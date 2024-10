Techfind Serie A2 - All eyes on...Silvia Ceccarelli e Beatrice Caloro

Quarto appuntamento con la rubrica “All eyes on...”, in cui approfondiamo le prestazioni copertina di ogni settimana nella serie cadetta.



GIRONE A – CECC...SI GIRA



Siamo abituati a dare importanza a ciò che vediamo con gli occhi e poche volte pensiamo a quanto lavoro ci sia dietro le quinte per permettere all'intero ingranaggio di funzionare al meglio. Prendiamo per esempio un film o un qualsiasi programma alla televisione: gli attori sono presenti sullo schermo e ne decantiamo le loro doti, tuttavia gli addetti ai lavori – tra cui proprio la regia – hanno definito tutto nei minimi dettagli affinché figuranti e protagonisti non abbiano problemi in scena. Silvia Ceccarelli, in qualità di veterana della squadra, ha vestito i soliti panni della regista, ma per consentire alla Nuova Icom San Salvatore Selargius di ottenere la prima vittoria stagionale, ha dovuto mettere anche quelli da attrice protagonista. La classe 1996 ha giocato 36 minuti realizzando 22 punti con 4/7 da dietro l'arco e 6/6 dalla lunetta; in aggiunta sono arrivati 7 rimbalzi e 5 assist che le hanno permesso di registrare un 26 alla voce valutazione. Arrivata alla quinta stagione con la compagine sarda, la nativa di Roma è ormai una figlia adottiva dell'isola e mai quanto in quest'ultimo weekend una sua prestazione era necessaria per dare nuova verve alle compagne. I punti messi a referto sabato rappresentano il season high per lei, non un record però viste le precedenti otto volte in cui ha segnato almeno 20 punti, con i 27 della passata stagione (nella gara di andata contro Empoli) come massimo in carriera. Adesso che la regista ha dato il ciak, Selargius può ricominciare a girare il proprio film.



GIRONE B – IL GRAFFIO DELLA PANTERA



Lo scorso anno erano una delle squadre da battere, l'intera serie cadetta aveva il timore di affrontare un'avversaria come Roseto vista la facilità con cui si sbarazzava delle rivali. In questa stagione, quella imponente fiera che eravamo abituati a veder ruggire ancor prima della palla a due è stata resa mansueta: tre sconfitte consecutive contro Mantova, Trieste e Udine; sebbene le avversarie fossero tutt'altro che semplici da affrontare, alle 'pantere' sono mancate le unghie per lasciare il segno. Coach Simone Righi aveva necessità che una delle sue giocatrici si trasformasse, innescando così un processo di rinascita nel cuore di una squadra che meriterebbe una classifica differente. A rispondere presente è stata Beatrice Caloro, abile a “flirtare” con la 'doppia-doppia' in una gara da 20 punti (6/7 da due, 2/3 da tre e 2/4 dalla lunetta) e 8 rimbalzi; il suo tabellino ha continuato a incasellare statistiche, aggiungendo di fatto 5 falli subiti e 4 assist per un totale di 28 alla voce valutazione. Primo successo per le abruzzesi in campionato e prima gara in doppia cifra per la classe 2004 con la nuova casacca; tuttavia non una partita qualsiasi, perché per la nativa di Roma si è trattato di un doppio career high, ritoccando i precedenti record di 18 punti (registrati contro la Cestistica Spezzina lo scorso anno) e 22 di valutazione (con cui aveva contribuito nella vittoria su Mantova due stagioni fa). Finalmente la pantera è tornata a graffiare e il rumore è stato più assordante di un ruggito.