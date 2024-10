Techfind Serie A1 - Derthona batte Brixia nell'anticipo del sabato

Dopo aver trovato la prima vittoria nello scorso turno, l'Autosped G BCC Derthona Basket batte anche RMB Brixia Basket 86-68. La squadra di Cutugno scava un primo solco già nel primo quarto, chiuso sul 25-18, e poi continua ad allungare vincendo tutti e quattro i parziali, toccando anche il +20 nel quarto periodo. Prima volta in doppia cifra in Italia per Nathalie Fontaine, top scorer con 22 punti, mentre Attura e Penna chiudono con 21 e 16 punti. Brixia prova a rimanere a contatto, ma paga una brutta serata al tiro (5/21 da 3). In doppia cifra Togliani con 16 e Tagliamento e Louka con 15.

Techfind Serie A1

Anticipo 4^ Giornata di Andata

RISULTATI:

19/10/2024

Autosped G BCC Derthona Basket - RMB Brixia Basket 86 - 68

20/10/2024

O.ME.P.S. Battipaglia - La Molisana Magnolia Campobasso

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Alama San Martino di Lupari

Famila Wuber Schio - E-Work Faenza

Umana Reyer Venezia - Geas Sesto San Giovanni

Riposa: MEP Pellegrini Alpo



Autosped G BCC Derthona Basket - RMB Brixia Basket 86 - 68 (25-18, 44-34, 64-52, 86-68)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 5 (0/1, 1/2), Marangoni 9 (1/1, 2/3), Fontaine* 22 (5/7, 3/5), Torelli NE, Premasunac, Leonardi 3 (1/2 da 3), Arado* 6 (3/5 da 2), Attura* 21 (9/12, 1/4), Melchiori* 2 (1/2, 0/2), Penna E.* 16 (2/4, 3/7), Gatti 2 (1/5 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 22/38 - Tiri da 3: 11/25 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 41 12+29 (Arado 10) - Assist: 22 (Attura 6) - Palle Recuperate: 8 (Melchiori 4) - Palle Perse: 13 (Dotto 2)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 5 (1/7, 1/3), Togliani 16 (2/4, 3/5), Tagliamento* 15 (3/4, 1/5), Estebas Armas* 2 (1/6, 0/3), Moreni NE, Louka* 15 (6/12 da 2), Zucchini NE, Bongiorno 2 (0/1 da 3), Ivanova* 8 (3/5, 0/2), Dell'Olio S., Pinardi NE, Nikolic 5 (2/3, 0/2)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 17/19 - Rimbalzi: 32 11+21 (Tagliamento 6) - Assist: 12 (Estebas Armas 4) - Palle Recuperate: 4 (Estebas Armas 2) - Palle Perse: 14 (Togliani 4)

Arbitri: Nuara S., Bartolini L., Cattani F.