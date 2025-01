Il 2025 della Techfind Serie A1 si apre con il secondo turno di Coppa Italia

Una settimana di attesa prima di ritrovare tutte le squadre impegnate nel massimo campionato, così sarà il secondo turno di Coppa Italia a farci emozionare con due sfide decisive. Le squadre che usciranno vincitrici da questi duelli raggiungeranno Umana Reyer Venezia e Famila Wuber Schio alla Final Four di febbraio.



La prima gara vedrà coinvolte La Molisana Magnolia Campobasso e Alama San Martino di Lupari (domenica, ore 18, diretta FLIMA). Le padrone di casa si sono imposte per 97-82 contro Brixia e contano di sfruttare il fattore campo per bissare il successo del primo turno; l'accesso alla fase finale della Coppa Italia sarebbe l'ennesimo grande traguardo raggiunto da coach Sabatelli, la cui volontà di portare le sue ragazze a darsi battaglia con le campionesse in carica di Schio alimenta ulteriormente il sogno. La compagine veneta, dal suo canto, ha firmato l'unico upset del primo turno superando in trasferta Sassari con il punteggio di 66-77, a testimonianza di come le 'lupe' abbiano ritrovato la loro forma consueta e siano pronte per mettere i bastoni tra le ruote di tutte le avversarie; rappresentare la terza squadra del Veneto alla Final Four sarebbe un motivo di orgoglio per coach Piazza, conscio però di dover superare un ostacolo davvero ostico, senza però sentire troppa pressione sulle spalle.



A chiudere il programma ci sarà il duello tra Autosped G BCC Derthona Basket e Geas Sesto San Giovanni (domenica, ore 20.30, diretta FLIMA). Le piemontesi arrivano al quarto di finale dopo la netta vittoria per 89-47 su Battipaglia, un risultato che premia l'ambizione di una compagine da temere, desiderosa di inserirsi nel gruppo delle grandi centrando una Final Four storica; il secondo turno porrà dunque la formazione di coach Cutugno di fronte a chi nella passata stagione era nelle migliori quattro della Coppa Italia, un'avversaria blasonata e agguerrita. La squadra lombarda ha piegato Faenza per 91-58, non ha fatto prigionieri e si è posta l'obiettivo di affrontare Venezia per provare ad alzare un trofeo il prossimo febbraio; tuttavia, coach Zanotti è consapevole di doversi giocare le carte migliori, tra cui quella dell'esperienza che potrebbe pagare contro una neopromossa, sebbene non sarà facile affrontarla di fronte al suo pubblico.