Techfind Serie A1 - Venezia fa nove su nove, vittoria a Sassari nell'anticipo

Grande prestazione dell'Umana Reyer Venezia, che vince 58-93 sul campo della Dinamo Banco di Sardegna Sassari. La Reyer parte subito con un 10-0 in avvio e continua a tirare ad alte per tutto il primo tempo, in cui arriva a toccare anche il +23. Coach Mazzon ritrova Berkani e trova punti da tutte e undici le giocatrici a referto, mentre la Dinamo non riesce mai a trovare la scintilla per riaccendere la partita. Nel finale Venezia vola oltre il +30 e centra la nona vittoria su nove. Smalls è la miglior realizzatrice con 17 punti, in doppia cifra anche Stankovic e Kuier con 13 e Cubaj e Villa con 11. Per Sassari si salvano Gonzales (12 punti, 3/3 da tre punti) e Pastrello (10 punti e 6 rimbalzi).

A1 Femminile

Anticipo 10^ Giornata di Andata

RISULTATI:



07/12/2024

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 58 - 93



08/12/2024

MEP Pellegrini Alpo - Famila Wuber Schio

O.ME.P.S. Battipaglia - Geas Sesto San Giovanni

La Molisana Magnolia Campobasso - E-Work Faenza

RMB Brixia Basket - Alama San Martino di Lupari



Riposa: Autosped G BCC Derthona Basket





Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Umana Reyer Venezia 58 - 93 (12-30, 31-49, 48-73, 58-93)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Nieddu NE, Gonzales* 12 (1/2, 3/3), Begic* 4 (2/9 da 2), Carangelo* 12 (2/5, 0/4), Toffolo S.* 9 (3/6, 1/4), Natali 4 (1/1, 0/1), Pastrello 10 (2/3, 1/2), Taylor* 4 (2/8, 0/2), Diallo Dieng 3 (1/4 da 2), Grattini, Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 5/18 - Tiri Liberi: 15/22 - Rimbalzi: 30 9+21 (Pastrello 6) - Assist: 8 (Begic 2) - Palle Recuperate: 5 (Carangelo 2) - Palle Perse: 18 (Begic 4)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh 3 (0/1, 1/2), Berkani 2 (0/2 da 2), Smalls* 17 (4/5, 3/5), Villa* 11 (4/6, 1/2), Nicolodi 1 (0/1 da 2), Pan* 8 (1/2, 2/3), Stankovic* 13 (5/8 da 2), Cubaj 11 (5/7 da 2), Miccoli 7 (2/3, 1/2), Santucci 7 (1/3, 1/3), Kuier* 13 (4/7, 0/2)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 26/45 - Tiri da 3: 9/19 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 37 8+29 (Smalls 5) - Assist: 23 (Villa 5) - Palle Recuperate: 14 (Berkani 4) - Palle Perse: 12 (Smalls 2)

Arbitri: Foti D., Cassinadri A., Chersicla A.

(Foto Beatrice Cirronis)