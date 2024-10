Techfind Serie A2, Girone A - Vincono in trasferta Giussano e La Spezia, bene anche Broni

Prima vittoria stagionale per le Basket Foxes Giussano, che si impongono 54-58 sul campo di Tecnoengineering Moncalieri. Le ospiti toccano anche la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto, poi nel finale Moncalieri riesce a rientrare fino a -4, ma non trova più la via del canestro negli ultimi tre minuti. Per le Foxes 19 punti di Ilaria Bernardi e 13 con 10 rimbalzi di Szajtauer, dall'altra parte la migliore è Sammartino con 14 punti.

Successo esterno anche per la Cestistica Spezzina, che vince 34-48 sul campo della Virtus Academy Benevento. La squadra di Corsolini trova la seconda vittoria di fila dopo quella su Broni, e ancora una volta tiene le avversarie sotto i 50 punti. La miglior realizzatrice è Mbaye con 13 punti, per Benevento 9 di Chiovato e 6 con 10 rimbalzi di Toffolo.

La Logiman Broni ritrova la vittoria contro il Repower Sanga Milano (77-48 il punteggio finale). Un parziale di 45-25 nel secondo tempo fa la differenza a favore della squadra di casa, che vince nettamente complice anche la brutta serata al tiro di Sanga (2/15 da tre punti). Per Broni quattro giocatrici in doppia cifra, tra cui spicca Hartmann con 20 punti. Dall'altra parte non bastano i 18 punti e 6 rimbalzi di Angelica Tibè.

A2 Femminile – Girone A

3^ Giornata di Andata

RISULTATI:



19/10/2024

Salerno Ponteggi Salerno - Nuova Icom San Salvatore Selargius 69 - 59

CLV-Limonta Costa Masnaga - USE Rosa Scotti Empoli 49 - 56

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Torino Teen Basket 77 - 57

Jolly Acli Basket Livorno - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 68 - 56



20/10/2024

Tecnoengineering Moncalieri - Basket Foxes Giussano 54 - 58

Virtus Academy Benevento - Cestistica Spezzina 34 - 48

Logiman Broni - Repower Sanga Milano 77 - 48



CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 6, Logiman Broni 4, CLV-Limonta Costa Masnaga 4, Repower Sanga Milano 4, USE Rosa Scotti Empoli 4, Jolly Acli Basket Livorno 4, Cestistica Spezzina 4, Salerno Ponteggi Salerno 4, Tecnoengineering Moncalieri 2, Basket Foxes Giussano 2, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 2, Torino Teen Basket 2, Nuova Icom San Salvatore Selargius 0, Virtus Academy Benevento 0





Salerno Ponteggi Salerno - Nuova Icom San Salvatore Selargius 69 - 59 (24-19, 43-38, 52-51, 69-59)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 24 (2/7, 6/9), Naddeo, Valerio* 2 (1/4, 0/3), Orchi* 6 (3/4, 0/1), Scala* 2 (1/4 da 2), De Mitri* 17 (1/4, 3/5), Tagliaferri NE, Kirschenbaum Pascale 8 (3/8, 0/3), Yusuf 10 (4/12 da 2), Scolpini NE, Vitali

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 15/47 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 12/12 - Rimbalzi: 39 14+25 (Yusuf 14) - Assist: 15 (Valerio 7) - Palle Recuperate: 12 (Silvino Oliveira 4) - Palle Perse: 22 (Valerio 6)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu, Mura* 5 (0/4, 0/4), Berrad* 1 (0/2, 0/2), Ingenito 3 (1/3, 0/3), Pinna 5 (0/2 da 2), Favre* 22 (9/13 da 2), Valenti NE, Thiam* 12 (4/6, 0/1), Ceccarelli* 11 (4/5, 1/2), Corongiu

Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 1/12 - Tiri Liberi: 20/26 - Rimbalzi: 37 7+30 (Favre 12) - Assist: 11 (Mura 5) - Palle Recuperate: 11 (Ceccarelli 4) - Palle Perse: 28 (Favre 7)

Arbitri: Lillo D., Migliaccio M.



