Techfind Serie A1 - Schio supera Geas, colpo di Faenza a Brescia

Due partite per chiudere l'ultimo turno del 2024 per la Techfind Serie A1, prima di lasciare spazio alla Coppa Italia.

Il Famila Wuber Schio apre il suo girone di ritorno con una vittoria 61-67 sul campo di Geas Sesto San Giovanni. La squadra di Zanotti chiude avanti il primo quarto con un parziale di 9-0 negli ultimi tre minuti, mostrando una buona reazione all'eliminazione in Eurocup. L'equilibrio resiste fino all'intervallo, poi Schio prende il largo con un parziale di 22-14 nel terzo periodo, aperto da 9 punti consecutivi di Salaun. A due minuti dalla fine le Orange toccano il +15, e il parziale di finale di Geas non basta a riaprire la partita. Dojkic è la top scorer con 17 punti, per Salaun doppia doppia da 13 punti (tutti nel secondo tempo) e 10 rimbalzi. Dall'altra parte 18 di Gwathmey e 16 di Moore.

Vittoria in trasferta anche per la E-Work Faenza, che passa 68-80 sul campo di RMB Brixia Basket. La squadra di Seletti parte meglio ma subisce un parziale di 29-16 nel secondo quarto, con cui Brixia si porta sul +7. Nel secondo tempo le padrone di casa non trovano più la stessa fluidità in attacco, e con quarto periodo da 29 punti Faenza porta a casa una vittoria pesantissima, mantenendo anche il vantaggio nello scontro diretto. Nel finale decidono le triple di Parszenska (23 punti, 4/5 da dietro l'arco) e i canestri di Roumy (18 punti) e Fondren (14 punti, 9 rimbalzi, 7 assist), dall'altra parte non bastano i 22 di Shante Evans.

21/12/2024

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - La Molisana Magnolia Campobasso 50 - 79

Autosped G BCC Derthona Basket - Umana Reyer Venezia 62 - 69

O.ME.P.S. Battipaglia - MEP Pellegrini Alpo 79 - 59



22/12/2024

Geas Sesto San Giovanni - Famila Wuber Schio 61 - 67

RMB Brixia Basket - E-Work Faenza 68 - 80



Riposa: Alama San Martino di Lupari





CLASSIFICA:

Famila Wuber Schio 20, Umana Reyer Venezia 20, La Molisana Magnolia Campobasso 16, Autosped G BCC Derthona Basket 14, Geas Sesto San Giovanni 12, Alama San Martino di Lupari* 8, O.ME.P.S. Battipaglia 8, Dinamo Banco di Sardegna Sassari 8, E-Work Faenza 8, RMB Brixia Basket 4, MEP Pellegrini Alpo 2

*una partita in meno





Dinamo Banco di Sardegna Sassari - La Molisana Magnolia Campobasso 50 - 79 (21-20, 38-38, 42-50, 50-79)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Gonzales* 13 (5/9, 1/3), Begic* 19 (7/13, 1/4), Carangelo*, Toffolo S.* 2 (0/5, 0/2), Natali 6 (2/3 da 3), Pastrello* 2 (0/5, 0/2), Taylor NE, Diallo Dieng 6 (2/5 da 2), Grattini 2 (1/3, 0/1), Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 36 17+19 (Begic 9) - Assist: 14 (Carangelo 5) - Palle Recuperate: 9 (Carangelo 4) - Palle Perse: 22 (Gonzales 5)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Ziemborska* 9 (3/7, 1/3), Kunaiyi-Akpanah* 17 (7/12 da 2), Giacchetti 3 (1/1 da 3), Kacerik 4 (1/1 da 3), Trimboli 3 (0/1, 1/1), Meldere, Quinonez Mina 13 (4/7, 1/3), Scalia* 15 (0/3, 5/7), Madera* 9 (2/5, 1/1), Morrison* 6 (3/4, 0/1), Bocchetti

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 11/18 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 32 8+24 (Kunaiyi-Akpanah 6) - Assist: 26 (Morrison 5) - Palle Recuperate: 13 (Quinonez Mina 5) - Palle Perse: 13 (Morrison 3)

Arbitri: Radaelli R., Tirozzi A., Lupelli L.



