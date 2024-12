Techfind Serie A1 - Derthona batte Alpo, San Martino si sblocca dopo un supplementare. Venezia vince e resta al comando

Torna alla vittoria l'Autosped G BCC Derthona Basket, che a Verona supera 44-75 MEP Pellegrini Alpo. Le ospiti partono forte con un parziale di 21-10, ma nel secondo quarto rimangono per diversi minuti senza segnare. La squadra di Soave prova a rimettersi in partita partendo dalla difesa, ma dall'altra parte non trova il modo di sbloccarsi. Alpo va all'intervallo a -12 e sprofonda nel terzo periodo, in cui non trova il canestro per i primi sette minuti. Derthona ne approfitta e aumenta il vantaggio, che tocca anche il +33 nel finale, tornando al successo dopo lo stop di settimana scorsa contro Schio. Top scorer Attura con 20 punti, bene anche Dotto con 12 punti, 6 rimbalzi e 5 assist. Dall'altra parte si salva Spinelli con 14 punti e 8 rimbalzi.

Vince anche l'Umana Reyer Venezia, 72-54 sulla O.ME.PS. Battipaglia. Nel primo tempo la Reyer fatica e non poco contro un'ottima Battipaglia, che mette una grande pressione difensiva e riesce a rimanere in scia, anche se a -9 all'intervallo. Dopo essere tornata anche a -1 nel terzo quarto, la squadra di Serventi subisce un parziale di 19-0 in cinque minuti, con le orogranata che si alzano sui pedali e diventano imprendibili. Per Venezia è l'ottava vittoria in campionato, unica squadra ancora imbattuta. Protagoniste Villa con 17 punti e Kuier con 16, dall'altra parte in doppia cifra Benson (17) e Vojtulek (15).

Prima vittoria stagionale per l'Alama San Martino di Lupari, che batte 80-75 l'E-Work Faenza dopo un tempo supplementare. Dopo tre quarti di totale equilibrio, la squadra di casa sembra riuscire a prendere il largo nel quarto periodo, toccando anche il +14. Le Lupe sprecano però il vantaggio in doppia cifra negli ultimi minuti, con un canestro di Roumy che manda la partita all'overtime. La squadra di Piazza trova però la forza di vincerla nuovamente, con D'Alie e Del Pero a chiuderla dalla lunetta. Le due sono anche le migliori realizzatrici con 19 e 16 punti, a cui si aggiungono i 15 di Simon. Per Faenza 26 di Roumy, 21 e 14 rimbalzi di Reichert e 17+12 di Fondren.

A1 Femminile

9^ Giornata di Andata



RISULTATI:



30/11/2024

Famila Wuber Schio - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 89 - 59

RMB Brixia Basket - Geas Sesto San Giovanni 61 - 81



01/12/2024

MEP Pellegrini Alpo - Autosped G BCC Derthona Basket 44 - 75

Alama San Martino di Lupari - E-Work Faenza 80 – 75 (d1ts)

Umana Reyer Venezia - O.ME.P.S. Battipaglia 72 – 54



Riposa La Molisana Magnolia Campobasso



CLASSIFICA:

Umana Reyer Venezia* 16, Famila Wuber Schio* 14, Autosped G BCC Derthona Basket 12, La Molisana Magnolia Campobasso** 10, Geas Sesto San Giovanni* 10, Dinamo Banco di Sardegna Sassari* 8, E-Work Faenza* 6, RMB Brixia Basket* 4, O.ME.P.S. Battipaglia 4, Alama San Martino di Lupari** 2, MEP Pellegrini Alpo* 2



