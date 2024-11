Techfind Serie A2, Girone B - Udine continua a vincere, successo anche per Roseto

Sei su sei per la W.APU Delser Crich Udine, che rimane appaiata a Mantova in testa alla classifica, alla vigilia dello scontro diretto di settimana prossima. Vittoria 56-65 sul campo della PF Umbertide, che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo. Un parziale di 23-8 nel terzo quarto indirizza la partita a favore della squadra di Riga, che mantiene la doppia cifra di vantaggio fino alla fine. 17 punti di Milani e doppia doppia da 14+10 di Gianolla da una parte, 14 di Beatrice Baldi dall'altra.

Vittoria anche per ARAN Cucine Panthers Roseto, 72-52 su Solmec Rhodigium Basket. Partita già indirizzata in un primo quarto da 29-10, e successivamente amministrata dalla squadra di casa, che vince la lotta a rimbalzo e tira col 52% di squadra da tre punti. La migliore è Sorrentino con 25 punti e 5/6 dalla lunga distanza, a cui si aggiungono i 15 di Coser. Per Rovigo in doppia cifra Battilotti (13 punti).

09/11/2024

Halley Thunder Matelica - Basket Girls Ancona 62 - 45

Futurosa iVision Trieste - Alperia Basket Club Bolzano 68 - 56

San Giorgio MantovAgricoltura - Pallacanestro Vigarano 68 - 52

10/11/2024

PF Umbertide - W.APU Delser Crich Udine 56 - 65

ARAN Cucine Panthers Roseto - Solmec Rhodigium Basket 72 - 52

11/12/2024

Bagalier FE.BA Civitanova - Martina Treviso

Passalacqua Ragusa - Velcofin Interlocks Vicenza



CLASSIFICA:

San Giorgio MantovAgricoltura 12, W.APU Delser Crich Udine 12, Halley Thunder Matelica 8, Passalacqua Ragusa* 10, Martina Treviso* 6, ARAN Cucine Panthers Roseto 6, Futurosa iVision Trieste 6, Alperia Basket Club Bolzano 6, Velcofin Interlocks Vicenza* 4, PF Umbertide 4, Bagalier FE.BA Civitanova* 2, Solmec Rhodigium Basket 2, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 0

*una partita in meno





Halley Thunder Matelica - Basket Girls Ancona 62 - 45 (17-15, 26-21, 44-40, 62-45)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2 (1/4, 0/3), Cabrini* 7 (2/5, 1/4), Patanè* 2 (1/4, 0/2), Celani 2 (1/4 da 2), Gramaccioni* 7 (2/3, 1/6), Gonzalez 14 (3/4, 1/4), Zamparini, Poggio* 22 (9/15, 1/1), Bonvecchio* 6 (0/2, 1/2), Andreanelli, Sanchez NE, Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 19/41 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 52 12+40 (Poggio 8) - Assist: 16 (Gonzalez 5) - Palle Recuperate: 3 (Shash 1) - Palle Perse: 15 (Gonzalez 4)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 2 (1/3, 0/2), Marassi, Streri* 13 (3/5, 2/6), Pelizzari 6 (2/6, 0/5), Manizza, Giangrasso* 8 (2/6, 1/5), Cotellessa, Mandolesi NE, Barbakadze* 12 (6/13, 0/1), Maroglio* 2 (1/3, 0/3), Garcia Leon 2 (1/4, 0/4)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 16/40 - Tiri da 3: 3/27 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 36 8+28 (Barbakadze 10) - Assist: 13 (Giangrasso 4) - Palle Recuperate: 7 (Streri 2) - Palle Perse: 10 (Squadra 3)

Arbitri: Esposito A., Scaramellini E.



Futurosa iVision Trieste - Alperia Basket Club Bolzano 68 - 56 (11-19, 28-25, 46-37, 68-56)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 6 (3/4, 0/3), Ravalico, Briganti NE, Rosset 7 (3/4, 0/2), Mosetti* 16 (6/10, 1/3), Miccoli C.* 17 (8/13, 0/1), Mueller NE, Srot 6 (3/4, 0/1), Sammartini* 14 (5/9, 1/2), Cressati NE, Lombardi*, Camporeale* 2 (1/5, 0/5)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 29/49 - Tiri da 3: 2/17 - Tiri Liberi: 4/9 - Rimbalzi: 39 10+29 (Miccoli 11) - Assist: 12 (Camporeale 4) - Palle Recuperate: 12 (Mosetti 4) - Palle Perse: 14 (Camporeale 4)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Schwienbacher* 5 (1/3, 1/3), Favaretto* 8 (1/4, 2/3), Malintoppi 2 (1/3 da 2), Cassini NE, Stefanczyk* 16 (5/10, 2/3), Gualtieri 7 (3/7, 0/3), Manzotti* 7 (2/6, 1/5), Vaitekunaite* 11 (3/8, 1/3), Zaman NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 16/41 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 3/3 - Rimbalzi: 37 9+28 (Stefanczyk 9) - Assist: 9 (Favaretto 2) - Palle Recuperate: 9 (Schwienbacher 2) - Palle Perse: 21 (Schwienbacher 6)

Arbitri: Spinelli J., Quadrelli D.



