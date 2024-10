Techfind Serie A2, girone A - Costa Masnaga torna alla vittoria a Torino

Successo esterno per la CLV-Limonta Costa Masnaga, che si impone 54-63 sul campo di Torino Teen Basket. La squadra di Andreoli torna alla vittoria dopo lo stop di una settimana fa contro Empoli, mentre Torino rimane a due punti. Le ospiti prendono vantaggio già sul finire del primo quarto, anche se non riescono mai ad allungare fino al quarto periodo, quando un parziale di 13-0 in quattro minuti chiude il discorso. 18 punti per Crowder e doppia doppia da 16 punti e 12 rimbalzi per Osazuwa, dall'altra parte 15 punti di Jankovic.





A2 – Girone A

4^ Giornata di Andata



RISULTATI:



26/10/2024

Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Tecnoengineering Moncalieri 54 - 51

Cestistica Spezzina - Jolly Acli Basket Livorno 51 - 42

Nuova Icom San Salvatore Selargius - Logiman Broni 66 - 59

Repower Sanga Milano - Virtus Academy Benevento 72 - 41

Salerno Ponteggi Salerno - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 69 - 96

Basket Foxes Giussano - USE Rosa Scotti Empoli 58 - 66



27/10/2024

Torino Teen Basket - CLV-Limonta Costa Masnaga 54 - 63





CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 8, Repower Sanga Milano 6, CLV-Limonta Costa Masnaga 6, USE Rosa Scotti Empoli 6, Cestistica Spezzina 6, Logiman Broni 4, Jolly Acli Basket Livorno 4, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 4, Salerno Ponteggi Salerno 4, Tecnoengineering Moncalieri 2, Basket Foxes Giussano 2, Nuova Icom San Salvatore Selargius 2, Torino Teen Basket 2, Virtus Academy Benevento 0







Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Tecnoengineering Moncalieri 54 - 51 (16-14, 31-26, 46-39, 54-51)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 15 (6/11, 0/1), Peric NE, Valtcheva* 2 (1/5, 0/8), Vargiu NE, Gallus NE, Pasolini NE, Cadoni* 8 (4/13 da 2), Podda, Trozzola* 9 (2/6, 1/4), Pellegrini Bettoli 2 (1/3 da 2), Anedda, El Habbab* 18 (4/9, 2/6)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 18/48 - Tiri da 3: 3/19 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 41 11+30 (Cadoni 15) - Assist: 9 (Valtcheva 5) - Palle Recuperate: 9 (Naczk 3) - Palle Perse: 17 (Trozzola 4)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 9 (3/8, 1/2), Ngamene Takougang* 4 (0/8 da 2), Cordola 13 (5/11, 1/3), Pasero* 2 (1/3, 0/1), Corgnati, Mitreva 13 (3/5, 2/8), Gesuele 2 (1/2 da 2), Grosso* 2 (1/2, 0/1), Salvini* 2 (1/2, 0/1), Avagnina 2 (1/3 da 2), Nicora, Obaseki 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 17/46 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 5/6 - Rimbalzi: 47 12+35 (Sammartino 10) - Assist: 13 (Ngamene Takougang 2) - Palle Recuperate: 4 (Avagnina 2) - Palle Perse: 25 (Sammartino 9) - Cinque Falli: Sammartino

Arbitri: Spinelli J., Nonna D.



Cestistica Spezzina - Jolly Acli Basket Livorno 51 - 42 (9-15, 25-20, 38-30, 51-42)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 2 (1/1, 0/3), D'angelo* 9 (4/11, 0/1), Templari 2 (1/4, 0/3), Moretti* 6 (2/4, 0/3), Granzotto* 7 (2/8, 1/5), Missanelli* 12 (0/2, 3/9), Diakhoumpa* 13 (5/8 da 2), Candelori NE, Guzzoni NE, Guerrieri NE, Varone NE, Murgese NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 15/38 - Tiri da 3: 4/24 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 46 12+34 (D'angelo 10) - Assist: 13 (Granzotto 8) - Palle Recuperate: 9 (Granzotto 4) - Palle Perse: 11 (Missanelli 5) - Cinque Falli: D'angelo

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 6 (3/8, 0/2), Visone 2 (0/0, 0/0), Ceccarini 5 (1/4, 1/5), Preziosi, Georgieva* 10 (4/12, 0/3), Orsini 2 (1/4 da 2), Miccio* 10 (2/3, 2/4), Botteghi NE, Sayed Tawfik NE, Okodugha* 2 (0/3 da 2), Evangelista, Arecco* 5 (1/4, 1/2)

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 12/39 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 40 7+33 (Okodugha 8) - Assist: 12 (Ceccarini 3) - Palle Recuperate: 7 (Georgieva 2) - Palle Perse: 15 (Squadra 3)

Arbitri: Martinelli M., Gurrera S.