*una partita in meno

**due partite in meno





Famila Wuber Schio - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 89 - 59 (22-17, 44-31, 69-46, 89-59)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz NE, Bestagno 10 (5/5 da 2), Sottana 5 (1/2, 1/1), Zanardi 2 (1/2 da 2), Verona* 6 (3/9, 0/1), Panzera 7 (2/4, 1/4), Salaun* 14 (6/10, 0/4), Crippa* 3 (1/1 da 3), Dojkic 7 (3/6, 0/1), Andrè* 10 (4/5 da 2), Keys 8 (2/6, 1/2), Laksa* 17 (4/6, 3/5)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 31/55 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 47 20+27 (Keys 9) - Assist: 26 (Verona 5) - Palle Recuperate: 10 (Verona 2) - Palle Perse: 12 (Dojkic 3)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 4 (1/2, 0/2), Begic* 16 (5/12, 2/3), Carangelo* 2 (1/2, 0/2), Toffolo S.* 5 (1/1, 1/2), Natali, Pastrello 4 (1/2 da 2), Taylor* 24 (7/14, 0/1), Diallo Dieng 4 (2/8 da 2), Grattini, Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 18/42 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 21 6+15 (Taylor 5) - Assist: 13 (Begic 3) - Palle Recuperate: 7 (Gonzales 3) - Palle Perse: 16 (Taylor 6)

Arbitri: Pazzaglia J., Almerigogna M., Rezzoagli L.



RMB Brixia Basket - Geas Sesto San Giovanni 61 - 81 (11-16, 33-29, 47-58, 61-81)

RMB BRIXIA BASKET: Johnson* 7 (2/5, 1/3), Togliani 8 (0/1, 2/3), Tagliamento* 12 (3/10, 1/4), Yurkevichus* 6 (1/2, 1/1), Moreni NE, Scalvini NE, Evans* 19 (7/16 da 2), Bongiorno NE, Ivanova* 9 (0/6, 2/3), Dell'Olio NE, Pinardi, Nikolic

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 13/40 - Tiri da 3: 7/14 - Tiri Liberi: 14/25 - Rimbalzi: 36 13+23 (Yurkevichus 14) - Assist: 11 (Tagliamento 3) - Palle Recuperate: 5 (Johnson 3) - Palle Perse: 19 (Ivanova 7) - Cinque Falli: Ivanova

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 19 (8/9 da 2), Conti* 7 (1/2, 1/2), Gustavsson 2 (1/3, 0/1), Makurat* 4 (1/3, 0/3), Trucco* 10 (1/3, 2/4), Barberis 3 (0/0, 0/0), Gwathmey NE, Orsili 5 (1/1, 1/2), Spreafico* 20 (1/1, 6/14), Conte 11 (2/3, 1/4)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 16/25 - Tiri da 3: 11/30 - Tiri Liberi: 16/19 - Rimbalzi: 32 7+25 (Moore 6) - Assist: 22 (Conti 8) - Palle Recuperate: 8 (Conte 4) - Palle Perse: 15 (Moore 5)

Arbitri: Gagliardi G., Bertuccioli N., Pecorella P.



MEP Pellegrini Alpo - Autosped G BCC Derthona Basket 44 - 75 (10-21, 24-36, 31-54, 44-75)

MEP PELLEGRINI ALPO: Mathias* 2 (1/5, 0/1), Parmesani* 5 (1/8, 1/2), Spinelli* 14 (4/8, 0/2), Ostojic 6 (1/4, 1/4), Moriconi* 8 (4/6, 0/9), Chiaretto NE, Mancini, Furlani, Frustaci* 2 (0/3, 0/4), Rainis NE, Tulonen 4 (2/3, 0/2), Soglia 3 (1/5 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 14/43 - Tiri da 3: 2/24 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 37 11+26 (Spinelli 8) - Assist: 5 (Ostojic 2) - Palle Recuperate: 6 (Soglia 2) - Palle Perse: 17 (Moriconi 5)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 12 (1/5, 2/5), Marangoni* 5 (1/4, 1/2), Fontaine* 10 (5/8, 0/2), Torelli NE, Premasunac 5 (2/4 da 2), Leonardi 3 (0/1, 1/1), Arado 4 (2/3, 0/1), Attura* 20 (8/11 da 2), Melchiori NE, Penna* 6 (2/7, 0/8), Gatti 2 (1/2 da 2), Coates* 8 (4/6 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 26/51 - Tiri da 3: 4/19 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 58 15+43 (Marangoni 8) - Assist: 12 (Dotto 5) - Palle Recuperate: 9 (Marangoni 2) - Palle Perse: 17 (Marangoni 4)

Arbitri: Wassermann S., Perocco A., Maschietto C.



