Techfind Serie A2, Girone A - Successi in trasferta per Cagliari a Torino e per Empoli a Salerno

Due anticipi per la sesta giornata del girone A della Techfind Serie A2.

Vince in trasferta la Sardegna Marmi Virtus Cagliari, 50-54 sul campo di Torino Teen Basket. Le ospiti provano un primo allungo nel secondo quarto (25-33 all'intervallo), ma Torino riesce a rientrare e portarsi in vantaggio nel terzo periodo. Nel finale punto a punto decidono un canestro di Valtcheva e due tiri liberi di Naczk. Proprio quest'ultima è la top scorer con 15 punti, mentre El Habbab chiude con 13 punti e 16 rimbalzi. Dall'altra parte 12 punti per Colli.

Colpo esterno anche dell'USE Rosa Scotti Empoli, che batte 71-66 la Salerno Ponteggi '92. Dopo un secondo quarto da 23-12 Salerno subisce la rimonta delle toscane, che si portano avanti già nel terzo periodo e la spuntano in volata. L'allungo decisivo arriva nel finale, con Vente a firmare il sorpasso dalla lunetta. La lettone chiude con 19 punti, così come Colognesi, che aggiunge anche 12 rimbalzi. A Salerno non bastano i 21 di Silvino Oliveira e i 15 di Orchi.

A2 Femminile – Girone A

Anticipi 6^ Giornata di Andata

RISULTATI:

09/11/2024

Torino Teen Basket - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 50 - 54

Salerno Ponteggi Salerno - USE Rosa Scotti Empoli 66 - 71

13/11/2024

Repower Sanga Milano - Cestistica Spezzina

Tecnoengineering Moncalieri - CLV-Limonta Costa Masnaga

20/11/2024

Logiman Broni - Virtus Academy Benevento

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Basket Foxes Giussano

27/11/2024

Nuova Icom San Salvatore Selargius - Jolly Acli Basket Livorno





Torino Teen Basket - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 50 - 54 (10-12, 25-33, 43-41, 50-54)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 6 (3/5, 0/1), Pieroni NE, Paleari*, Popovic 5 (2/8 da 2), Colli* 12 (4/7, 0/2), Varaldi NE, Baima 8 (1/4, 2/4), Tortora 9 (3/5, 1/2), Isoardi, Lo Buono NE, Giacomelli* 8 (0/7, 2/4), Jankovic* 2 (1/3 da 2)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 14/41 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 34 7+27 (Jankovic 8) - Assist: 8 (Tortora 3) - Palle Recuperate: 6 (Baima 2) - Palle Perse: 12 (Azzi 4)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 15 (2/10, 2/3), Peric 4 (2/4, 0/1), Valtcheva 6 (3/3, 0/4), Vargiu, Gallus, Pasolini NE, Cadoni* 5 (2/9 da 2), Podda, Trozzola* 8 (1/4, 0/7), Pellegrini Bettoli* 3 (1/2 da 3), Anedda, El Habbab* 13 (4/5, 1/4)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 14/35 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 14/15 - Rimbalzi: 45 11+34 (El Habbab 16) - Assist: 6 (Trozzola 2) - Palle Recuperate: 0 (Squadra 0) - Palle Perse: 16 (Naczk 5)

Arbitri: Scarfo' G., Migliaccio M.



Salerno Ponteggi Salerno - USE Rosa Scotti Empoli 66 - 71 (17-23, 40-35, 50-53, 66-71)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 21 (4/10, 3/9), Naddeo NE, Valerio* 8 (1/6, 2/2), Orchi* 15 (6/10 da 2), Scala* 1 (0/3 da 2), De Mitri* 3 (0/5, 1/3), Tagliaferri NE, Esposito NE, Kirschenbaum Pascale 5 (1/4, 1/1), Yusuf 5 (2/4 da 2), Scolpini 2 (1/1 da 2), Vitali 6 (3/4 da 2)

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 18/47 - Tiri da 3: 7/15 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 33 8+25 (Yusuf 9) - Assist: 14 (Silvino Oliveira 5) - Palle Recuperate: 8 (Silvino Oliveira 4) - Palle Perse: 15 (Silvino Oliveira 4)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Leghissa E. 1 (0/0, 0/0), Fiaschi NE, Colognesi* 19 (7/11, 1/2), Ruffini 4 (2/4, 0/2), Ianezic* 11 (3/8, 1/6), Castellani* 7 (1/3, 1/3), Ndiaye 3 (1/3 da 2), Casini 3 (0/2, 1/4), Antonini* 4 (0/1, 1/2), Vente* 19 (7/11 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 21/43 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 14/23 - Rimbalzi: 44 14+30 (Colognesi 12) - Assist: 14 (Colognesi 3) - Palle Recuperate: 9 (Castellani 4) - Palle Perse: 15 (Vente 4) - Cinque Falli: Castellani

Arbitri: Faro S., Fornaro A.

(Foto Prospero Scolpini-Bruno D'Amico)