Autosped G BCC Derthona Basket - Umana Reyer Venezia 62 - 69 (17-18, 32-39, 49-57, 62-69)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 11 (2/8, 1/3), Marangoni*, Fontaine* 2 (1/5, 0/3), Milani 3 (0/1, 1/2), Premasunac, Leonardi NE, Arado* 8 (3/5, 0/1), Cocuzza NE, Attura* 6 (2/9, 0/1), Penna* 28 (6/10, 3/6), Gatti, Coates 4 (2/3 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 16/44 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 38 11+27 (Arado 8) - Assist: 16 (Attura 4) - Palle Recuperate: 5 (Dotto 2) - Palle Perse: 18 (Fontaine 4)

UMANA REYER VENEZIA: Logoh NE, Smalls* 12 (3/5, 2/3), Villa* 15 (4/10, 2/5), Nicolodi, Pan* 2 (1/4, 0/1), Stankovic* 10 (5/9 da 2), Cubaj 11 (4/5 da 2), Miccoli M., Fassina 3 (0/1, 1/2), Santucci 2 (1/4, 0/2), Kuier* 14 (5/10, 1/3)

Allenatore: Mazzon A.

Tiri da 2: 23/48 - Tiri da 3: 6/16 - Tiri Liberi: 5/11 - Rimbalzi: 39 9+30 (Kuier 8) - Assist: 16 (Villa 6) - Palle Recuperate: 7 (Santucci 2) - Palle Perse: 15 (Smalls 6)

Arbitri: De Biase S., Almerigogna M., Castellano V.



O.ME.P.S. Battipaglia - MEP Pellegrini Alpo 79 - 59 (24-17, 44-24, 65-38, 79-59)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Cupido* 11 (3/6, 1/4), Seka* 4 (2/5, 0/2), Vojtulek* 14 (3/7, 1/1), Baldassarre 7 (2/3, 1/2), Potolicchio 3 (0/2, 1/3), Ndiaye 2 (1/1 da 2), Nardoni 2 (1/1 da 2), Prete 3 (1/4 da 3), Tassinari 2 (1/2, 0/2), Pavic 11 (4/6, 1/2), Benson* 10 (2/6, 2/8), Smorto* 10 (4/5, 0/3)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 23/44 - Tiri da 3: 8/31 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 54 16+38 (Cupido 8) - Assist: 17 (Smorto 6) - Palle Recuperate: 12 (Benson 3) - Palle Perse: 17 (Cupido 4)

MEP PELLEGRINI ALPO: Parmesani* 4 (2/5, 0/2), Rosignoli NE, Spinelli* 3 (1/8 da 2), Ostojic 7 (2/6, 1/4), Moriconi* 10 (0/3, 3/7), Mancini NE, Frustaci* 15 (3/7, 3/8), Rainis 4 (2/4, 0/1), Tulonen 11 (4/8, 1/3), Soglia* 5 (1/6, 0/1)

Allenatore: Soave N.

Tiri da 2: 15/47 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 5/12 - Rimbalzi: 44 16+28 (Frustaci 16) - Assist: 7 (Frustaci 3) - Palle Recuperate: 11 (Frustaci 3) - Palle Perse: 19 (Moriconi 4)

Arbitri: Puccini P., Masi A., Pratico' F.

Geas Sesto San Giovanni - Famila Wuber Schio 61 - 67 (17-12, 33-35, 47-57, 61-67)

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 16 (6/12, 1/1), Conti* 6 (0/4, 2/5), Gustavsson, Makurat* 6 (3/6, 0/2), Trucco* 5 (1/4, 1/4), Barberis, Gwathmey 18 (3/9, 3/4), Orsili 1 (0/1 da 3), Ostoni NE, Spreafico* 9 (0/2, 2/6), Conte

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 13/39 - Tiri da 3: 9/24 - Tiri Liberi: 8/15 - Rimbalzi: 30 8+22 (Moore 7) - Assist: 20 (Moore 5) - Palle Recuperate: 7 (Moore 2) - Palle Perse: 8 (Makurat 2)

FAMILA WUBER SCHIO: Juhasz 12 (5/7, 0/1), Bestagno, Sottana NE, Zanardi NE, Verona 5 (1/2, 1/5), Panzera, Salaun* 13 (4/10, 1/1), Dojkic* 17 (3/9, 3/6), Andrè* 5 (2/2 da 2), Keys* 10 (3/4, 1/3), Laksa* 5 (1/6, 0/1)

Allenatore: Dikaioulakos G.

