A2 Girone A - Cinque prestazioni da segnalare della ventiquattresima giornata

A sole due giornate dalla fine, la situazione inizia a delinearsi nel Girone A, anche se diverse cose restano ancora da decidere. Il terzetto in testa è rimasto invariato, con l'Autosped BCC Derthona che in caso di vittoria potrà conquistare il primo posto definitivo già nella prossima giornata. Logiman Broni e San Giorgio MantovAgricoltura sono già matematicamente qualificate ai playoff, mentre l'USE Rosa Scotti Empoli e Techfind San Salvatore Selargius sono in un’ottima posizione. Basket Foxes Giussano e Cestistica Spezzina si giocheranno una buona fetta di qualificazione nello scontro diretto del prossimo sabato, mentre Torino, con la vittoria contro La Spezia, si è messa nella posizione di poter ancora sperare. Ai piani bassi della classifica, invece, il successo di Tecnoengineering Moncalieri ha permesso alla squadra torinese di agganciare Dimensione Bagno Carugate, mentre la squadra più in difficoltà resta la Stella Azzurra Roma, che in caso di sconfitta nella prossima giornata sarà matematicamente retrocessa.



A contribuire al successo di Moncalieri è stata soprattutto la prova di Karmen Cicic, autrice di una prova da 15 punti, 2 rimbalzi e 3 palle recuperate. Dal suo arrivo a inizio gennaio, la numero 44 è stata un tassello fondamentale nella stagione delle piemontesi, come testimoniato dal fatto che quella di sabato è stata la sua undicesima doppia cifra stagionale, su altrettanti match giocati. È la quinta volta che Cicic segna almeno 15 punti ed è la quinta miglior partita in termini di valutazione, dato che ha chiuso con 10. Il suo +/- di 11 è stato il migliore di tutta la sua squadra e nonostante le 4 palle perse, Cicic ne ha anche recuperate tre, che rappresentano il suo massimo stagionale già toccato nel match contro Selargius.



Dall’altro capo della classifica è invece arrivata una vittoria per l’Autosped BCC Derthona, che ha avuto la meglio su Basket Foxes Giussano grazie alla buona prova di Francesca Melchiori. La numero 33 ha trovato la sua terza miglior prestazione stagionale per punti segnandone 15, ma ha giocato una partita a tutto tondo in cui ha totalizzato anche 3 rimbalzi, 5 assist e 2 steals. Il dato degli assist rappresenta il season high per Melchiori, già toccato nei match contro Moncalieri e Costa Masnaga. Melchiori è stata la migliore delle sue e questo fatto è stato testimoniato anche dal dato del +/-: un incredibile 28, che è il più alto tra quelli delle giocatrici biancorosse.



A inseguire Derthona, dietro Costa Masnaga, c’è Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno, che ha trovato in Meriem Nasraoui la sua top scorer. La numero 00 ha chiuso con 19 punti e 7 rimbalzi in soli 22 minuti sul parquet e soprattutto ha trovato questa prestazione in uscita dalla panchina, facendo così registrare la miglior prestazione di giornata per una giocatrice non titolare. La partita di Nasraoui diventa ancora più interessante se sei pensa al fatto che sia stata realizzata dopo due partite in cui non era entrata e nonostante il periodo di assenza è stata la terza miglior prestazione stagionale per la classe 2002. Solo in due occasioni infatti Nasraoui era andata oltre i 20 punti, cioè nei match contro Basket Roma e contro Mantova, anche se stavolta ha trovato delle percentuali migliori. La giovane pivot ha infatti tirato con l’81%, sbagliando due soli tiri (9/11).



Subito dietro la formazione toscana c’è Logiman Broni, vittoriosa all’overtime nel match contro l’USE Rosa Scotti Empoli, grazie all’ottima prova di Giulia Moroni. La numero 7 ha chiuso con 18 punti, 7 rimbalzi, 2 assist e 2 palle recuperate, trovando così una delle sua migliori prestazioni in stagione. È la seconda partita consecutiva che Moroni chiude con 18 punti, nonché la settima di fila in doppia cifra. Solo in due casi Moroni ha fatto meglio di ieri, ovvero quando ha realizzato 21 punti contro la Stella Azzurra e 19 contro Selargius. Inoltre, è l’undicesima volta in stagione che Moroni tira con 100% ai liberi e anche stavolta lo ha fatto, come già capitato diverse altre volte, tirando ben 5 volte dalla lunetta. In termini di valutazione, è stata la terza miglior prestazione stagionale per Moroni, che ha chiuso con 24, nonché con il miglior +/- della squadra, con 8. Il dato più interessante, però, è quello dei rimbalzi (7), che non solo rappresenta il massimo stagionale, ma che è anche il più alto della carriera di Moroni dal 2013/2014, quando ne aveva raccolti 8 con la maglia di Ancona nel match contro Bologna.



In chiusura, da segnalare anche l’ottima prestazione di Sara Giangrasso nello scontro playoff tra Torino Teen Basket e Cestistica Spezzina. La numero 14 ha chiuso con 17 punti e 3 rimbalzi, al termine di un match che la sua squadra ha portato a casa con un solo punto di distacco. Per Giangrasso si tratta della quarta miglior prestazione stagionale dopo quelle fatte registrare nei match con Empoli, Basket Roma e Carugate. Giangrasso ha chiuso il match con 7 falli subiti, che rappresentano il dato più alto della sua stagione e ha sbagliato un solo tiro libero dei cinque tentati. Curiosamente, il match di ieri è stato quello in cui Giangrasso è rimasta più in campo, rimanendo sul parquet per ben 38 minuti e infatti è stata anche la partita in cui la numero 14 ha tentato più tiri (17, con 13 da due e 4 triple).