Techfind Serie A1 – Schio e Venezia mettono la loro imbattibilità in palio nel big match della settima giornata

Una domenica di grande spettacolo per la Techfind Serie A1 che metterà in scena l'intero programma del settimo turno di campionato.



Partenza sprint con la sfida tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e O.ME.P.S. Battipaglia (domenica, ore 15, diretta FLIMA). Per mantenere l'imbattibilità casalinga, le ragazze di coach Restivo punteranno su una classifica favorevole rispetto a quella della avversarie e alla volontà di voler scalare le gerarchie. Le campane devono risalire la china e vogliono farlo centrando la seconda vittoria esterna consecutiva del loro campionato, in una trasferta ostica ma che potrebbe portare più soddisfazioni del previsto.



Nel tardo pomeriggio arriverà l'atteso scontro diretto tra Geas Sesto San Giovanni e La Molisana Magnolia Campobasso (domenica, ore 18, diretta FLIMA). La squadra di coach Zanotti merita più del settimo posto in cui si trova, ma nel weekend avrà un'altra sfida complicata a cui far fronte, perciò sarà obbligatorio uscire dal proprio palazzetto con un successo. Le molisane vorranno approfittare della sfida tra Schio e Venezia per accorciare le distanze, la trasferta lombarda però sarà tutto fuorché semplice e servirà la massima concentrazione per conquistare due punti.



Si proseguirà con la gara tra RMB Brixia Basket e MEP Pellegrini Alpo (domenica, ore 18, diretta FLIMA). In questo scontro a metà tra la salvezza e l'ultimo posto per i playoff, le bresciane cercano la vittoria dopo tre sconfitte consecutive e vorranno accontentare il pubblico di casa ottenendo due punti fondamentali. La striscia delle venete è ben più lunga, con la vittoria che manca dall'Opening Day di Genova, tuttavia le ultime uscite hanno mostrato la crescita delle ragazze che proveranno in ogni modo ad uscire dal PalaLeonessa con la gloria.



Il PalaRomare sarà teatro del big match tra Famila Wuber Schio e Umana Reyer Venezia (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le due grandi protagoniste della finale Scudetto si affrontano per la seconda volta in stagione dopo essersi giocate la Supercoppa, in cui a trionfare sono state le orogranata con il punteggio di 88-81. Stanno conquistando l'Europa con le loro prestazioni di altissimo livello, ma nel settimo turno di campionato ci saranno ben più dei due punti o della rivalità in palio: l'imbattibilità. Sia le scledensi che le veneziane hanno un record di 5-0, perciò chi uscirà vincitrice da questo epico duello potrà proseguire indisturbata la sua striscia di vittorie consecutive.



La settima giornata si chiuderà con il duello tra Alama San Martino di Lupari e Autosped G BCC Derthona Basket (domenica, ore 19, diretta FLIMA). Ancora a secco di vittorie e con una gara da recuperare, le 'lupe' hanno necessità di togliersi l'impiccio del numero zero alla voce successi e per farlo servirà lo sgambetto ad una neopromossa che sta creando non pochi grattacapi alle avversarie. Le piemontesi, forti del loro quarto posto e delle loro quattro vittorie di fila, puntano al podio sfruttando gli scontri diretti in cui saranno coinvolte le big, un successo in trasferta potrebbe lanciarle in lidi ancora più floridi.