Techfind Serie A1 – Il Ponte dei Santi porta in dote la sesta giornata di campionato

Un weekend scoppiettante che per l'occasione vedrà le squadre affrontarsi tra venerdì e sabato nella sesta giornata di Techfind Serie A1. Rinviata al prossimo 4 dicembre la sfida tra La Molisana Magnolia Campobasso e Alama San Martino di Lupari.



Ad aprire il sipario saranno MEP Pellegrini Alpo e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (venerdì, ore 20.30, diretta FLIMA). La compagine veneta è reduce da tre sconfitte consecutive, l'ultima arrivata di misura sul parquet di Faenza; l'obiettivo sarà quello di ritrovare il sorriso e di regalarne uno al proprio pubblico prima della sosta. La squadra di coach Restivo dovrà levarsi il mal di trasferta e ottenere il primo successo esterno in campionato; il PalaSerradimigni rimane una tana invalicabile, ma servirà un trionfo anche fuori casa per dare un senso a questa regular season.



Sfida tutta da seguire quella tra O.ME.P.S. Battipaglia e Autosped G BCC Derthona Basket (sabato, ore 17.30, diretta FLIMA). Dopo essersi sbloccate sul parquet di Brescia, le campane necessitano di un successo interno per risalire la china e dare un sorriso ai tifosi; l'avversaria però è in splendida forma e non sarà semplice arrestarne il cammino. Smaltito l'inizio da neopromossa, le piemontesi sono diventate una macchina capace di inanellare tre vittorie di fila; l'idea sarà proprio quella di proseguire su questa strada e mettere il fiato sul collo alle rivali che stanno sul podio.



Al Taliercio andrà in scena la gara tra Umana Reyer Venezia e RMB Brixia Basket (sabato, ore 19.30, diretta FLIMA). Quattro su quattro in campionato e qualificazione alla prossima fase ottenuta in Eurolega, non poteva iniziare meglio la stagione delle orogranata che però non dovranno abbassare la guardia, chiudendo di fatto il filotto di successi prima della pausa. Per le lombarde è arrivata la seconda sconfitta consecutiva nella sfida con Battipaglia, perciò servirà un extra sforzo per provare a fare l'impresa su uno dei parquet più complicati del campionato.



Il posticipo della sesta giornata sarà tra E-Work Faenza e Geas Sesto San Giovanni (sabato, ore 20.30, diretta FLIMA). La vittoria casalinga contro Alpo – arrivata grazie al parziale di 33-14 nel quarto periodo – ha mostrato quanto sia difficile sorprendere le faentine sul proprio campo; l'imbattibilità interna però sarà messa a dura prova nella sfida di sabato contro una compagine alla ricerca della propria identità. La squadra di coach Zanotti è reduce da due sconfitte consecutive nella massima serie e quel record di 1-3 non rispecchia assolutamente il valore del roster lombardo; ancora prive di successi sul proprio parquet, le ospiti cercheranno di centrare la seconda vittoria esterna prima della sosta per le nazionali.