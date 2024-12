Techfind Serie A1 – Il primo turno di Coppa Italia si prende la scena nell'ultimo weekend dell'anno

Con il campionato fermo fino al prossimo 11 gennaio, la Techfind Serie A1 scende in campo per le qualificazioni alla prossima Coppa Italia. Le squadre che usciranno vincitrici dalle prime due fasi ad eliminazione diretta raggiungeranno Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio – già qualificate grazie al loro piazzamento in classifica – alla Final Four di febbraio.



Si parte con la sfida tra Autosped G BCC Derthona Basket e O.ME.P.S. Battipaglia (sabato, ore 17, diretta FLIMA). Il quarto posto delle piemontesi non dimostra solamente la bontà del progetto di una neopromossa, ma anche le ambizioni di una compagine che si trova a partecipare con il fattore campo alle qualificazioni per la prossima Coppa Italia; la Cittadella è pronta per sostenere la squadra e spingere le ragazze verso un trionfo storico dopo il trofeo di campionesse della Serie A2. Le campane partecipano alla prima fase dopo aver consolidato la nona posizione, in piena corsa per puntare ai play-off nell'anno in arrivo; la trasferta di Tortona non rappresenta certamente un ostacolo semplice, ma la volontà di fare lo sgambetto alle proprie avversarie e completare l'upset ha un valore inestimabile.



In contemporanea ci sarà il duello tra Dinamo Banco di Sardegna Sassari e Alama San Martino di Lupari (sabato, ore 17, diretta FLIMA). La compagine sarda può vantarsi di essere l'unica squadra tricolore ancora in EuroCup e proprio forte della sua tenacia nelle competizioni ad eliminazione diretta, proverà in tutti i modi a rendere il PalaSerradimigni una tana invalicabile; la qualificazione alla prossima fase passerà da una sfida diventata ormai un 'must' della massima serie, con l'equilibrio a farla da padrone. Le 'lupe' hanno raddrizzato una stagione iniziata in maniera totalmente diversa da come se la sarebbero aspettata e oggi, invece, volano sulle ali dell'entusiasmo così da poter espugnare il parquet isolano per la prima volta in stagione; le giallonere hanno chiuso il mese di dicembre – in regular season – senza sconfitte e vorranno fare 'en plein' con la qualificazione alla seconda fase.



Ventiquattro ore più tardi, scenderanno in campo La Molisana Magnolia Campobasso e RMB Brixia Basket (domenica, ore 17, diretta FLIMA). La squadra allenata da coach Sabatelli vuole consolidare il proprio ruolo di terza forza del campionato superando la prima fase senza fare prigionieri, tuttavia da “big” della massima serie deriva anche una responsabilità importante che non dovrà portare ad un passo falso. La formazione bresciana vuole risalire la china, conscia di avere una posizione in classifica che non gli spetta in rapporto al talento portato sul parquet e nonostante la trasferta complicata in Molise, l'obiettivo rimane quello di ergersi a sorpresa della competizione; la vittoria esterna manca in questa stagione, perciò avrebbe un valore doppio per il morale delle ragazze e sarebbe di buon auspicio per il nuovo anno.



A far calare il sipario sul primo turno ci penseranno Geas Sesto San Giovanni e E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le rossoblu di coach Zanotti sono le uniche tra le partecipanti alle qualificazioni ad aver conquistato l'accesso alla Final Four nella passata stagione, per questo motivo bissare quel successo dimostrerebbe quanto pericolose possono essere le ragazze lombarde; una vittoria alzerebbe il morale di una compagine che ha faticato nella prima parte di stagione, ma che non ha certamente perso il suo status nella massima serie. Le faentine hanno la difesa più battuta tra le otto squadre partecipanti, ma sanno ugualmente come fare male in fase offensiva, perciò dovranno bilanciare il loro gioco per tentare di mettere il bastone tra le ruote di una corazzata che conosce questo genere di competizioni; non avere il favore del pronostico potrebbe aiutare le ospiti ad affrontare questo duello con più leggerezza.