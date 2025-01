Coppa Italia A1 - Campobasso e Derthona qualificate alle FInal Four

Definito il quadro delle Final Four di Coppa Italia di Serie A1 dopo il secondo turno di qualificazione: le semifinali saranno Umana Reyer Venezia vs Autosped BCC Derthona e Famila Wuber Schio vs La Molisana Magnolia Campobasso.

La Molisana Magnolia Campobasso batte 59-56 l'Alama San Martino di Lupari al termine di una partita tiratissima. Le ospiti, già vincenti su questo campo in regular season, allungano con un parziale di 9-0 nel secondo quarto, e nel terzo periodo toccano anche il massimo vantaggio sul +10. La Magnolia riesce a reagire, riportandosi a contatto e arrivando a giocarsi la qualificazione punto a punto nel finale. San Martino non trova più il canestro negli ultimi 6 minuti, e con la difesa e due tiri liberi di Scalia Campobasso si regala la semifinale contro Schio. La migliore è Kunaiyi con una doppia doppia da 18 punti e 19 rimbalzi, mentre Morrison aggiunge 10 punti, 7 rimbalzi e 6 assist. Alle Lupe non bastano i 14 punti di Bickle (con 10 rimbalzi) e Robinson.

Qualificata anche l'Autosped G BCC Derthona Basket, che ha la meglio su Geas Sesto San Giovanni dopo un tempo supplementare (84-80). Le ospiti partono forte nel primo quarto, ma Derthona riesce a risalire dal -10 e tornare a contatto prima dell'intervallo. Nel terzo periodo Geas scappa nuovamente in doppia cifra di vantaggio e sembra in grado di gestire, ma negli ultimi tre minuti Derthona si riaccende all'improvviso con 7 punti consecutivi della nuova arrivata Zahui, e Penna ha in mano anche la palla del sorpasso, ma fa 1/2 dalla lunetta. Dopo aver accusato il colpo Geas si ricompone e torna di nuovo avanti nel supplementare, ma Attura mette la tripla del vantaggio e il tiro libero che chiude i conti e vale la qualificazione alle Final Four, dove la squadra di Cutugno affronterà Venezia. Zahui è subito decisiva con 22 punti in 24 minuti, a cui si aggiungono i 18 e 13 rimbalzi di Fontaine e i 16 di Attura. Dall'altra parte le migliori sono Makurat con 24 punti e Moore con 22.

A1 Femminile

Coppa Italia

2^ Turno Qualificazione



RISULTATI:



05/01/2025

La Molisana Magnolia Campobasso - Alama San Martino di Lupari 59 - 56

Autosped G BCC Derthona Basket - Geas Sesto San Giovanni 84 – 80*d1ts



La Molisana Magnolia Campobasso - Alama San Martino di Lupari 59 - 56 (15-13, 24-31, 48-50, 59-56)

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO: Kunaiyi-Akpanah* 18 (9/17 da 2), Giacchetti, Kacerik* 3 (1/2 da 3), Moscarella Contreras NE, Trimboli 5 (1/4, 1/4), Meldere, Quinonez Mina 8 (2/9, 0/7), Ceré NE, Scalia* 10 (1/3, 2/10), Madera* 4 (2/2, 0/2), Morrison* 11 (2/5, 1/3), Bocchetti NE

Allenatore: Sabatelli D.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 5/28 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 49 21+28 (Kunaiyi-Akpanah 19) - Assist: 13 (Morrison 6) - Palle Recuperate: 12 (Kunaiyi-Akpanah 3) - Palle Perse: 17 (Kunaiyi-Akpanah 6)

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI: Simon* 2 (1/4, 0/3), D'Alie* 7 (3/11, 0/3), Guarise, Cvijanovic* 8 (3/5, 0/2), Cedolini NE, Gilli 3 (1/2 da 3), Del Pero 6 (2/4, 0/2), Piatti 2 (1/2 da 2), Robinson* 14 (4/5, 2/3), Bickle* 14 (4/9, 2/4)

Allenatore: Piazza G.

Tiri da 2: 18/40 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 5/6 - Rimbalzi: 38 9+29 (Bickle 10) - Assist: 7 (D'alie 5) - Palle Recuperate: 9 (Simon 4) - Palle Perse: 17 (Simon 6)

Arbitri: Salustri V., Caforio A., Di Martino V.



Autosped G BCC Derthona Basket - Geas Sesto San Giovanni 84 - 80 (14-24, 38-42, 50-65, 71-71, 84-80)*d1ts

AUTOSPED G BCC DERTHONA BASKET: Dotto 15 (5/11, 1/2), Marangoni*, Fontaine* 18 (0/4, 5/7), Milani, Premasunac 2 (1/2 da 2), Leonardi 2 (1/1, 0/1), Zahui Bazoukou 22 (3/8, 2/5), Arado* 6 (3/6 da 2), Attura* 16 (3/8, 1/8), Melchiori NE, Penna E.* 3 (1/7, 0/4), Gatti NE

Allenatore: Cutugno O.

Tiri da 2: 17/48 - Tiri da 3: 9/28 - Tiri Liberi: 23/28 - Rimbalzi: 47 14+33 (Fontaine 13) - Assist: 18 (Attura 7) - Palle Recuperate: 8 (Fontaine 3) - Palle Perse: 13 (Dotto 4) - Cinque Falli: Arado, Penna

GEAS SESTO SAN GIOVANNI: Moore* 22 (7/12, 0/1), Conti* 8 (2/4, 0/3), Gustavsson 2 (1/2 da 2), Makurat* 24 (5/13, 4/9), Trucco* 6 (2/5 da 2), Minora NE, Gwathmey 9 (2/4, 1/2), Orsili, Ostoni NE, Spreafico* 6 (0/1, 1/6), De Lise NE, Conte 3 (1/2, 0/2)

Allenatore: Zanotti C.

Tiri da 2: 20/43 - Tiri da 3: 6/23 - Tiri Liberi: 22/29 - Rimbalzi: 46 9+37 (Conti 12) - Assist: 16 (Conti 5) - Palle Recuperate: 8 (Conti 3) - Palle Perse: 18 (Makurat 6) - Cinque Falli: Moore, Spreafico

Arbitri: Maschio D., Giovannetti G., Marzulli M.

(Foto Marco Brioschi)