San Giorgio MantovAgricoltura - Pallacanestro Vigarano 68 - 52 (15-9, 31-27, 52-36, 68-52)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 3 (0/3, 0/1), Llorente* 5 (2/4 da 2), Fiorotto* 4 (2/8 da 2), Cerani, Dell'Olio 11 (1/4, 3/3), Fusari* 20 (6/9, 2/2), Cremona 5 (1/2, 0/2), Ramò 9 (1/2, 2/3), Cavazzuti 5 (2/3 da 2), Ndiaye 2 (1/1 da 2), Orazzo* 4 (2/7, 0/2)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 18/43 - Tiri da 3: 7/14 - Tiri Liberi: 11/17 - Rimbalzi: 40 10+30 (Llorente 8) - Assist: 15 (Orazzo 5) - Palle Recuperate: 10 (Orazzo 3) - Palle Perse: 18 (Cavazzuti 3)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello, Tintori 11 (3/5, 1/3), Moretti, Valensin* 9 (3/4, 1/7), Zangara NE, Cutrupi* 8 (4/9 da 2), Grassia* 15 (0/1, 5/9), Patriarca, Rizzo, Armillotta* 4 (2/3, 0/3), Pepe, Visone* 5 (1/3, 1/5)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 13/29 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 2/2 - Rimbalzi: 29 5+24 (Cutrupi 7) - Assist: 8 (Visone 4) - Palle Recuperate: 10 (Tintori 4) - Palle Perse: 22 (Squadra 5)

Arbitri: Parisi A., De Giorgio G.

PF Umbertide - W.APU Delser Crich Udine 56 - 65 (19-18, 34-31, 42-54, 56-65)

PF UMBERTIDE: Del Sole* 6 (3/9 da 2), Kasapi 10 (1/7, 2/5), Tempia, Boraldo NE, Bartolini* 5 (1/1, 1/1), Cenci NE, Gianangeli* 10 (3/6 da 2), Braccagni NE, Paolocci 2 (0/0, 0/0), Schena* 7 (1/5 da 2), Baldi* 14 (6/12 da 2), Offor 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 16/42 - Tiri da 3: 3/6 - Tiri Liberi: 15/19 - Rimbalzi: 38 11+27 (Baldi 8) - Assist: 8 (Del Sole 3) - Palle Recuperate: 3 (Gianangeli 1) - Palle Perse: 16 (Del Sole 6)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 10 (2/7, 0/1), Ronchi* 5 (2/3, 0/1), Penna NE, Sasso* 4 (2/4, 0/2), Gianolla* 14 (7/16, 0/1), Milani A.* 17 (6/10, 0/1), Agostini NE, Bianchi 8 (0/2, 2/3), Casella NE, Gregori 7 (2/4, 1/2)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 21/46 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 27 7+20 (Gianolla 10) - Assist: 11 (Bovenzi 4) - Palle Recuperate: 11 (Bovenzi 4) - Palle Perse: 6 (Gianolla 2)

Arbitri: Forni M., Forconi M.



ARAN Cucine Panthers Roseto - Solmec Rhodigium Basket 72 - 52 (29-10, 45-23, 61-38, 72-52)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite 8 (1/2, 2/4), Lucantoni 7 (1/4, 1/2), Sorrentino* 25 (3/4, 5/6), Caloro* 4 (1/1, 0/1), Espedale*, Polimene, Lizzi 9 (3/4, 0/1), Falgiatore NE, Bardaré, Sakeviciute* 4 (2/5 da 2), Coser* 15 (0/2, 4/6), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 11/25 - Tiri da 3: 12/23 - Tiri Liberi: 14/17 - Rimbalzi: 37 6+31 (Coser 6) - Assist: 21 (Lucantoni 6) - Palle Recuperate: 11 (Sakeviciute 3) - Palle Perse: 23 (Caloro 5)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 2 (1/4, 0/2), Viviani* 7 (1/3, 1/3), Castelli 7 (1/3, 1/6), Battilotti 13 (6/10 da 2), Bonivento* 8 (4/6, 0/3), Leghissa N.* 3 (1/4 da 2), Garofalo NE, Novati* 6 (1/2, 1/3), Atanasovska 2 (1/4 da 2), Zuccon 4 (2/7 da 2)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 18/43 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 27 8+19 (Zuccon 6) - Assist: 10 (Viviani 2) - Palle Recuperate: 9 (Battilotti 4) - Palle Perse: 16 (Bonivento 5) - Cinque Falli: Stoichkova

Arbitri: Manco M., Menicali G.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 101 (20,2)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 100 (16,7)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 91 (15,2)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 90 (15)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 88 (14,7)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 79 (13,2)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 76 (12,7)

Baldi B. (PF Umbertide) 75 (12,5)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 75 (12,5)

Obouh Fegue A. (W.APU Delser Crich Udine) 74 (14,8)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 73 (12,2)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 72 (14,4)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 72 (12)

Stefanczyk K. (Alperia Basket Club Bolzano) 71 (17,8)

Gianolla C. (W.APU Delser Crich Udine) 68 (11,3)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 68 (11,3)

Barbakadze K. (Basket Girls Ancona) 67 (11,2)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 66 (13,2)

Bonvecchio I. (Halley Thunder Matelica) 66 (11)

Gonzalez D. (Halley Thunder Matelica) 66 (11)