Nuova Icom San Salvatore Selargius - Logiman Broni 66 - 59 (20-16, 39-28, 45-41, 66-59)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu, Mura* 8 (2/5 da 3), Berrad* 10 (3/9, 1/4), Ingenito 3 (1/3, 0/3), Pinna NE, Favre* 17 (7/16, 1/3), Valenti, Thiam* 6 (2/4, 0/1), Ceccarelli* 22 (2/5, 4/7), Lapa NE, Porcu NE, Corongiu

Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 15/39 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 44 9+35 (Berrad 9) - Assist: 14 (Ceccarelli 5) - Palle Recuperate: 7 (Mura 4) - Palle Perse: 14 (Ceccarelli 4)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 14 (3/8, 2/5), Frigo* 6 (3/4, 0/3), Carbonella, Reggiani*, Baldelli 3 (1/2 da 3), Scarsi 17 (5/9, 0/2), Russo NE, Hartmann* 14 (4/11, 2/8), Buranella NE, Lisoni NE, Morra* 5 (2/5, 0/1), Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 5/26 - Tiri Liberi: 10/17 - Rimbalzi: 44 13+31 (Morra 9) - Assist: 12 (Reggiani 6) - Palle Recuperate: 6 (Scarsi 3) - Palle Perse: 14 (Reggiani 3) - Cinque Falli: Baldelli

Arbitri: Marcelli L., Collura P.



Repower Sanga Milano - Virtus Academy Benevento 72 - 41 (22-14, 46-26, 56-32, 72-41)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 12 (3/9, 2/6), Di Domenico NE, Nori* 4 (2/5 da 2), Moroni* 8 (1/2, 2/5), Merisio 5 (1/1, 1/5), Zelnyte 6 (3/4, 0/1), Allievi* 4 (2/6, 0/3), Tibè* 14 (7/11 da 2), Sordi NE, Cicic 13 (1/2, 3/6), Serralunga NE, Finessi 6 (3/3, 0/2)

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 23/43 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 2/2 - Rimbalzi: 58 22+36 (Tibè 18) - Assist: 21 (Moroni 8) - Palle Recuperate: 9 (Finessi 4) - Palle Perse: 19 (Allievi 4)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi* 3 (0/2, 1/3), Iuliano NE, Franceschini* 2 (1/6, 0/1), Chiapperino*, Rubortone, Lafranceschina NE, Feoli* 5 (2/3, 0/4), Toffolo F. 16 (5/13, 1/3), Chiovato* 11 (2/11, 1/5), Castagna 4 (2/6 da 2)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 12/43 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 28 10+18 (Chiovato 11) - Assist: 5 (Lombardi 1) - Palle Recuperate: 11 (Lombardi 3) - Palle Perse: 17 (Chiapperino 4)

Arbitri: Calella D., La Grotta M.



Salerno Ponteggi Salerno - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 69 - 96 (13-20, 34-45, 49-75, 69-96)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 17 (2/5, 4/10), Naddeo, Valerio* 13 (5/9, 1/3), Orchi* 4 (1/4 da 2), Scala* 3 (1/4 da 2), De Mitri* 16 (1/2, 4/5), Tagliaferri, Esposito, Kirschenbaum Pascale 10 (2/3, 1/2), Yusuf 5 (2/10 da 2), Scolpini NE, Vitali 1 (0/0, 0/0)

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 10/20 - Tiri Liberi: 11/20 - Rimbalzi: 27 8+19 (Silvino Oliveira 5) - Assist: 15 (Silvino Oliveira 5) - Palle Recuperate: 12 (Valerio 4) - Palle Perse: 23 (Silvino Oliveira 6) - Cinque Falli: Scala