CLV-Limonta Costa Masnaga - USE Rosa Scotti Empoli 49 - 56 (14-19, 26-35, 34-47, 49-56)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Tavella, Penz* 8 (4/8, 0/4), Cibinetto*, Osazuwa* 11 (3/6 da 2), Sanogo NE, Gorini NE, N'Guessan 19 (3/6, 2/3), Kaczmarczyk* 7 (2/7, 0/2), Olandi, Motta, Serra NE, Crowder* 4 (2/6, 0/6)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 2/19 - Tiri Liberi: 15/25 - Rimbalzi: 37 7+30 (Osazuwa 10) - Assist: 9 (N'guessan 3) - Palle Recuperate: 11 (Penz 5) - Palle Perse: 16 (Crowder 6) - Cinque Falli: Crowder

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Leghissa, Fiaschi NE, Colognesi* 25 (8/14, 2/5), Ruffini 6 (2/5, 0/4), Ianezic* 4 (1/2, 0/4), Castellani* 8 (1/9, 2/5), Ndiaye 2 (1/2 da 2), Casini, Antonini* 5 (1/2, 1/1), Vente* 6 (3/6, 0/1)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 7/11 - Rimbalzi: 49 13+36 (Colognesi 19) - Assist: 14 (Castellani 6) - Palle Recuperate: 12 (Castellani 5) - Palle Perse: 21 (Castellani 6) - Cinque Falli: Ndiaye

Arbitri: Licari B., Rubera L.



Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Torino Teen Basket 77 - 57 (23-16, 41-32, 65-46, 77-57)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi 3 (1/2 da 3), Degiovanni* 7 (1/4, 1/5), Rossini* 11 (2/3, 1/4), Lazzaro NE, Stroscio 9 (1/2, 2/4), Conde Duran* 9 (3/9 da 2), Cruz Ferreira* 16 (6/12, 1/4), Amatori 12 (3/6, 0/1), Di Fine 6 (3/5, 0/1), De Cassan* 4 (2/9 da 2)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 21/50 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 17/25 - Rimbalzi: 59 20+39 (Conde Duran 12) - Assist: 11 (Conde Duran 3) - Palle Recuperate: 15 (De Cassan 5) - Palle Perse: 23 (Conde Duran 5)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 2 (1/4, 0/3), Paleari* 19 (0/6, 5/9), Popovic NE, Colli* 11 (2/8, 1/4), Baima 5 (1/4, 0/1), Tortora 4 (2/4, 0/1), Isoardi 9 (3/3, 1/5), Varaldi NE, Giacomelli* 3 (0/3, 1/4), Jankovic* 4 (2/6, 0/1)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 11/38 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 11/14 - Rimbalzi: 36 10+26 (Azzi 9) - Assist: 9 (Baima 4) - Palle Recuperate: 9 (Azzi 5) - Palle Perse: 21 (Azzi 5)

Arbitri: Esposito A., Menicali G.



Jolly Acli Basket Livorno - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 68 - 56 (16-10, 34-25, 48-45, 68-56)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 6 (2/7, 0/2), Visone 6 (0/2, 2/5), Ceccarini 3 (1/4, 0/2), Preziosi, Georgieva* 18 (7/11, 1/2), Orsini 5 (1/2, 1/2), Miccio* 13 (2/6, 3/9), Botteghi NE, Sayed Tawfik NE, Okodugha* 10 (5/12 da 2), Evangelista 2 (1/1 da 2), Arecco* 5 (1/2, 1/3)

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 20/47 - Tiri da 3: 8/25 - Tiri Liberi: 4/5 - Rimbalzi: 56 18+38 (Okodugha 17) - Assist: 18 (Wojtala 7) - Palle Recuperate: 5 (Miccio 2) - Palle Perse: 18 (Okodugha 5)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 11 (1/7, 0/5), Valtcheva* 10 (2/4, 2/7), Vargiu, Gallus NE, Pasolini NE, Cadoni* 6 (3/8 da 2), Podda, Trozzola* 10 (2/6, 2/6), Pellegrini Bettoli, Anedda NE, El Habbab* 19 (3/8, 4/7)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 11/37 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 31 5+26 (Cadoni 10) - Assist: 9 (El Habbab 3) - Palle Recuperate: 11 (Valtcheva 3) - Palle Perse: 9 (Valtcheva 3)

Arbitri: Ricci L., Mammoli A.



Tecnoengineering Moncalieri - Basket Foxes Giussano 54 - 58 (18-21, 30-36, 41-53, 54-58)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 14 (3/6, 1/3), Ngamene Takougang* 8 (2/7 da 2), Cordola* 10 (3/4 da 2), Pasero* 2 (1/1 da 2), Corgnati 2 (0/1, 0/1), Mitreva 5 (1/3, 1/4), Gesuele, Grosso 6 (1/2, 0/2), Salvini 4 (1/4, 0/1), Bianco, Avagnina* 3 (1/2, 0/3), Nicora

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 13/34 - Tiri da 3: 2/15 - Tiri Liberi: 22/34 - Rimbalzi: 36 11+25 (Sammartino 6) - Assist: 5 (Ngamene Takougang 2) - Palle Recuperate: 6 (Grosso 3) - Palle Perse: 18 (Sammartino 5) - Cinque Falli: Sammartino, Ngamene Takougang

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon, Reani* 2 (0/1 da 2), Diotti* 8 (4/8 da 2), Lussignoli* 3 (1/6, 0/1), Petronio 4 (1/1 da 3), Colico C., Zanetti 7 (3/5 da 2), Poma 2 (1/1 da 2), Crippa, Bernardi* 19 (6/10, 1/2), Szajtauer* 13 (5/11, 0/1), Pirozzi

Allenatore: Stazzonelli M.

