Techfind Serie A1 - Derthona e San Martino passano il turno in Coppa Italia. Fuori Battipaglia e Sassari

Vittoria netta per l'Autosped G BCC Derthona Basket, che supera l'O.ME.PS Battipaglia 89-47. La squadra di casa apre la partita con un parziale di 9-0 e chiude il primo quarto a +17, un vantaggio che cresce ulteriormente fino al +30 dell'intervallo. A risultato già compromesso Battipaglia prova a contenere il distacco, ma Derthona vince anche i due parziali consecutivi e vola oltre il +40 e al secondo turno, dove troverà la vincente di Geas-Faenza. Sono quattro le giocatrici in doppia cifra: Penna con 15 punti (13 nel primo tempo), Fontaine e Dotto con 13 e Arado con 10. Dall'altra parte la migliore è Pavic con 13 punti e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina.

L'Alama San Martino di Lupari ribalta il fattore campo e batte 66-77 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. La Dinamo ritrova Taylor ma perde per infortunio Begic dopo pochi minuti, e dal parziale di 8-0 a metà secondo si ritrova a rincorrere per tutta la partita. San Martino allunga ulteriormente con un terzo periodo da 16-27, toccando anche il +21. Nel finale però la squadra di casa non si arrende e torna anche in singola cifra di vantaggio, ma dall'altra parte non tremano le mani di Gilli (11 punti) e Simon (14 punti), che realizzano i canestri che chiudono i conti. Doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi per Robinson, a Sassari non basta la solita Taylor da 27 punti. Le Lupe attenderanno la vincente di Campobasso-Brixia.

A1 Femminile

Coppa Italia

1^ Turno Qualificazione



RISULTATI:



28/12/2024

Autosped G BCC Derthona Basket - O.ME.P.S. Battipaglia 89 - 47

Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Alama San Martino di Lupari 66 - 77



29/12/2024

La Molisana Magnolia Campobasso - RMB Brixia Basket

Geas Sesto San Giovanni - E-Work Faenza





Autosped G BCC Derthona Basket - O.ME.P.S. Battipaglia 89 - 47 (25-8, 48-18, 66-35, 89-47)

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 13 (3/7, 1/2), Marangoni* 4 (2/4, 0/1), Fontaine* 13 (3/5, 2/2), Milani 7 (1/2, 1/3), Premasunac 9 (4/9 da 2), Leonardi 5 (1/1, 1/3), Arado* 10 (5/6 da 2), Cocuzza, Attura* 9 (3/5, 0/1), Melchiori NE, Penna* 15 (2/2, 3/8), Gatti 4 (2/2 da 2)

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 26/43 - Tiri da 3: 8/20 - Tiri Liberi: 13/19 - Rimbalzi: 47 7+40 (Marangoni 8) - Assist: 22 (Marangoni 4) - Palle Recuperate: 8 (Marangoni 3) - Palle Perse: 10 (Fontaine 2)

O.ME.P.S. BATTIPAGLIA: Cupido* 2 (1/2, 0/1), Seka*, Vojtulek* 5 (0/3, 1/2), Baldassarre 2 (0/5, 0/2), Potolicchio 9 (1/4, 2/5), Prete, Tassinari 4 (1/5, 0/2), Pavic 13 (4/5, 1/2), Benson* 10 (3/7, 0/2), Smorto* 2 (1/5, 0/2)

Allenatore: Serventi L.

Tiri da 2: 11/39 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 13/17 - Rimbalzi: 31 9+22 (Pavic 9) - Assist: 14 (Smorto 7) - Palle Recuperate: 4 (Baldassarre 2) - Palle Perse: 14 (Pavic 4)

Arbitri: Costa A., Berlangieri C., Luchi M.



Dinamo Banco di Sardegna Sassari - Alama San Martino di Lupari 66 - 77 (15-17, 29-37, 45-64, 66-77)

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Nieddu NE, Gonzales* 4 (2/4, 0/3), Begic* 2 (0/1 da 2), Carangelo* 4 (1/1, 0/4), Toffolo S.* 4 (2/5, 0/2), Natali 6 (1/2, 1/2), Pastrello 12 (5/6, 0/2), Taylor* 27 (10/17, 1/3), Diallo Dieng 2 (1/6 da 2), Grattini 5 (1/3, 1/1), Spiga Trampana NE

Allenatore: Restivo A.

Tiri da 2: 23/45 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 35 8+27 (Gonzales 7) - Assist: 14 (Natali 3) - Palle Recuperate: 11 (Carangelo 2) - Palle Perse: 23 (Pastrello 5)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Simon* 14 (4/6, 2/4), D'Alie* 7 (2/3, 1/1), Guarise 8 (1/2, 2/3), Cvijanovic* 8 (4/7, 0/3), Cedolini NE, Gilli 11 (4/6, 1/1), Del Pero 12 (3/5, 1/6), Piatti NE, Robinson* 14 (7/14, 0/2), Bickle* 3 (0/3, 1/5)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 25/46 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 3/6 - Rimbalzi: 39 12+27 (Robinson 10) - Assist: 25 (Guarise 6) - Palle Recuperate: 13 (Simon 4) - Palle Perse: 16 (Del Pero 4)

Arbitri: Barbiero M., Gai D., Barbieri M.

(Foto Beatrice Cirronis)