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi, Degiovanni 12 (2/3, 2/2), Rossini* 23 (4/5, 3/3), Lazzaro NE, Mioni 21 (7/10 da 2), Stroscio* 4 (2/2, 0/2), Conde Duran* 12 (4/8, 0/1), Cruz Ferreira* 6 (3/5, 0/1), Amatori* 12 (2/4 da 2), Di Fine 2 (1/3 da 2), De Cassan 4 (0/2, 0/1)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 25/43 - Tiri da 3: 5/10 - Tiri Liberi: 31/40 - Rimbalzi: 36 8+28 (Mioni 10) - Assist: 16 (Conde Duran 4) - Palle Recuperate: 13 (Degiovanni 4) - Palle Perse: 20 (Degiovanni 4)

Arbitri: Del Gaudio A., Leggiero L.



Basket Foxes Giussano - USE Rosa Scotti Empoli 58 - 66 (17-18, 39-42, 41-54, 58-66)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon 2 (1/2, 0/1), Reani* 3 (1/2 da 3), Diotti* 8 (1/5, 2/6), Lussignoli* 17 (5/9, 1/1), Petronio 5 (1/3, 1/1), Colico C., Zanetti, Poma, Crippa 5 (1/2, 1/3), Bernardi* 11 (3/7, 1/2), Szajtauer* 2 (1/5, 0/1), Pirozzi 5 (1/2, 1/2)

Allenatore: Stazzonelli M.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 32 6+26 (Szajtauer 8) - Assist: 15 (Lussignoli 4) - Palle Recuperate: 3 (Diotti 1) - Palle Perse: 14 (Ramon 4)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Leghissa 3 (0/2, 1/2), Fiaschi, Colognesi* 10 (3/7, 1/2), Ruffini 4 (0/1, 1/2), Ianezic* 8 (4/10, 0/3), Castellani* 13 (5/10, 0/1), Ndiaye 6 (2/5 da 2), Casini 10 (2/5, 2/4), Antonini* 4 (0/3, 1/3), Vente* 8 (3/10 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 19/53 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 10/15 - Rimbalzi: 51 20+31 (Vente 14) - Assist: 18 (Ianezic 5) - Palle Recuperate: 6 (Leghissa 3) - Palle Perse: 11 (Ndiaye 4) - Cinque Falli: Castellani

Arbitri: Manganiello A., Manco M.



Torino Teen Basket - CLV-Limonta Costa Masnaga 54 - 63 (17-18, 26-32, 41-45, 54-63)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 7 (2/3, 1/2), Censoplano NE, Brena, Paleari* 5 (0/4, 1/4), Colli* 9 (3/9, 0/5), Pieroni, Baima 2 (1/3 da 2), Tortora 7 (1/2, 1/2), Isoardi 2 (1/4, 0/2), Lo Buono NE, Giacomelli* 7 (2/6, 1/4), Jankovic* 15 (4/6, 1/1)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 5/20 - Tiri Liberi: 11/18 - Rimbalzi: 40 8+32 (Giacomelli 8) - Assist: 2 (Isoardi 1) - Palle Recuperate: 4 (Azzi 1) - Palle Perse: 12 (Giacomelli 4)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Tavella, Penz* 12 (2/5, 2/6), Cibinetto* 2 (1/1, 0/4), Osazuwa* 16 (7/10 da 2), Gorini NE, N'Guessan* 9 (3/9, 1/3), Lelli, Bonomi NE, Motta 6 (3/4 da 2), Serra, Crowder* 18 (4/6, 2/8)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 20/37 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 8/13 - Rimbalzi: 38 6+32 (Osazuwa 12) - Assist: 1 (Osazuwa 1) - Palle Recuperate: 5 (Penz 1) - Palle Perse: 13 (Crowder 6)

Arbitri: Lilli M., Rosato F.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 98 (24,5)

Tibè A. (Repower Sanga Milano) 69 (17,2)

Colli C. (Torino Teen Basket) 63 (15,8)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 61 (15,2)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 60 (15)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 59 (14,8)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 57 (14,2)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 54 (13,5)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 53 (13,2)

N'Guessan N. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 53 (13,2)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 51 (12,8)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 51 (12,8)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 51 (12,8)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 51 (12,8)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 50 (12,5)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 50 (12,5)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 48 (12)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 47 (11,8)

Moroni G. (Repower Sanga Milano) 47 (11,8)

Osazuwa C. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 46 (11,5)

