Garrick 4) - Palle Recuperate: 7 (Tassinari 3) - Palle Perse: 15 (Zanardi 3) - Cinque Falli: Tomasoni R.

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Moffa NE, Kunaiyi-Akpanah* 5 (2/2, 0/1), Narviciute, Kacerik, Trimboli* 13 (1/3, 3/6), Giacchetti, Quinonez Mina 15 (6/9, 1/2), Dedic* 12 (3/6, 2/3), Morrison* 16 (3/7, 3/8), Mistinova* 11 (4/12, 1/2)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 10/24 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 37 10+27 (Kunaiyi-Akpanah 7) - Assist: 20 (Trimboli 7) - Palle Recuperate: 8 (Kunaiyi-Akpanah 2) - Palle Perse: 16 (Trimboli 5)

Arbitri: Perocco A., Maschietto C., Bartolini L.



Virtus Segafredo Bologna - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 81 - 63 (25-15, 40-35, 66-49, 81-63)

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero, Pasa* 12 (4/5, 1/1), Peters 8 (3/7 da 2), Cox 5 (2/4, 0/1), Rupert* 11 (4/5, 1/1), Barberis 2 (1/1, 0/1), Dojkic* 9 (3/4, 1/3), Andre'* 12 (6/8 da 2), Zandalasini* 20 (6/6, 2/5), Orsili 2 (1/1, 0/1), Consolini

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 30/42 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 30 5+25 (Peters 7) - Assist: 19 (Dojkic 5) - Palle Recuperate: 6 (Andre' 3) - Palle Perse: 17 (Dojkic 4)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Raca* 15 (7/10, 0/3), Carangelo* 7 (1/3, 1/3), Toffolo 7 (2/4, 1/4), Crudo 3 (1/4, 0/1), Kaczmarczyk* 13 (3/6, 1/1), Hollingshed* 4 (2/5, 0/4), Joens* 9 (2/7, 1/3), Spiga NE, Bebbu NE, Togliani 5 (1/5, 1/1)

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 19/44 - Tiri da 3: 5/20 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 30 12+18 (Toffolo 4) - Assist: 10 (Carangelo 3) - Palle Recuperate: 12 (Joens 3) - Palle Perse: 14 (Kaczmarczyk 5)

Arbitri: Salustri V., Grappasonno F., Forni M.



Alama San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 43 - 85 (5-22, 10-45, 24-63, 43-85)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: D'Alie* 5 (1/5, 1/4), Guarise 4 (2/3, 0/1), Tau NE, Conte* 6 (2/7, 0/4), Turcinovic* 9 (3/9, 1/7), Soule* 6 (1/5, 1/3), Russo 5 (1/5, 1/4), Arado 4 (2/3, 0/1), Diakhoumpa 2 (1/1 da 2), Vente* 2 (0/2 da 2), Kostowicz NE

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 13/40 - Tiri da 3: 4/24 - Tiri Liberi: 5/10 - Rimbalzi: 29 11+18 (Vente 6) - Assist: 11 (Turcinovic 5) - Palle Recuperate: 10 (Conte 3) - Palle Perse: 14 (D'Alie 3) - Cinque Falli: Soule

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 12 (5/10 da 2), Bestagno M. 8 (1/3 da 2), Sottana 11 (1/1, 3/4), Verona* 9 (3/6, 1/2), Guirantes* 17 (4/4, 3/5), Crippa, Parks* 4 (1/2, 0/2), Keys* 8 (4/6, 0/2), Penna 3 (1/3 da 3), Reisingerova 13 (6/9 da 2)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 25/42 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 49 13+36 (Verona 6) - Assist: 20 (Verona 6) - Palle Recuperate: 7 (Juhasz 3) - Palle Perse: 16 (Verona 4)

Arbitri: Ursi S., Tommasi E., Castellaneta A.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Moore T. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 364 (17,3)

Garrick M. (RMB Brixia Basket) 352 (16)

Chidom O. (Passalacqua Ragusa) 342 (15,5)

Johnson C. (O.ME.P.S. Battipaglia) 335 (15,2)

Raca I. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 321 (16)

Gwathmey J. (Allianz Geas Sesto San Giovanni) 310 (14,1)

Tagliamento M. (E-Work Faenza) 305 (14,5)

Dongue L. (Oxygen Roma Basket) 298 (15,7)

Zanardi C. (RMB Brixia Basket) 287 (13)

Dedic N. (La Molisana Magnolia Campobasso) 277 (12,6)

Dixon L. (E-Work Faenza) 269 (12,8)

Ferrari Calabro P. (O.ME.P.S. Battipaglia) 267 (12,7)

Louka V. (RMB Brixia Basket) 266 (12,1)

Turcinovic L. (Alama San Martino di Lupari) 263 (13,8)

Joens A. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 259 (12,3)

Zandalasini C. (Virtus Segafredo Bologna) 258 (12,3)

Juskaite L. (Passalacqua Ragusa) 257 (11,7)

Hollingshed M. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 256 (12,2)

Kalu E. (Oxygen Roma Basket) 254 (14,1)

Carangelo D. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 250 (11,9)