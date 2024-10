Techfind Serie A1 - Campobasso continua a volare, vincono anche Schio e Venezia. Sassari supera San Martino

In campo per la quarta giornata la Techfind Serie A1, dopo l'anticipo di ieri Derthona-Brixia.

Non si ferma La Molisana Magnolia Campobasso, che vince sul campo della O.ME.PS. Battipaglia (32-88). Dopo la sconfitta a Girona in Eurocup, la squadra di Sabatelli riprende la sua corsa in campionato, dove è ancora imbattuta dopo quattro giornate. 23 punti con 7 triple a bersaglio per Sara Scalia, con Kunaiyi-Akpanah e Morrison entrambe a quota a 14. Serata da dimenticare per Battipaglia, con la sola Marie Benson a mettere insieme buone cifre (11 punti, 12 rimbalzi).

Ancora imbattuto anche il Famila Wuber Schio, che vince 98-80 contro E-Work Faenza. La squadra di Seletti parte forte e chiude avanti il primo tempo (50-53), trascinata da un'ispirata Roumy, che chiuderà con 26 punti. Nel terzo quarto Schio prende le misura e torna davanti con un parziale di 23-8, aumentando ancora il divario nel quarto quarto. Salaun ancora protagonista con 19 punti, ma la migliore è Olbis Andrè con 20 punti, 11 rimbalzi e 32 di valutazione.

Seconda vittoria in campionato per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che vince 83-64 contro l'Alama San Martino di Lupari, ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Dopo un primo quarto favorevole alle ospiti (18-25), la Dinamo torna subito davanti e allunga definitivamente con un 22-9 nel quarto periodo. Gonzales e Taylor segnano 23 punti a testa, in doppia cifra anche Begic e Pastrello. Per San Martino non bastano i 21 di Anne Simon.

Nel posticipo serale l'Umana Reyer Venezia supera 84-69 Geas Sesto San Giovanni. Le orogranata provano a scappare nel primo quarto con Fassina e Berkani, ma Geas rimane a lungo in scia alle campionesse d'Italia (44-37 all'intervallo). Un parziale di 23-13 nel terzo quarto indirizza la partita verso Venezia, e nel quarto periodo non bastano le triple di Spreafico (15 punti) per riaprirla. 16 punti per Kuier e 12 di Villa (tutti nel secondo tempo) da una parte, 16 di Moore dall'altra.

A1 Femminile

4^ Giornata di Andata



RISULTATI:



19/10/2024

Autosped G BCC Derthona Basket - RMB Brixia Basket 86 – 68



20/10/2024

O.ME.P.S. Battipaglia - La Molisana Magnolia Campobasso 32 - 88

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Alama San Martino di Lupari 83 - 64

Famila Wuber Schio - E-Work Faenza 98 - 80

Umana Reyer Venezia - Geas Sesto San Giovanni 84 – 69



Riposa: MEP Pellegrini Alpo







CLASSIFICA:

La Molisana Magnolia Campobasso 8, Famila Wuber Schio 8, Umana Reyer Venezia* 6, Dinamo Banco di Sardegna Sassari 4, Autosped G BCC Derthona Basket 4, E-Work Faenza 4, RMB Brixia Basket* 2, MEP Pellegrini Alpo* 2, Geas Sesto San Giovanni 2, Alama San Martino di Lupari* 0, O.ME.P.S. Battipaglia 0







Autosped G BCC Derthona Basket - RMB Brixia Basket 86 - 68 (25-18, 44-34, 64-52, 86-68)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 5 (0/1, 1/2), Marangoni 9 (1/1, 2/3), Fontaine* 22 (5/7, 3/5), Torelli NE, Premasunac, Leonardi 3 (1/2 da 3), Arado* 6 (3/5 da 2), Attura* 21 (9/12, 1/4), Melchiori* 2 (1/2, 0/2), Penna E.* 16 (2/4, 3/7), Gatti 2 (1/5 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 22/38 - Tiri da 3: 11/25 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 41 12+29 (Arado 10) - Assist: 22 (Attura 6) - Palle Recuperate: 8 (Melchiori 4) - Palle Perse: 13 (Dotto 2)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 5 (1/7, 1/3), Togliani 16 (2/4, 3/5), Tagliamento* 15 (3/4, 1/5), Estebas Armas* 2 (1/6, 0/3), Moreni NE, Louka* 15 (6/12 da 2), Zucchini NE, Bongiorno 2 (0/1 da 3), Ivanova* 8 (3/5, 0/2), Dell'Olio S., Pinardi NE, Nikolic 5 (2/3, 0/2)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 18/41 - Tiri da 3: 5/21 - Tiri Liberi: 17/19 - Rimbalzi: 32 11+21 (Tagliamento 6) - Assist: 12 (Estebas Armas 4) - Palle Recuperate: 4 (Estebas Armas 2) - Palle Perse: 14 (Togliani 4)