Tiri da 2: 20/46 - Tiri da 3: 2/8 - Tiri Liberi: 12/25 - Rimbalzi: 38 11+27 (Szajtauer 10) - Assist: 11 (Diotti 3) - Palle Recuperate: 5 (Diotti 1) - Palle Perse: 20 (Squadra 4)

Arbitri: Riggio S., Scarfo' G.



Virtus Academy Benevento - Cestistica Spezzina 34 - 48 (8-15, 20-26, 22-34, 34-48)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi* 3 (0/1, 1/3), Landi 3 (0/1, 1/4), Franceschini 7 (2/3, 1/3), Chiapperino* 2 (1/5 da 2), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli*, Toffolo F.* 6 (0/11, 1/2), Chiovato* 9 (1/4, 2/7), Castagna 4 (0/4, 1/2)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 4/30 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 5/10 - Rimbalzi: 43 12+31 (Toffolo 10) - Assist: 5 (Landi 1) - Palle Recuperate: 10 (Chiapperino 5) - Palle Perse: 22 (Toffolo 4)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye* 13 (4/9 da 2), D'angelo* 6 (0/6, 2/4), Templari* 8 (2/5, 1/8), Moretti 2 (0/1, 0/2), Granzotto* 8 (2/4, 1/3), Missanelli* 7 (2/5, 1/5), Diakhoumpa 4 (2/5 da 2), Candelori NE, Varone, Murgese NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 12/35 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 43 11+32 (Granzotto 11) - Assist: 10 (Templari 3) - Palle Recuperate: 9 (Granzotto 3) - Palle Perse: 18 (Mbaye 5)

Arbitri: Del Gaudio A., Roberti E.



Logiman Broni - Repower Sanga Milano 77 - 48 (20-12, 32-23, 57-38, 77-48)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 16 (6/10, 1/2), Frigo 3 (1/1 da 3), Carbonella, Reggiani* 6 (3/4, 0/1), Baldelli, Scarsi 3 (0/3, 1/2), Russo* 16 (5/10, 2/4), Hartmann* 20 (3/5, 4/5), Buranella, Lisoni NE, Morra* 13 (4/9 da 2), Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 21/44 - Tiri da 3: 9/16 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 39 8+31 (Hartmann 7) - Assist: 11 (Nasraoui 4) - Palle Recuperate: 12 (Hartmann 4) - Palle Perse: 15 (Nasraoui 3)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 6 (3/6, 0/1), Nori 3 (1/3 da 2), Moroni* 6 (3/3, 0/3), Cannolicchio NE, Merisio 5 (1/1, 1/2), Zelnyte*, Allievi* 5 (2/8 da 2), Tibè* 18 (7/13, 1/2), Sordi NE, Cicic 5 (2/4, 0/5), Serralunga NE, Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 19/39 - Tiri da 3: 2/15 - Tiri Liberi: 4/10 - Rimbalzi: 28 5+23 (Tibè 6) - Assist: 8 (Toffali 3) - Palle Recuperate: 10 (Tibè 3) - Palle Perse: 21 (Tibè 4)

Arbitri: Giovagnini F., Suriano F.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 81 (27)

Tibè A. (Repower Sanga Milano) 55 (18,3)

Colli C. (Torino Teen Basket) 54 (18)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 51 (17)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 48 (16)

N'Guessan N. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 44 (14,7)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 43 (14,3)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 43 (14,3)

Szajtauer M. (Basket Foxes Giussano) 43 (14,3)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 43 (14,3)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 42 (14)

Templari E. (Cestistica Spezzina) 40 (13,3)

Moroni G. (Repower Sanga Milano) 39 (13)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 39 (13)

Kaczmarczyk A. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 38 (12,7)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 38 (12,7)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 37 (12,3)

Zelnyte L. (Repower Sanga Milano) 37 (12,3)

Diotti F. (Basket Foxes Giussano) 36 (12)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 36 (12)

(Foto Marco Picozzi)