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 44 10+34 (Salaun 10) - Assist: 16 (Verona 6) - Palle Recuperate: 6 (Dojkic 2) - Palle Perse: 14 (Verona 3)

Arbitri: Boscolo E., Yang Yao D., Roiaz M.



RMB Brixia Basket - E-Work Faenza 68 - 80 (15-21, 44-37, 53-51, 68-80)

RMB BRIXIA BASKET: Drake 2 (0/1, 0/1), Togliani* 11 (2/6, 1/1), Tagliamento* 9 (2/10, 0/4), Yurkevichus* 5 (2/4, 0/2), Moreni NE, Scalvini NE, Evans* 22 (8/14 da 2), Bongiorno*, Ivanova 12 (2/5, 1/3), Dell'Olio S. NE, Pinardi, Nikolic 7 (3/4 da 2)

Allenatore: Silvestrucci M.

Tiri da 2: 19/44 - Tiri da 3: 2/12 - Tiri Liberi: 24/34 - Rimbalzi: 34 12+22 (Yurkevichus 9) - Assist: 15 (Tagliamento 6) - Palle Recuperate: 16 (Ivanova 5) - Palle Perse: 25 (Evans 6) - Cinque Falli: Togliani, Evans

E-WORK FAENZA: Franceschelli* 5 (1/2, 1/3), Brzonova 3 (0/2, 1/3), Turel 3 (0/2, 1/3), Reichert* 9 (2/4, 0/2), Fantini, Fondren* 14 (3/6, 1/3), Parzenska* 23 (5/7, 4/5), Cappellotto NE, Jakpa, Roumy* 18 (4/5, 3/9), Porcu 5 (1/2, 1/2)

Allenatore: Seletti P.

Tiri da 2: 16/30 - Tiri da 3: 12/30 - Tiri Liberi: 12/18 - Rimbalzi: 40 12+28 (Reichert 10) - Assist: 20 (Fondren 7) - Palle Recuperate: 12 (Fondren 6) - Palle Perse: 27 (Fondren 9) - Cinque Falli: Franceschelli, Parzenska

Arbitri: Barbiero M., Cassinadri A., D'Amato A.





Taylor S. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 194 (19,4)

Roumy S. (E-Work Faenza) 185 (18,5)

Tagliamento M. (RMB Brixia Basket) 178 (16,2)

Kuier A. (Umana Reyer Venezia) 173 (15,7)

Moore T. (Geas Sesto San Giovanni) 165 (16,5)

Benson M. (O.ME.P.S. Battipaglia) 157 (14,3)

Attura B. (Autosped G BCC Derthona Basket) 153 (13,9)

Penna E. (Autosped G BCC Derthona Basket) 146 (13,3)

Scalia S. (La Molisana Magnolia Campobasso) 144 (14,4)

Makurat A. (Geas Sesto San Giovanni) 144 (13,1)

Kunaiyi-Akpanah P. (La Molisana Magnolia Campobasso) 143 (14,3)

Simon A. (Alama San Martino di Lupari) 139 (13,9)

Cupido R. (O.ME.P.S. Battipaglia) 137 (12,5)

Salaun J. (Famila Wuber Schio) 134 (12,2)

Reichert M. (E-Work Faenza) 133 (13,3)

Robinson A. (Alama San Martino di Lupari) 132 (13,2)

Spreafico L. (Geas Sesto San Giovanni) 131 (13,1)

Smalls K. (Umana Reyer Venezia) 126 (11,5)

Begic A. (Dinamo Banco di Sardegna Sassari) 125 (11,4)

Villa M. (Umana Reyer Venezia) 125 (11,4)

