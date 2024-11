Techfind Serie A1 - Venezia e Schio vincono in trasferta, bene anche Campobasso e Geas. Battipaglia lascia a zero San Martino

Prima vittoria stagionale in casa per la O.ME.PS Battipaglia, 84-75 sull'Alama San Martino di Lupari. Partita ad alto ritmo fin dall'inizio, in cui la squadra di Serventi mantiene maggiore lucidità per un secondo quarto da 29 punti. San Martino tocca anche il -17 prima di iniziare a risalire nel terzo quarto e tenere viva la partita, ma nel finale i canestri di Seka e Benson chiudono i conti. Tra le cinque in doppia cifra spiccano i 23 di Benson e i 20 di Cupido, dall'altra parte non bastano i 17 di Cvijanovic e Robinson per trovare la prima vittoria in campionato.

Vince ancora l'Umana Reyer Venezia, 49-75 sul campo di E-Work Faenza. Le orogranata provano a indirizzare la partita già nel primo tempo, chiuso a +19, ma Faenza piazza un parziale a inizio terzo quarto per provare a rimettersi in partita.Alla lunga si fanno sentire l'assenza di Roumy e la maggiore qualità della Reyer, che tocca anche il +30 e rimane imbattuta. Da una parte Kuier top scorer con 19 punti e 14 per Stankovic e Smalls, dall'altra la migliore è Brzonova con 15 punti.

Successo anche per La Molisana Magnolia Campobasso, che batte 90-69 RMB Basket Brixia. Dopo la vittoria contro Girona in settimana, la Magnolia parte subito forte e sfiora il +20 già nel secondo quarto, ma nel terzo periodo Brixia torna sotto fino al -9. Un parziale di 31-19 nel quarto quarto chiude i conti in favore della squadra di Sabatelli, che resta in scia alle migliori. Protagonista Sara Madera con 22 punti e 13 rimbalzi, a cui si aggiungono i 18 di Scalia e i 16 di Ziemborska. Per Brixia 17 di Tagliamento e della nuova arrivata Evans.

Vittoria larga anche per Geas Sesto San Giovanni, 108-81 sulla MEP Pellegrini Alpo. Dopo un primo quarto da 35 punti Geas subisce l'ottimo rientro delle ospiti, che all'intervallo sono sotto la doppia cifra di svantaggio. Nel secondo tempo la squadra di Zanotti continua a spingere in attacco e imporre un ritmo insostenibile, superando anche i 100 punti. In tre oltre quota venti: 23 punti di Makurat, 22 di Moore e Spreafico. Per Alpo 20 di Tulonen e 17 di Frustaci.

Vince anche il Famila Wuber Schio, 57-84 sul campo dell'Autosped G Bcc Derthona. Partita indirizzata già in un primo tempo da 27-48, in cui Schio non lascia respiro a una squadra che arrivava da cinque vittorie consecutive. Per le orange è sufficiente amministrare l'ampio vantaggio per rifarsi dopo la sconfitta contro Venezia e dare continuità al successo in Eurolega. Top scorer Dojkic con 18 punti, alla prima ottima partita in maglia Schio, mentre per Derthona la migliore è Penna con 14 punti.





A1 Femminile

8^ Giornata di Andata



RISULTATI:



24/11/2024

O.ME.P.S. Battipaglia - Alama San Martino di Lupari 84 - 75

E-Work Faenza - Umana Reyer Venezia 49 - 75

La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket 90 - 69

Geas Sesto San Giovanni - MEP Pellegrini Alpo 108 - 81

Autosped G BCC Derthona Basket - Famila Wuber Schio 57 – 84

Riposa: Dinamo Banco di Sardegna Sassari







CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 14, Famila Wuber Schio* 12, La Molisana Magnolia Campobasso* 10, Autosped G BCC Derthona Basket 10, Dinamo Banco di Sardegna Sassari* 8, Geas Sesto San Giovanni* 8, E-Work Faenza* 6, RMB Brixia Basket* 4, O.ME.P.S. Battipaglia 4, MEP Pellegrini Alpo* 2, Alama San Martino di Lupari** 0

