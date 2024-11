Techfind Serie A2, Girone A- Empoli piega La Spezia al secondo supplementare

L'USE Rosa Scotti Empoli vince contro la Cestistica Spezzina, 74-63 dopo due tempi supplementari. Le ospiti partono forte con un 16-24 nel primo quarto, ma all'intervallo c'è solo un punto a dividere le squadre. Empoli torna avanti ma subisce un 8-0 negli ultimi tre minuti del quarto, con D'Angelo che porta la partita al supplementare. Il primo overtime non basta a risolvere la questione, perché Colognesi pareggia nuovamente sulla sirena. Un canestro che taglia le gambe a La Spezia, che segna un solo punto negli ultimi cinque minuti e incassa la sconfitta. Da una parte 18 punti e 13 rimbalzi di Colognesi e 16 punti di Castellani, dall'altra 16 di Templari e doppia doppia di D'Angelo (19 punti, 11 rimbalzi).

A2 Femminile – Girone A

5^ Giornata di Andata



RISULTATI:



02/11/2024

Tecnoengineering Moncalieri - Nuova Icom San Salvatore Selargius 61 - 50

Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Basket Foxes Giussano 40 - 37

Virtus Academy Benevento - Torino Teen Basket 49 - 54

Jolly Acli Basket Livorno - Repower Sanga Milano 59 - 60

CLV-Limonta Costa Masnaga - Salerno Ponteggi Salerno 57 - 65

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Logiman Broni 68 - 57



03/11/2024

USE Rosa Scotti Empoli - Cestistica Spezzina 74 – 63 (d2ts)





CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 10, Repower Sanga Milano 8, USE Rosa Scotti Empoli 8, CLV-Limonta Costa Masnaga 6, Cestistica Spezzina 6, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 6, Salerno Ponteggi Salerno 6, Tecnoengineering Moncalieri 4, Logiman Broni 4, Jolly Acli Basket Livorno 4, Torino Teen Basket 4, Basket Foxes Giussano 2, Nuova Icom San Salvatore Selargius 2, Virtus Academy Benevento 0





Tecnoengineering Moncalieri - Nuova Icom San Salvatore Selargius 61 - 50 (22-13, 31-23, 43-37, 61-50)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 14 (3/8, 1/3), Ngamene Takougang 3 (1/5 da 2), Cordola* 9 (3/9, 1/3), Pasero* 5 (2/2 da 2), Corgnati 3 (1/1 da 3), Mitreva 10 (3/4, 0/2), Gesuele 2 (1/2 da 2), Grosso 3 (0/5, 1/1), Salvini* 4 (2/4, 0/2), Avagnina* 3 (1/3, 0/2), Nicora 3 (1/1 da 3), Obaseki 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 17/43 - Tiri da 3: 5/15 - Tiri Liberi: 12/21 - Rimbalzi: 49 14+35 (Pasero 9) - Assist: 15 (Grosso 5) - Palle Recuperate: 5 (Mitreva 2) - Palle Perse: 14 (Cordola 4)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu, Mura* 8 (0/5, 2/5), Berrad* 6 (1/8, 0/4), Ingenito 4 (2/4, 0/2), Favre* 12 (6/15, 0/2), Valenti NE, Thiam* 10 (4/10 da 2), Ceccarelli* 9 (1/5, 1/7), Lapa NE, Corongiu 1 (0/0, 0/0)

Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 14/50 - Tiri da 3: 3/20 - Tiri Liberi: 13/17 - Rimbalzi: 44 17+27 (Thiam 15) - Assist: 12 (Mura 3) - Palle Recuperate: 4 (Ceccarelli 2) - Palle Perse: 8 (Ceccarelli 2)

Arbitri: Fusari R., Purrone A.



Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Basket Foxes Giussano 40 - 37 (11-5, 16-13, 28-23, 40-37)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 8 (2/10, 0/1), Peric, Valtcheva 10 (5/12, 0/3), Vargiu NE, Gallus, Pasolini NE, Cadoni* 7 (3/13 da 2), Podda, Trozzola* 6 (0/5, 2/3), Pellegrini Bettoli*, Anedda NE, El Habbab* 9 (3/6, 1/9)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 13/48 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 5/10 - Rimbalzi: 48 16+32 (Cadoni 15) - Assist: 7 (Naczk 3) - Palle Recuperate: 10 (El Habbab 3) - Palle Perse: 13 (Cadoni 5)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon, Reani* 6 (1/2, 1/6), Diotti* 7 (2/5, 1/3), Lussignoli* 6 (1/4, 0/1), Petronio 2 (1/2, 0/2), Colico C. 1 (0/0, 0/0), Zanetti M., Crippa 9 (1/1, 2/4), Bernardi* 2 (1/4, 0/1), Szajtauer* 4 (2/7 da 2), Pirozzi

Allenatore: Stazzonelli M.

