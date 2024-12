Techfind Serie A1 – La decima giornata di campionato ci avvia verso le qualificazioni alla prossima Coppa Italia

Il decimo turno di campionato si aprirà con l'anticipo del sabato e nella giornata di domenica offrirà gare determinanti per le qualificazioni alla prossima Coppa Italia.



Il programma partirà con la grande classica tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Umana Reyer Venezia (sabato, ore 18, diretta FLIMA). La compagine sarda è uscita sconfitta dalla trasferta con Schio e proverà a riscattarsi di fronte al proprio pubblico, con l'obiettivo di togliere l'imbattibilità alla capolista. Già qualificate per la Final Four, le orogranata vogliono proseguire il loro filotto di vittorie e al PalaSerradimigni cercheranno di inanellare anche la numero nove tenendo alla larga le inseguitrici.



Al PalaFerroli andrà in scena il derby veneto tra MEP Pellegrini Alpo e Famila Wuber Schio (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Il fanalino di coda allenato da coach Soave sarà atteso dalla sfida più complicata, perciò servirà la massima concentrazione e una partita perfetta per uscire dal tunnel che fin qui ha portato il numero di sconfitte consecutive a sette. Le scledensi hanno ottenuto il pass per la prossima Final Four di Coppa Italia, ma non si accontenteranno di questo traguardo e continueranno ad inseguire il primo posto che dista solamente una partita.



Si proseguirà con il duello tra O.ME.P.S. Battipaglia e Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le campane cercano la seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche, per farlo però dovranno superare la concorrenza di un'avversaria in ottima forma, ma un successo le qualificherebbe automaticamente alle eliminatorie per la Coppa Italia. La formazione ospite – impegnata anche sul fronte europeo – spingerà per ottenere il quinto successo di fila che la porterebbe al terzo posto ex-aequo con Derthona, confermandosi potenzialmente anche come uno dei migliori attacchi del campionato.



Sfida a metà classifica quella che coinvolgerà La Molisana Magnolia Campobasso e la E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le padrone di casa hanno perso il recupero con San Martino e dovranno riscattarsi già in questa giornata prima di affrontare un tour de force che le metterà di fronte a Girona (due volte) e Venezia. La squadra di coach Seletti è reduce da tre partite senza vittorie, così per evitare di scivolare sempre più in basso nelle gerarchie dovrà espugnare un parquet tutt'altro che semplice come quello molisano e risalire la china.



In chiusura, il PalaLeonessa sarà il teatro dello scontro diretto tra RMB Brixia Basket e Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Per raggiungere le eliminatorie della Coppa Italia, alle bresciane basterà ricevere notizie positive da parte di Schio sul campo di Alpo, tuttavia la vittoria davanti al proprio pubblico servirà alla compagine allenata da coach Silvestrucci per entrare tra le migliori otto del campionato. Dopo il successo sul parquet di Campobasso, le 'lupe' hanno abbandonato l'ultimo posto e centrato la seconda vittoria consecutiva, in caso di terzo trionfo di fila arriverà anche la matematica qualificazione alla fase eliminatoria della Coppa Italia.