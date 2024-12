Techfind Serie A1- Campobasso vince a Venezia, ok Derthona, Geas e San Martino

Geas Sesto San Giovanni vince nettamente 94-55 sulla Dinamo Banco di Sardegna Sassari, in quello che era a tutti gli effetti uno spareggio per il quinto posto. Geas allunga con un parziale di 15-0 in avvio di secondo quarto e si porta sul +21 prima dell'intervallo. Nel secondo tempo la squadra di Zanotti continua a tirare benissimo sia da due che da tre punti (12/23 di squadra), superando il +30 già nel terzo quarto. Ancora una grande prova per Anna Makurat, che chiude con 23 punti, 7 rimbalzi, 7 assist e 32 di valutazione. Bene anche Conte con 14 punti, per la Dinamo la migliore è Taylor, che ne segna 23.

Prima sconfitta stagionale per l'Umana Reyer Venezia: al Taliercio vince La Molisana Magnolia Campobasso 60-62. Le due squadre, entrambe reduci da una sconfitta europea in settimana, danno vita a una partita molto combattuta. La Magnolia concede poca libertà all'attacco Reyer per tutto il primo tempo, che le orogranata chiudono comunque a +3. Nel terzo quarto Campobasso torna avanti con un parziale di 9-0, ma nessuna delle due squadre riesce a prendere un vantaggio e mantenerlo fino al quarto quarto. Nel finale in volata Ziemborwksa realizza la tripla del sorpasso a 36" dalla fine, e nonostante gli errori in lunetta per Campobasso arriva una vittoria pesantissima. Top scorer Madera con 14 punti, doppia doppia da 11+11 per Kunaiyi. Per Venezia 14 punti di Berkani.

Quarto successo di fila per l'Alama San Martino di Lupari, che batte 102-64 la MEP Pellegrini Alpo e chiude il girone d'andata al settimo posto. Le padrone di casa indirizzano la partita già nel primo quarto con un parziale di 30-13, e continuano ad incrementare con la miglior prestazione stagionale a livello offensivo. Sono ben sei le giocatrici in doppia cifra per San Martino, tra cui Del Pero con 18 punti e Simon e Robinson con 17. Per Alpo 19 punti e 10 assist di Frustaci.

Vittoria anche per l'Autosped G BCC Derthona Basket, che batte la E-Work Faenza. Le ospiti fanno la differenza con i parziali dei due quarti centrali, dopo che Faenza era rimasta a contatto per i primi 10 minuti. Il +16 dell'intervallo diventa +26 a fine terzo periodo, e con questa vittoria Derthona chiude il girone d'andata al quarto posto. Attura e Penna sono le migliori realizzatrici con 15 punti, in doppia cifra anche la nuova arrivata Milani (11). Per Faenza la migliore è Parszenska con 11 punti e 9 rimbalzi.

A1 Femminile

11^ Giornata di Andata



14/12/2024

Famila Wuber Schio - RMB Brixia Basket 84 - 67



15/12/2024

Geas Sesto San Giovanni - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 94 - 55

Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso 60 - 62

Alama San Martino di Lupari - MEP Pellegrini Alpo 102 - 64

E-Work Faenza - Autosped G BCC Derthona Basket 51 - 94



Riposa: O.ME.P.S. Battipaglia



CLASSIFICA:

Famila Wuber Schio 18, Umana Reyer Venezia 18, La Molisana Magnolia Campobasso 14, Autosped G BCC Derthona Basket 14, Geas Sesto San Giovanni 12, Alama San Martino di Lupari 8, Dinamo Banco di Sardegna Sassari 8, O.ME.P.S. Battipaglia 6, E-Work Faenza 6, RMB Brixia Basket 4, MEP Pellegrini Alpo 2



Famila Wuber Schio - RMB Brixia Basket 84 - 67 (17-15, 44-36, 69-49, 84-67)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz* 8 (3/5, 0/2), Bestagno* 3 (1/2 da 2), Sottana NE, Zanardi 10 (2/3, 2/4), Verona 11 (4/5, 1/3), Panzera 5 (1/3 da 3), Salaun* 9 (2/7, 0/4), Dojkic* 15 (1/7, 3/6), Andrè 7 (3/5 da 2), Keys NE, Laksa* 16 (1/2, 4/9), Simion

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 17/37 - Tiri da 3: 11/31 - Tiri Liberi: 17/21 - Rimbalzi: 47 17+30 (Juhasz 14) - Assist: 20 (Dojkic 5) - Palle Recuperate: 7 (Andrè 3) - Palle Perse: 12 (Salaun 4)