Arbitri: Nuara S., Bartolini L., Cattani F.



O.ME.P.S. Battipaglia - La Molisana Magnolia Campobasso 32 - 88 (8-12, 15-34, 22-64, 32-88)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Drake*, Cupido* 8 (1/4, 1/4), Baldassarre 3 (0/1, 1/6), Potolicchio, Ndiaye, Nardoni 3 (1/1 da 3), Prete, Pavic* 2 (1/6, 0/2), Benson* 11 (3/8, 1/4), Evangelista, Smorto* 5 (1/7, 1/3), Cavallo

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 6/32 - Tiri da 3: 5/32 - Tiri Liberi: 5/7 - Rimbalzi: 43 15+28 (Benson 12) - Assist: 4 (Pavic 4) - Palle Recuperate: 2 (Cupido 1) - Palle Perse: 22 (Smorto 6)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Ziemborska* 4 (1/1, 0/3), Kunaiyi-Akpanah* 14 (7/12 da 2), Kacerik 2 (1/1, 0/2), Trimboli* 3 (0/3, 1/1), Meldere 8 (4/6 da 2), Quinonez Mina 6 (1/4 da 2), Ceré 2 (1/2 da 2), Scalia* 23 (1/3, 7/10), Madera* 8 (3/6, 0/2), Morrison 14 (5/6, 1/2), Bocchetti 4 (0/2, 1/3)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 24/46 - Tiri da 3: 10/23 - Tiri Liberi: 10/17 - Rimbalzi: 48 10+38 (Kunaiyi-Akpanah 9) - Assist: 13 (Trimboli 4) - Palle Recuperate: 12 (Kunaiyi-Akpanah 2) - Palle Perse: 7 (Scalia 3)

Arbitri: Marzulli M., Di Martino V., Fiore A.



Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Alama San Martino di Lupari 83 - 64 (18-25, 45-44, 61-55, 83-64)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Nieddu NE, Gonzales* 23 (4/5, 5/10), Begic* 15 (4/7, 1/1), Carangelo* 7 (2/2, 1/7), Toffolo S. 2 (1/1 da 2), Natali, Pastrello 15 (5/6, 0/3), Taylor* 21 (5/9, 2/7), Diallo Dieng*, Grattini, Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 21/30 - Tiri da 3: 9/29 - Tiri Liberi: 14/16 - Rimbalzi: 41 11+30 (Pastrello 9) - Assist: 20 (Carangelo 9) - Palle Recuperate: 13 (Gonzales 7) - Palle Perse: 24 (Carangelo 8)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Simon* 21 (5/8, 3/8), D'alie* 3 (1/2, 0/4), Guarise 3 (1/1 da 3), Cvijanovic*, Cedolini NE, Gilli, Del Pero 13 (3/6, 1/5), Piatti NE, Robinson* 11 (4/7, 1/2), Bickle* 13 (5/10, 1/5)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 7/27 - Tiri Liberi: 7/9 - Rimbalzi: 28 9+19 (D'alie 10) - Assist: 23 (D'alie 15) - Palle Recuperate: 8 (Simon 2) - Palle Perse: 22 (D'alie 6) - Cinque Falli: Robinson

Arbitri: Radaelli R., Maschietto C., Picchi M.