*una partita in meno

**due partite in meno







O.ME.P.S. Battipaglia - Alama San Martino di Lupari 84 - 75 (20-21, 49-38, 65-58, 84-75)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Drake*, Cupido* 20 (4/7, 2/4), Seka* 11 (3/5, 1/2), Vojtulek* 12 (6/8, 0/2), Baldassarre 5 (2/3 da 2), Potolicchio 11 (0/1, 3/3), Ndiaye NE, Nardoni NE, Prete NE, Pavic, Benson* 23 (7/13, 3/7), Smorto 2 (1/2, 0/2)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 23/40 - Tiri da 3: 9/22 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 36 9+27 (Smorto 9) - Assist: 18 (Cupido 4) - Palle Recuperate: 12 (Benson 4) - Palle Perse: 19 (Benson 7)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Simon* 8 (0/2, 1/5), D'Alie* 7 (1/3, 1/2), Guarise 10 (2/4, 2/4), Cvijanovic* 17 (2/3, 4/8), Cedolini NE, Gilli, Del Pero 9 (2/4, 1/5), Piatti NE, Robinson* 17 (7/11, 1/2), Bickle* 7 (2/9, 1/2)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 16/36 - Tiri da 3: 11/28 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 34 12+22 (Robinson 11) - Assist: 14 (D'alie 8) - Palle Recuperate: 11 (Simon 4) - Palle Perse: 21 (D'alie 7)

Arbitri: Puccini P., Perocco A., Lupelli L.



E-Work Faenza - Umana Reyer Venezia 49 - 75 (14-21, 21-39, 41-54, 49-75)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 4 (2/2, 0/2), Brzonova 15 (3/5, 3/4), Milanovic 2 (0/1 da 2), Turel* 8 (2/4, 1/5), Reichert* 6 (2/6, 0/3), Fantini 2 (1/3 da 2), Fondren* 8 (3/4, 0/3), Parzenska* 4 (2/4, 0/2), Cappellotto, Jakpa, Roumy NE, Porcu R.

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 15/33 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 40 10+30 (Reichert 14) - Assist: 13 (Fondren 3) - Palle Recuperate: 4 (Brzonova 1) - Palle Perse: 27 (Franceschelli 6) - Cinque Falli: Fondren

UMANA REYER VENEZIA: Logoh, Berkani* 4 (1/5, 0/3), Smalls* 14 (1/1, 4/5), Villa* 11 (4/5, 1/2), Pan 4 (2/3, 0/5), Stankovic* 14 (7/11 da 2), Cubaj, Miccoli 2 (1/6 da 2), Santucci 7 (0/4, 1/2), Kuier* 19 (8/11, 0/2), D'este

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 24/48 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 9/16 - Rimbalzi: 33 9+24 (Smalls 5) - Assist: 21 (Smalls 5) - Palle Recuperate: 13 (Kuier 4) - Palle Perse: 8 (Santucci 3)

Arbitri: Salustri V., Yang Yao D., Masi A.



La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket 90 - 69 (24-14, 46-29, 59-50, 90-69)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Ziemborska* 16 (2/5, 3/7), Giacchetti 2 (0/1 da 2), Kacerik, Trimboli 6 (2/3, 0/2), Meldere* 7 (2/3 da 2), Quinonez Mina 10 (4/6, 0/3), Ceré 3 (1/1 da 3), Scalia* 18 (3/6, 3/8), Grande, Madera* 22 (4/6, 3/5), Morrison* 6 (3/3, 0/2), Bocchetti

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 20/33 - Tiri da 3: 10/30 - Tiri Liberi: 20/24 - Rimbalzi: 39 13+26 (Madera 13) - Assist: 20 (Morrison 6) - Palle Recuperate: 11 (Quinonez Mina 2) - Palle Perse: 13 (Quinonez Mina 5)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 13 (2/2, 3/6), Togliani 2 (0/3, 0/2), Tagliamento* 17 (3/10, 2/5), Yurkevichus* 4 (2/4 da 2), Zucchini NE, Evans 17 (5/13 da 2), Bongiorno 3 (1/1 da 2), Ivanova* 11 (2/6, 1/2), Dell'Olio S. NE, Pinardi 2 (1/1, 0/2), Nikolic*

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 16/41 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 19/23 - Rimbalzi: 33 11+22 (Tagliamento 10) - Assist: 12 (Tagliamento 3) - Palle Recuperate: 8 (Ivanova 5) - Palle Perse: 15 (Ivanova 5) - Cinque Falli: Ivanova

Arbitri: Giovannetti G., Rudellat M., Barbieri M.