Alama San Martino di Lupari - E-Work Faenza 80 - 75 (17-17, 36-36, 53-51, 69-69, 80-75) (d1ts)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Simon* 15 (5/9, 1/3), D'Alie* 19 (8/14, 0/3), Guarise 6 (2/5, 0/3), Cvijanovic* 8 (1/5, 1/3), Cedolini 1 (0/0, 0/0), Scuizzato NE, Gilli*, Del Pero 16 (2/3, 3/8), Piatti 9 (3/3, 0/1), Robinson* 6 (2/3, 0/2), Bickle NE

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 23/45 - Tiri da 3: 5/24 - Tiri Liberi: 19/26 - Rimbalzi: 43 12+31 (Robinson 8) - Assist: 16 (Guarise 5) - Palle Recuperate: 13 (D'alie 3) - Palle Perse: 20 (Del Pero 6) - Cinque Falli: Simon

E-WORK FAENZA: Franceschelli NE, Brzonova* 3 (1/2 da 3), Milanovic NE, Turel 2 (1/2, 0/3), Reichert* 21 (6/13, 0/1), Fantini, Fondren* 17 (3/11, 3/7), Parzenska* 2 (1/4, 0/2), Cappellotto, Jakpa 4 (2/4 da 2), Roumy* 26 (8/14, 3/7), Porcu

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 21/48 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 46 15+31 (Reichert 14) - Assist: 17 (Reichert 6) - Palle Recuperate: 9 (Fondren 3) - Palle Perse: 21 (Fondren 5)

Arbitri: Moretti M., Giovannetti G., Luchi M.



Umana Reyer Venezia - O.ME.P.S. Battipaglia 72 - 54 (16-14, 33-24, 58-38, 72-54)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh 3 (0/1, 1/2), Smalls* 10 (2/2, 2/5), Villa* 17 (2/4, 3/4), Nicolodi, Pan* 8 (3/4, 0/4), Stankovic* 11 (5/6 da 2), Cubaj 2 (1/4 da 2), Miccoli M. 4 (2/3 da 2), Santucci 1 (0/4, 0/2), Kuier* 16 (4/7, 1/3)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 19/35 - Tiri da 3: 7/21 - Tiri Liberi: 13/18 - Rimbalzi: 31 6+25 (Kuier 7) - Assist: 21 (Stankovic 5) - Palle Recuperate: 11 (Pan 4) - Palle Perse: 15 (Stankovic 4)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Drake* 3 (0/1, 1/2), Cupido* 9 (3/7, 1/2), Seka* 6 (3/10 da 2), Vojtulek* 15 (2/8, 2/2), Potolicchio 2 (0/1, 0/3), Ndiaye, Prete, Pavic, Benson* 17 (4/9, 2/6), Smorto 2 (1/3, 0/1)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 13/42 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 43 15+28 (Vojtulek 9) - Assist: 15 (Cupido 7) - Palle Recuperate: 6 (Benson 2) - Palle Perse: 23 (Smorto 6)

Arbitri: Grappasonno F., D'Amato A., Tarascio S.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Taylor S. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 167 (20,9)

Moore T. (Geas Sesto San Giovanni) 146 (18,2)

Roumy S. (E-Work Faenza) 145 (20,7)

Kuier A. (Umana Reyer Venezia) 137 (17,1)

Attura B. (Autosped G BCC Derthona Basket) 132 (14,7)

Tagliamento M. (RMB Brixia Basket) 130 (16,2)

Benson M. (O.ME.P.S. Battipaglia) 123 (13,7)

Scalia S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 115 (16,4)

Reichert M. (E-Work Faenza) 115 (14,4)

Cupido R. (O.ME.P.S. Battipaglia) 113 (12,6)

Fondren C. (E-Work Faenza) 110 (15,7)

Makurat A. (Geas Sesto San Giovanni) 103 (12,9)

Penna E. (Autosped G BCC Derthona Basket) 103 (11,4)

Salaun J. (Famila Wuber Schio) 101 (12,6)

Begic A. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 94 (11,8)

Spreafico L. (Geas Sesto San Giovanni) 93 (13,3)

Fontaine N. (Autosped G BCC Derthona Basket) 93 (10,3)

Smalls K. (Umana Reyer Venezia) 91 (11,4)

Laksa K. (Famila Wuber Schio) 90 (15)

Robinson A. (Alama San Martino di Lupari) 90 (12,9)

(Foto Roberto Muliere)