RMB BRIXIA BASKET: Togliani* 2 (0/3, 0/2), Tagliamento* 25 (5/11, 3/6), Estebas Armas 3 (0/1, 1/2), Yurkevichus* 5 (2/2, 0/1), Moreni 2 (1/1 da 2), Evans* 11 (5/15 da 2), Bongiorno* 5 (0/1, 1/4), Ivanova 8 (1/4, 2/4), Dell'Olio S., Nikolic 6 (3/3, 0/1)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 17/42 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 32 8+24 (Yurkevichus 11) - Assist: 19 (Togliani 4) - Palle Recuperate: 6 (Yurkevichus 2) - Palle Perse: 13 (Tagliamento 4) - Cinque Falli: Togliani, Nikolic

Arbitri: Centonza M., Masi A., Cattani F.



Geas Sesto San Giovanni - Dinamo Banco di Sardegna Sassari 94 - 55 (25-20, 50-29, 70-43, 94-55)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore 3 (1/2 da 2), Conti* 5 (1/3, 1/3), Gustavsson* 9 (3/5, 1/1), Makurat* 23 (6/10, 2/4), Trucco 8 (1/1, 2/3), Barberis NE, Gwathmey* 10 (3/6 da 2), Orsili 6 (3/5, 0/1), Ostoni 5 (1/1, 1/1), Spreafico* 11 (1/3, 3/6), Conte 14 (4/5, 2/4)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 24/41 - Tiri da 3: 12/23 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 39 7+32 (Makurat 7) - Assist: 27 (Makurat 7) - Palle Recuperate: 11 (Gustavsson 3) - Palle Perse: 10 (Conte 3)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 9 (2/3, 1/5), Begic* 8 (2/4, 0/1), Carangelo* 4 (0/1, 0/2), Toffolo* 4 (1/2, 0/3), Natali, Pastrello 3 (1/3, 0/1), Taylor* 23 (9/18, 1/1), Diallo Dieng, Grattini 4 (1/3, 0/1), Spiga Trampana

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 16/38 - Tiri da 3: 2/15 - Tiri Liberi: 17/20 - Rimbalzi: 27 5+22 (Begic 9) - Assist: 9 (Toffolo 2) - Palle Recuperate: 6 (Gonzales 3) - Palle Perse: 15 (Begic 4)

Arbitri: Attard M., Attard L., Bonotto F.



Umana Reyer Venezia - La Molisana Magnolia Campobasso 60 - 62 (12-14, 31-28, 49-47, 60-62)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Berkani 14 (1/4, 3/7), Smalls* 6 (0/1, 2/5), Villa* 9 (4/9, 0/1), Nicolodi 2 (1/4 da 2), Pan* 5 (1/5, 1/3), Stankovic* 9 (4/8 da 2), Cubaj 3 (1/3 da 2), Miccoli M. NE, Fassina NE, Santucci 3 (1/1, 0/1), Kuier* 9 (1/9, 1/2)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 14/44 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 11/19 - Rimbalzi: 48 13+35 (Kuier 12) - Assist: 15 (Kuier 6) - Palle Recuperate: 8 (Pan 3) - Palle Perse: 17 (Cubaj 3) - Cinque Falli: Smalls

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Ziemborska* 7 (2/4, 1/3), Kunaiyi-Akpanah* 11 (3/5 da 2), Giacchetti 2 (1/2 da 2), Trimboli 5 (1/3, 0/1), Meldere 4 (2/3, 0/3), Quinonez Mina 12 (3/9, 1/4), Ceré NE, Scalia* 3 (1/3, 0/6), Madera* 14 (5/5, 1/2), Morrison* 4 (0/2, 0/1)

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 3/20 - Tiri Liberi: 17/25 - Rimbalzi: 37 5+32 (Kunaiyi-Akpanah 11) - Assist: 15 (Quinonez Mina 4) - Palle Recuperate: 10 (Quinonez Mina 3) - Palle Perse: 12 (Ziemborska 2) - Cinque Falli: Quinonez Mina, Morrison

Arbitri: Caforio A., Martellosio M., Settepanella S.



