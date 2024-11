Techfind Serie A2, Girone B - Matelica si prende il derby, vincono anche Trieste e Mantova

L'Halley Thunder Matelica vince 62-45 il derby marchigiano contro Basket Girls Ancona. Dopo tre quarti equilibrati, a fare la differenza è un parziale di 11-0 in tre minuti in avvio di quarto periodo, con cui Matelica si porta a +15 e di fatto chiude la partita. Protagonista Anna Poggio con 22 punti e 8 rimbalzi, mentre Gonzalez ne aggiunge 14 con 7 rimbalzi e 5 assist in uscita dalla panchina. Per Ancona in doppia cifra Streri (13) e Barbakadze (12+10 rimbalzi).

Successo anche per la Futurosa iVision Trieste, 68-56 su Alperia Basket Club Bolzano. In avvio le ospiti toccano anche il +10, ma Trieste riesce a riportarsi avanti e andare all'intervallo sul +3. Nel secondo tempo arriva l'allungo che porta la squadra di Mura alla terza vittoria stagionale. La migliore è ancora Costanza Miccoli (17 punti, 11 rimbalzi), mentre Mosetti chiude a 16 punti e Sammartino a 14. Per Bolzano non bastano i 16 punti di Stefanczyk.

Rimane imbattuta la San Giorgio MantovAgricoltura Mantova, che vince 68-52 sulla Pallacanestro Vigarano, che rimane all'ultimo posto. Il parziale decisivo arriva in un terzo quarto da 21-9, dopo che nei primi due quarti le ospiti erano rimaste bene a contatto. Il sesto successo in sei partite per la squadra di Logallo arriva con i 20 punti di Fusari e gli 11 di Dell'Olio dalla panchina, dall'altra parte la migliore è Grassia con 15 punti.

A2 Femminile – Girone B

Anticipi 6^ Giornata di Andata

RISULTATI:

09/11/2024

Halley Thunder Matelica - Basket Girls Ancona 62 - 45

Futurosa iVision Trieste - Alperia Basket Club Bolzano 68 - 56

San Giorgio MantovAgricoltura - Pallacanestro Vigarano 68 - 52

10/11/2024

PF Umbertide - W.APU Delser Crich Udine

ARAN Cucine Panthers Roseto - Solmec Rhodigium Basket

11/12/2024

Bagalier FE.BA Civitanova - Martina Treviso

Passalacqua Ragusa - Velcofin Interlocks Vicenza



Halley Thunder Matelica - Basket Girls Ancona 62 - 45 (17-15, 26-21, 44-40, 62-45)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2 (1/4, 0/3), Cabrini* 7 (2/5, 1/4), Patanè* 2 (1/4, 0/2), Celani 2 (1/4 da 2), Gramaccioni* 7 (2/3, 1/6), Gonzalez 14 (3/4, 1/4), Zamparini, Poggio* 22 (9/15, 1/1), Bonvecchio* 6 (0/2, 1/2), Andreanelli, Sanchez NE, Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 52 12+40 (Poggio 8) - Assist: 16 (Gonzalez 5) - Palle Recuperate: 3 (Shash 1) - Palle Perse: 15 (Gonzalez 4)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 2 (1/3, 0/2), Marassi, Streri* 13 (3/5, 2/6), Pelizzari 6 (2/6, 0/5), Manizza, Giangrasso* 8 (2/6, 1/5), Cotellessa, Mandolesi NE, Barbakadze* 12 (6/13, 0/1), Maroglio* 2 (1/3, 0/3), Garcia Leon 2 (1/4, 0/4)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 16/40 - Tiri da 3: 3/27 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 36 8+28 (Barbakadze 10) - Assist: 13 (Giangrasso 4) - Palle Recuperate: 7 (Streri 2) - Palle Perse: 10 (Squadra 3)

Arbitri: Esposito A., Scaramellini E.



Futurosa iVision Trieste - Alperia Basket Club Bolzano 68 - 56 (11-19, 28-25, 46-37, 68-56)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 6 (3/4, 0/3), Ravalico, Briganti NE, Rosset 7 (3/4, 0/2), Mosetti* 16 (6/10, 1/3), Miccoli C.* 17 (8/13, 0/1), Mueller NE, Srot 6 (3/4, 0/1), Sammartini* 14 (5/9, 1/2), Cressati NE, Lombardi*, Camporeale* 2 (1/5, 0/5)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 29/49 - Tiri da 3: 2/17 - Tiri Liberi: 4/9 - Rimbalzi: 39 10+29 (Miccoli 11) - Assist: 12 (Camporeale 4) - Palle Recuperate: 12 (Mosetti 4) - Palle Perse: 14 (Camporeale 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Schwienbacher* 5 (1/3, 1/3), Favaretto* 8 (1/4, 2/3), Malintoppi 2 (1/3 da 2), Cassini NE, Stefanczyk* 16 (5/10, 2/3), Gualtieri 7 (3/7, 0/3), Manzotti* 7 (2/6, 1/5), Vaitekunaite* 11 (3/8, 1/3), Zaman NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 16/41 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 3/3 - Rimbalzi: 37 9+28 (Stefanczyk 9) - Assist: 9 (Favaretto 2) - Palle Recuperate: 9 (Schwienbacher 2) - Palle Perse: 21 (Schwienbacher 6)

Arbitri: Spinelli J., Quadrelli D.



San Giorgio MantovAgricoltura - Pallacanestro Vigarano 68 - 52 (15-9, 31-27, 52-36, 68-52)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 3 (0/3, 0/1), Llorente* 5 (2/4 da 2), Fiorotto* 4 (2/8 da 2), Cerani, Dell'Olio 11 (1/4, 3/3), Fusari* 20 (6/9, 2/2), Cremona 5 (1/2, 0/2), Ramò 9 (1/2, 2/3), Cavazzuti 5 (2/3 da 2), Ndiaye 2 (1/1 da 2), Orazzo* 4 (2/7, 0/2)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 18/43 - Tiri da 3: 7/14 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 40 10+30 (Llorente 8) - Assist: 15 (Orazzo 5) - Palle Recuperate: 10 (Orazzo 3) - Palle Perse: 18 (Cavazzuti 3)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello, Tintori 11 (3/5, 1/3), Moretti, Valensin* 9 (3/4, 1/7), Zangara NE, Cutrupi* 8 (4/9 da 2), Grassia* 15 (0/1, 5/9), Patriarca, Rizzo, Armillotta* 4 (2/3, 0/3), Pepe, Visone* 5 (1/3, 1/5)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 13/29 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 2/2 - Rimbalzi: 29 5+24 (Cutrupi 7) - Assist: 8 (Visone 4) - Palle Recuperate: 10 (Tintori 4) - Palle Perse: 22 (Squadra 5)

Arbitri: Parisi A., De Giorgio G.

(Foto Marco Teatini)