Tiri da 2: 9/26 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 40 4+36 (Szajtauer 10) - Assist: 11 (Diotti 3) - Palle Recuperate: 4 (Szajtauer 2) - Palle Perse: 19 (Lussignoli 4)

Arbitri: Pulina S., D'Errico L.



Virtus Academy Benevento - Torino Teen Basket 49 - 54 (6-16, 21-29, 38-36, 49-54)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi, Landi* 8 (2/3, 1/4), Franceschini, Chiapperino* 8 (1/4, 2/4), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli, Toffolo F:* 20 (4/8, 1/2), Chiovato* 10 (2/6, 1/4), Castagna* 3 (1/1, 0/2)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 10/24 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 14/25 - Rimbalzi: 34 9+25 (Toffolo 9) - Assist: 6 (Chiovato 3) - Palle Recuperate: 12 (Landi 3) - Palle Perse: 28 (Toffolo 6)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 2 (0/1 da 2), Censoplano NE, Paleari* 5 (1/4, 1/5), Colli* 15 (2/6, 1/3), Baima 2 (1/1, 0/1), Tortora 10 (5/5 da 2), Isoardi, Lo Buono NE, Giacomelli* 12 (2/6, 2/6), Jankovic* 8 (3/6 da 2)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 14/32 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 14/21 - Rimbalzi: 34 11+23 (Baima 13) - Assist: 11 (Colli 3) - Palle Recuperate: 13 (Colli 4) - Palle Perse: 24 (Paleari 4) - Cinque Falli: Azzi

Arbitri: Galluzzo D., Marzo P.



Jolly Acli Basket Livorno - Repower Sanga Milano 59 - 60 (25-15, 41-33, 52-43, 59-60)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 10 (4/17, 0/2), Ceccarini 2 (0/2, 0/1), Preziosi 7 (0/1, 2/2), Georgieva* 9 (4/6, 0/1), Orsini* 2 (1/5, 0/3), Botteghi NE, Sayed Tawfik NE, Okodugha* 8 (3/5 da 2), Evangelista 3 (0/1, 1/3), Arecco 11 (2/6, 1/1), Madonna* 7 (0/2, 2/5)

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 14/45 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 13/21 - Rimbalzi: 48 20+28 (Okodugha 10) - Assist: 13 (Wojtala 5) - Palle Recuperate: 11 (Wojtala 3) - Palle Perse: 24 (Wojtala 7) - Cinque Falli: Madonna

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 22 (7/14, 0/1), Nori, Moroni* 10 (1/1, 1/5), Merisio, Zelnyte* 7 (2/3, 1/4), Allievi* 11 (5/10 da 2), Tibè* 4 (2/11 da 2), Sordi NE, Cicic 6 (2/4, 0/3), Finessi

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 19/46 - Tiri da 3: 2/15 - Tiri Liberi: 16/24 - Rimbalzi: 41 14+27 (Tibè 15) - Assist: 9 (Toffali 4) - Palle Recuperate: 10 (Allievi 3) - Palle Perse: 18 (Zelnyte 5)

Arbitri: Guercio D., Paglialunga M.



CLV-Limonta Costa Masnaga - Salerno Ponteggi Salerno 57 - 65 (12-13, 18-29, 35-43, 57-65)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 13 (3/7, 2/8), Cibinetto 9 (3/4, 1/6), Osazuwa* 10 (4/13, 0/1), Gorini* 12 (3/5, 2/5), N'Guessan* 6 (2/6, 0/3), Kaczmarczyk NE, Lelli 2 (1/1, 0/1), Redaelli NE, Bonomi NE, Motta, Serra, Crowder* 5 (2/4, 0/6)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/43 - Tiri da 3: 5/30 - Tiri Liberi: 6/12 - Rimbalzi: 50 18+32 (Osazuwa 20) - Assist: 11 (Gorini 3) - Palle Recuperate: 10 (N'guessan 3) - Palle Perse: 23 (N'guessan 8) - Cinque Falli: Penz

