Techfind Serie A1 - Terza di fila per Derthona, battuta anche Sassari

Seconda vittoria consecutiva in casa per l'Autosped G BCC Derthona Basket, che vince 71-61 contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e ottiene la terza vittoria stagionale. Dopo un primo quarto equilibrato, la squadra di casa allunga con un parziale da 29-17 nel secondo periodo, in cui Nathalie Fontaine realizza 10 dei suoi 16 punti. Dopo essere arrivata anche a -17, la Dinamo torna a contatto con le giocate di Taylor (16 punti) e Carangelo (13), ma non trova più la via del canestro nel quarto quarto. Per Derthona ancora decisiva Attura con 19 punti, mentre Arianna Arado festeggia la prima convocazione in Nazionale con 11 punti e 9 rimbalzi.

A1 Femminile

Anticipo 5^ Giornata di Andata

RISULTATI:

26/10/2024

Autosped G BCC Derthona Basket - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 71 - 61



27/10/2024

La Molisana Magnolia Campobasso - Famila Wuber Schio

E-Work Faenza - MEP Pellegrini Alpo

RMB Brixia Basket - O.ME.P.S. Battipaglia

Alama San Martino di Lupari - Umana Reyer Venezia



Riposa: Geas Sesto San Giovanni





Autosped G BCC Derthona Basket - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 71 - 61 (18-19, 47-36, 61-56, 71-61)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 9 (2/6, 1/2), Marangoni, Fontaine* 16 (5/7, 2/4), Premasunac NE, Leonardi 6 (2/2 da 3), Arado* 11 (5/9, 0/1), Cocuzza NE, Attura* 19 (7/10, 1/3), Melchiori* 4 (2/3, 0/4), Penna E.* 4 (2/9, 0/2), Gatti 2 (1/1 da 2), Coates NE

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 24/46 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 5/5 - Rimbalzi: 30 6+24 (Arado 9) - Assist: 15 (Dotto 4) - Palle Recuperate: 13 (Melchiori 4) - Palle Perse: 14 (Attura 5)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 8 (1/1, 2/8), Begic* 9 (3/10, 0/1), Carangelo* 13 (1/3, 3/8), Toffolo S.* 4 (2/4 da 2), Natali 6 (1/1, 1/2), Pastrello 5 (0/2, 1/3), Taylor* 16 (4/9, 2/4), Diallo Dieng, Grattini, Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 12/32 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 39 11+28 (Gonzales 8) - Assist: 13 (Begic 5) - Palle Recuperate: 4 (Carangelo 2) - Palle Perse: 23 (Begic 5)

Arbitri: Barbiero M., Tallon U., Luchi M.