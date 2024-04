A2 Girone B - Cinque prestazioni da segnalare della ventiquattresima giornata

Il Girone B, al termine di questa giornata, ha una definitiva capolista, visto che l’APU Delser Crich Udine – grazie alla sua vittoria contro Alperia Basket Club Bolzano e alla sconfitta di Ecodem Alpo contro Pallacanestro Femminile Umbertide – si è assicurata il primo posto. Alpo e ARAN Cucine Panthers Roseto sono ora a pari punti, anche se entrambe si sono assicurate di arrivare almeno terze, dato che le inseguitrici più vicine, ovvero l’Halley Thunder Matelica, Martina Treviso e Futurosa iVision Trieste sono a -6. La formazione marchigiana ha agganciato le altre due al quarto posto approfittando delle sconfitte proprio di Trieste e Treviso e con la sua vittoria ha anche eliminato Velcofin Interlocks Vicenza dalla corsa playoff. Gli ultimi posti disponibili saranno infatti contesi da Alperia Basket Club Bolzano, Posaclima Ponzano e Pallacanestro Femminile Umbertide: la vittoria contro Trieste ha infatti permesso a Ponzano di scavalcare Bolzano in classifica, mentre la squadra umbra ha ottenuto una gran vittoria contro Alpo e si è portata a -2 dall’ottavo posto di Bolzano. Le ultime due giornate sono dunque da non perdere, con la zona salvezza che può riservare ancora sorprese, viste le vittorie sia di Wave Thermal Abano Terme che di Pallacanestro Vigarano.



Il successo di Vigarano è arrivato grazie all’ennesima ottima prova di Amaiquen Siciliano, che ha chiuso il match contro Basket Girls Ancona con 24 punti, 4 rimbalzi, 3 assist e 5 steals. Nell’incredibile annata che sta vivendo la numero 10, quella di sabato è solo l’undicesima miglior prestazione stagionale, nonché la quindicesima volta che Siciliano va oltre i 20 punti. La top scorer della Serie A2 non è mai scesa sotto la doppia cifra in tutti i match che ha giocato in questo 2023/2024 ed è sempre scesa in campo, eccetto nella prima giornata. In termini di steals, quella di Siciliano è stata la seconda miglior prestazione dell’anno, dopo che aveva raggiunto il suo season high rubando ben 6 palloni contro Vicenza. È la terza volta che Siciliano fa registrare cinque steals, infatti era già successo nei due match contro Bolzano.



Il primo upset di giornata è stato firmato da Wave Thermal Abano Terme, che si è portata a casa il derby contro Martina Treviso grazie alla buona prestazione di Carla Bremaud. La numero 24 ha chiuso con una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi: si tratta della seconda stagionale per Bremaud, nonché la seconda consecutiva dopo quella fatta registrare nel match della scorsa giornata contro Umbertide. In termini di punti, per Bremaud si tratta della quarta miglior prestazione stagionale, ed è la terza volta che Bremaud segna 17 punti in stagione: le altre volte erano state contro Ponzano e contro Vicenza. Curiosamente, ben quattro delle sei migliori prestazioni stagionali di Breamud per punti sono arrivate nei derby contro altre squadre venete. Bremaud, inoltre, ha segnato almeno tre triple per la quinta volta stagione, stavolta chiudendo con 3/7 da oltre l’arco.



A firmare il secondo upset di giornata è stata Pallacanestro Femminile Umbertide, che ha battuto Ecodem Alpo grazie al contributo di Marissa Pangalos. La giocatrice cipriota ha chiuso con 18 punti e 2 rimbalzi, risultando come la top scorer della sua squadra e del match, al pari di Francesca Parmesani. Per Pangalos si tratta della quarta miglior prestazione stagionale, dopo che in tre occasioni era andata oltre i 20 punti (contro Vigarano, Matelica e Roseto). Pangalos ha giocato solo undici partite in questa stagione, dato che è rientrata alla quattordicesima giornata, ma ha raggiunto la doppia cifra in ben 9 di queste, risultando un elemento decisivo nell’inversione di rotta della stagione di Umbertide, che oggi è in piena lotta per i playoff.



La top scorer di questa giornata di Serie A2 è stata invece Giulia Sorrentino, che ha condotto l’ARAN Cucine Panthers Roseto alla vittoria grazie ai suoi 31 punti e 7 rimbalzi. Per la numero sei si tratta del season high, nonché del primo trentello negli ultimi quattro anni. L’ultima volta che Sorrentino aveva segnato più di trenta punti era infatti il 2019/2020, quando indossava la maglia di Civitanova Marche, quando ne aveva messi 36 nel match contro Umbertide. Sorrentino – che dopo gli infortuni di Miccio e Botteghi si è fatta carico di buona parte delle responsabilità dell’attacco rosetano – ha segnato quasi la metà dei punti della sua squadra, dato che tutta Roseto ne ha messi a referto ben 68. Sorrentino ha tentato ben 27 volte, chiudendo con una percentuale dal campo del 48%. In termini di valutazione è stata la sua seconda miglior prestazione stagionale con 30, visto che aveva ottenuto un 31 quando era andata in tripla doppia due settimane fa. Il contributo di Sorrentino non è stato però solo in termini realizzativi: i 7 rimbalzi raccolti rappresentano infatti la seconda miglior prestazione stagionale, dopo i 10 del match contro Vigarano.



In conclusione, in cima alla classifica spicca la prova di Alice Milani, che ha contribuito alla vittoria della WomenAPU Delser Crich Udine con 19 punti. Per la numero 14 si tratta del season high, dato aveva già raggiunto nel match contro Treviso, quando però indossava ancora la maglia di Posaclima Ponzano. Milani ha giocato un’ottima partita al tiro da tre punti, infatti ha chiuso con 4/5 da oltre l’arco: è la seconda volta in stagione che segna almeno quattro triple e la prima con la maglia di Udine. Da sola, Milani ha segnato quasi la metà delle triple della sua squadra (9), contribuendo al buon 40% da oltre l’arco con cui Udine ha chiuso il match. Infine, in termini di valutazione per Milani questa è stata la miglior partita dell’anno con 15.