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 8 (2/8, 0/5), Valerio* 10 (2/5, 0/2), Orchi* 15 (5/6, 1/3), Scala* 6 (3/7 da 2), De Mitri* 12 (2/3, 2/4), Esposito NE, Kirschenbaum Pascale 2 (1/3, 0/2), Yusuf 7 (3/9 da 2), Scolpini NE, Vitali 5 (1/3, 1/1)

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 19/44 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 40 6+34 (Valerio 7) - Assist: 16 (Valerio 6) - Palle Recuperate: 10 (Yusuf 4) - Palle Perse: 16 (Silvino Oliveira 4)

Arbitri: Caldarola M., Schena C.



Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno - Logiman Broni 68 - 57 (12-9, 25-24, 48-41, 68-57)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni* 5 (1/4, 1/4), Rossini* 9 (3/5, 0/4), Lazzaro NE, Sposato NE, Mioni 2 (1/4, 0/2), Stroscio 19 (4/5, 3/4), Conde Duran* 12 (5/10, 0/1), Cruz Ferreira* 12 (4/8, 1/4), Amatori 2 (1/6 da 2), Di Fine, De Cassan* 7 (1/1, 1/3)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 20/43 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 10/18 - Rimbalzi: 42 11+31 (Conde Duran 15) - Assist: 12 (Rossini 6) - Palle Recuperate: 12 (De Cassan 4) - Palle Perse: 13 (Degiovanni 4)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 8 (1/8, 2/5), Frigo, Carbonella NE, Reggiani* 6 (3/4, 0/2), Baldelli* 12 (2/8, 1/3), Scarsi 6 (0/4, 1/2), Russo NE, Hartmann* 12 (6/10, 0/3), Buranella, Morra* 13 (3/10, 2/2), Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 9/14 - Rimbalzi: 42 11+31 (Nasraoui 13) - Assist: 6 (Hartmann 2) - Palle Recuperate: 6 (Nasraoui 1) - Palle Perse: 19 (Nasraoui 5)

Arbitri: Cieri A., Mammoli A.



USE Rosa Scotti Empoli - Cestistica Spezzina 74 - 63 (16-24, 34-35, 44-43, 56-56, 62-62, 74-63)(d2ts)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Leghissa E. 6 (3/6 da 2), Fiaschi NE, Colognesi* 18 (7/13, 1/6), Ruffini 2 (1/3, 0/2), Chelini NE, Ianezic* 7 (2/3, 1/5), Castellani* 16 (2/7, 4/8), Ndiaye 7 (3/7 da 2), L'ala NE, Casini 3 (0/3, 1/4), Antonini* 4 (2/4 da 2), Vente* 11 (3/5, 0/1)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 23/51 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 7/21 - Rimbalzi: 61 22+39 (Colognesi 13) - Assist: 15 (Castellani 4) - Palle Recuperate: 8 (Castellani 3) - Palle Perse: 21 (Ianezic 5) - Cinque Falli: Vente

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 2 (1/2, 0/2), D'angelo* 19 (7/15, 1/2), Templari* 16 (4/6, 1/3), Moretti 10 (4/8, 0/1), Granzotto* 3 (0/4, 1/9), Missanelli* 10 (0/4, 3/14), Diakhoumpa* 3 (1/2 da 2), Guzzoni NE, Guerrieri NE, Varone NE, Murgese NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 17/41 - Tiri da 3: 6/31 - Tiri Liberi: 11/18 - Rimbalzi: 43 11+32 (D'angelo 11) - Assist: 9 (Moretti 3) - Palle Recuperate: 9 (Granzotto 6) - Palle Perse: 17 (Missanelli 5)

Arbitri: Giustarini I., Chiarugi A.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 106 (21,2)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 79 (15,8)

Colli C. (Torino Teen Basket) 78 (15,6)

Tibè A. (Repower Sanga Milano) 73 (14,6)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 72 (14,4)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 71 (14,2)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 69 (13,8)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 68 (13,6)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 64 (12,8)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 62 (12,4)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 62 (12,4)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 61 (12,2)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 59 (11,8)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 59 (11,8)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 59 (11,8)

Templari E. (Cestistica Spezzina) 59 (11,8)

N'Guessan N. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 59 (11,8)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 58 (11,6)

Hartmann A. (Logiman Broni) 57 (11,4)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 57 (11,4)