Alama San Martino di Lupari - MEP Pellegrini Alpo 102 - 64 (30-13, 51-32, 85-49, 102-64)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Simon* 17 (4/6, 3/5), D'Alie* 11 (5/9, 0/2), Guarise 11 (4/9, 0/1), Cvijanovic* 12 (6/7, 0/2), Cedolini 1 (0/0, 0/0), Tau, Gilli* 9 (4/9 da 2), Del Pero 18 (0/2, 6/9), Pilatone, Piatti 6 (3/5, 0/1), Donato, Robinson* 17 (6/8, 1/2)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 32/57 - Tiri da 3: 10/24 - Tiri Liberi: 8/14 - Rimbalzi: 47 17+30 (Simon 8) - Assist: 31 (D'Alie 18) - Palle Recuperate: 12 (Cvijanovic 3) - Palle Perse: 13 (D'Alie 4)

MEP PELLEGRINI ALPO: Parmesani* 2 (1/6, 0/2), Rosignoli NE, Spinelli* 4 (1/7 da 2), Ostojic, Moriconi* 19 (1/2, 5/13), Mancini 2 (1/1 da 2), Frustaci* 5 (0/3, 1/5), Rainis 3 (0/2 da 2), Tulonen 13 (3/4, 2/4), Soglia* 16 (6/7 da 2)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 14/18 - Rimbalzi: 31 6+25 (Moriconi 5) - Assist: 21 (Moriconi 10) - Palle Recuperate: 6 (Rainis 2) - Palle Perse: 22 (Moriconi 5)

Arbitri: Miniati G., Chersicla A., Tallon U.



E-Work Faenza - Autosped G BCC Derthona Basket 51 - 94 (17-18, 28-44, 41-67, 51-94)

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 3 (0/1 da 2), Brzonova 4 (2/2 da 2), Turel 5 (0/4, 1/6), Fantini*, Fondren* 9 (4/11, 0/4), Parzenska* 11 (4/8, 1/3), Cappellotto 2 (1/1 da 2), Jakpa, Roumy* 9 (2/6, 1/9), Porcu 8 (1/3, 2/5)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 14/42 - Tiri da 3: 5/27 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 33 16+17 (Parzenska 9) - Assist: 10 (Turel 2) - Palle Recuperate: 10 (Fondren 3) - Palle Perse: 15 (Fondren 3) - Cinque Falli: Roumy

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 7 (1/4, 0/1), Marangoni* 4 (1/2, 0/1), Fontaine* 13 (3/4, 2/2), Milani 11 (2/5, 1/2), Premasunac 5 (1/1 da 2), Leonardi 14 (0/1, 4/4), Arado 2 (1/4 da 2), Attura* 15 (6/9, 0/2), Penna E.* 15 (5/8, 1/3), Gatti, Coates* 8 (4/4 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 24/42 - Tiri da 3: 8/15 - Tiri Liberi: 22/28 - Rimbalzi: 45 9+36 (Leonardi 10) - Assist: 19 (Dotto 4) - Palle Recuperate: 9 (Dotto 2) - Palle Perse: 14 (Milani 4) - Cinque Falli: Marangoni

Arbitri: Vita M., Bartolini L., Rodia P.



CLASSIFICA MARCATRICI:

Taylor S. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 194 (19,4)

Tagliamento M. (RMB Brixia Basket) 169 (16,9)

Roumy S. (E-Work Faenza) 167 (18,6)

Kuier A. (Umana Reyer Venezia) 159 (15,9)

Moore T. (Geas Sesto San Giovanni) 149 (16,6)

Benson M. (O.ME.P.S. Battipaglia) 147 (14,7)

Attura B. (Autosped G BCC Derthona Basket) 147 (14,7)

Simon A. (Alama San Martino di Lupari) 139 (13,9)

Makurat A. (Geas Sesto San Giovanni) 138 (13,8)

Robinson A. (Alama San Martino di Lupari) 132 (13,2)

Scalia S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 129 (14,3)

Kunaiyi-Akpanah P. (La Molisana Magnolia Campobasso) 126 (14)

Cupido R. (O.ME.P.S. Battipaglia) 126 (12,6)

Reichert M. (E-Work Faenza) 124 (13,8)

Spreafico L. (Geas Sesto San Giovanni) 122 (13,6)

Salaun J. (Famila Wuber Schio) 121 (12,1)

Penna E. (Autosped G BCC Derthona Basket) 118 (11,8)

Laksa K. (Famila Wuber Schio) 114 (14,2)

Smalls K. (Umana Reyer Venezia) 114 (11,4)

Fondren C. (E-Work Faenza) 110 (15,7)







Accoppiamenti Primo Turno Coppa Italia A1 2025

La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket

Autosped G BCC Derthona Basket - O.ME.P.S. Battipaglia

Geas Sesto San Giovanni - E-Work Faenza

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Alama San Martino di Lupari





(Foto Andrea Gilardi)