Famila Wuber Schio - E-Work Faenza 98 - 80 (29-23, 50-53, 73-61, 98-80)

FAMILA WUBER SCHIO: Bestagno 2 (0/1, 0/1), Sottana 10 (3/5, 1/4), Zanardi* 4 (2/5, 0/1), Verona 12 (1/1, 2/6), Panzera 2 (1/1, 0/4), Salaun* 19 (3/4, 4/6), Crippa* 6 (2/6 da 3), Andrè* 20 (10/12, 0/1), Keys* 4 (2/5, 0/2), Laksa 19 (6/8, 2/7)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 28/42 - Tiri da 3: 11/38 - Tiri Liberi: 9/19 - Rimbalzi: 46 23+23 (Andrè 11) - Assist: 29 (Verona 6) - Palle Recuperate: 13 (Verona 3) - Palle Perse: 10 (Bestagno 3)

E-WORK FAENZA: Franceschelli*, Brzonova 4 (2/2, 0/1), Turel 2 (1/3, 0/1), Reichert* 11 (2/4, 2/3), Fantini 4 (2/2 da 2), Fondren* 15 (2/7, 1/3), Parzenska* 12 (3/6, 2/6), Cappellotto, Jakpa, Roumy* 26 (6/9, 4/4), Porcu C. 6 (2/3 da 3)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 18/35 - Tiri da 3: 11/22 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 29 7+22 (Fondren 7) - Assist: 17 (Fondren 7) - Palle Recuperate: 6 (Franceschelli 2) - Palle Perse: 19 (Fondren 5)

Arbitri: De Biase S., Perocco A., Barbieri M.



Umana Reyer Venezia - Geas Sesto San Giovanni 84 - 69 (19-16, 44-37, 67-50, 84-69)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh, Berkani* 9 (1/4, 2/3), Smalls* 10 (1/2, 2/4), Villa 12 (5/7 da 2), Nicolodi NE, Pan 6 (0/1, 2/3), Stankovic* 8 (3/6 da 2), Cubaj* 6 (3/6 da 2), Miccoli M., Fassina* 9 (2/5, 1/2), Santucci 8 (3/5, 0/1), Kuier 16 (6/9, 1/2)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 24/46 - Tiri da 3: 8/15 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 37 13+24 (Stankovic 8) - Assist: 19 (Berkani 5) - Palle Recuperate: 6 (Berkani 1) - Palle Perse: 16 (Santucci 4)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 16 (6/13 da 2), Conti* 10 (5/7 da 2), Gustavsson* 4 (1/4 da 2), Makurat* 10 (5/9, 0/4), Barberis, Gwathmey* 6 (2/5, 0/1), Orsili 4 (1/1, 0/1), Ostoni, Spreafico 15 (0/1, 5/8), Conte 4 (2/2, 0/1)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 22/42 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 23 6+17 (Conti 5) - Assist: 15 (Conti 4) - Palle Recuperate: 8 (Moore 2) - Palle Perse: 15 (Spreafico 5)

Arbitri: Vita M., Wassermann S., Bonotto F.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Taylor S. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 88 (22)

Roumy S. (E-Work Faenza) 79 (19,8)

Reichert M. (E-Work Faenza) 75 (18,8)

Moore T. (Geas Sesto San Giovanni) 74 (18,5)

Scalia S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 73 (18,2)

Salaun J. (Famila Wuber Schio) 61 (15,2)

Kunaiyi-Akpanah P. (La Molisana Magnolia Campobasso) 58 (14,5)

Penna E. (Autosped G BCC Derthona Basket) 57 (14,2)

Laksa K. (Famila Wuber Schio) 55 (18,3)

Ziemborska A. (La Molisana Magnolia Campobasso) 54 (13,5)

Tagliamento M. (RMB Brixia Basket) 52 (17,3)

Cupido R. (O.ME.P.S. Battipaglia) 52 (13)

Attura B. (Autosped G BCC Derthona Basket) 52 (13)

Drake U. (O.ME.P.S. Battipaglia) 48 (12)

Benson M. (O.ME.P.S. Battipaglia) 46 (11,5)

Begic A. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 44 (11)

Verona C. (Famila Wuber Schio) 44 (11)

Mathias E. (MEP Pellegrini Alpo) 43 (14,3)

Andrè O. (Famila Wuber Schio) 42 (10,5)

Spreafico L. (Geas Sesto San Giovanni) 42 (10,5)

(Foto Andrea Gilardi)