Geas Sesto San Giovanni - MEP Pellegrini Alpo 108 - 81 (35-19, 59-50, 79-60, 108-81)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 22 (8/11 da 2), Conti* 8 (1/2, 2/2), Gustavsson* 8 (4/6 da 2), Makurat* 23 (4/8, 4/9), Trucco 10 (4/6, 0/3), Barberis 3 (1/1 da 3), Gwathmey 7 (2/4 da 2), Orsili 2 (1/1, 0/1), Ostoni, Spreafico* 22 (7/10 da 3), Conte 3 (0/3, 1/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/41 - Tiri da 3: 15/28 - Tiri Liberi: 15/19 - Rimbalzi: 37 7+30 (Gustavsson 7) - Assist: 33 (Spreafico 7) - Palle Recuperate: 9 (Conti 2) - Palle Perse: 9 (Gustavsson 2) - Cinque Falli: Conti

MEP PELLEGRINI ALPO: Mathias* 5 (1/5, 1/2), Parmesani* 8 (4/7, 0/1), Spinelli* 6 (2/6 da 2), Ostojic 9 (3/9, 0/5), Moriconi* 17 (2/2, 4/9), Chiaretto NE, Mancini NE, Furlani NE, Frustaci* 14 (1/4, 3/5), Rainis NE, Tulonen 20 (5/9, 3/4), Soglia 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 19/43 - Tiri da 3: 11/27 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 37 13+24 (Tulonen 8) - Assist: 25 (Frustaci 8) - Palle Recuperate: 6 (Frustaci 2) - Palle Perse: 15 (Moriconi 5)

Arbitri: Maschio D., Rodia P., Luchi M.



Autosped G BCC Derthona Basket - Famila Wuber Schio 57 - 84 (17-25, 27-48, 45-65, 57-84)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 5 (0/3, 1/2), Marangoni, Fontaine* 12 (2/3, 2/3), Premasunac NE, Leonardi, Arado* 5 (2/4 da 2), Cocuzza NE, Attura* 12 (3/5, 2/4), Melchiori* 3 (1/1, 0/2), Penna E.* 14 (4/10, 2/8), Gatti, Coates 6 (2/6 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 14/34 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 30 5+25 (Coates 7) - Assist: 18 (Attura 7) - Palle Recuperate: 8 (Penna E. 3) - Palle Perse: 14 (Fontaine 4) - Cinque Falli: Penna E.

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz 2 (1/3, 0/1), Bestagno 9 (3/4, 1/1), Sottana 10 (1/3, 2/4), Zanardi 6 (2/5, 0/1), Verona 2 (1/7, 0/2), Panzera*, Salaun* 6 (1/6, 1/4), Crippa 10 (1/3, 1/3), Dojkic* 18 (2/5, 3/5), Andrè* 9 (3/6, 1/1), Keys* 12 (1/4, 2/4)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 16/46 - Tiri da 3: 11/26 - Tiri Liberi: 19/27 - Rimbalzi: 56 23+33 (Andrè 11) - Assist: 21 (Verona 8) - Palle Recuperate: 8 (Andrè 2) - Palle Perse: 14 (Zanardi 3)

Arbitri: Radaelli R., Pratico' F., Gai D.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Taylor S. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 143 (20,4)

Moore T. (Geas Sesto San Giovanni) 127 (18,1)

Kuier A. (Umana Reyer Venezia) 121 (17,3)

Roumy S. (E-Work Faenza) 119 (19,8)

Tagliamento M. (RMB Brixia Basket) 118 (16,9)

Scalia S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 115 (16,4)

Attura B. (Autosped G BCC Derthona Basket) 112 (14)

Benson M. (O.ME.P.S. Battipaglia) 106 (13,2)

Cupido R. (O.ME.P.S. Battipaglia) 104 (13)

Makurat A. (Geas Sesto San Giovanni) 99 (14,1)

Penna E. (Autosped G BCC Derthona Basket) 97 (12,1)

Reichert M. (E-Work Faenza) 94 (13,4)

Fondren C. (E-Work Faenza) 93 (15,5)

Kunaiyi-Akpanah P. (La Molisana Magnolia Campobasso) 88 (14,7)

Salaun J. (Famila Wuber Schio) 87 (12,4)

Robinson A. (Alama San Martino di Lupari) 84 (14)

Fontaine N. (Autosped G BCC Derthona Basket) 83 (10,4)

Smalls K. (Umana Reyer Venezia) 81 (11,6)

Ziemborska A. (La Molisana Magnolia Campobasso) 80 (11,4)

Andrè O. (Famila Wuber Schio) 80 (11,4)

(Foto Carlo Ferrara)