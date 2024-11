Techfind Serie A2, Girone A - Sanga e Costa Masnaga vincono nei posticipi

Due recuperi infrasettimanali per la sesta giornata del girone A di Techfind A2, per le partite rinviata durante la finestra nazionali. Il turno si completerà tra il 20 e il 27 novembre. Vittoria per Repower Sanga Milano, 60-40 sulla Cestistica Spezzina. Il gap tra le due squadre si apre nel primo tempo, in cui Sanga vola a +16 concedendo solo 17 punti alle avversarie. La squadra di Pinotti tocca anche il +23 nel terzo quarto e ottiene la quinta vittoria stagionale. In evidenza Toffali con 14 punti e Merisio con 13 dalla panchina, per La Spezia in doppia cifra Missanelli (13).

Vince anche la CLV-Limonta Costa Masnaga, 54-67 sul campo di Tecnoengineering Moncalieri. Le ospiti allungano con un break di 21-9 nel secondo quarto, portandosi a +17 prima dell'intervallo. Un vantaggio mantenuto fino alla sirena finale, che vale la quarta vittoria stagionale per la squadra di Andreoli. In doppia cifra Penz con 17 punti, Gorini con 15 e Osazuwa con 12 e 12 rimbalzi. Per Moncalieri top scorer Sammartino con 11 punti.

A2 Femminile – Girone A

Posticipi 6^ Giornata di Andata

13/11/2024

Repower Sanga Milano - Cestistica Spezzina 60 - 40

Tecnoengineering Moncalieri - CLV-Limonta Costa Masnaga 54 – 67



CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno* 10, Repower Sanga Milano 10, USE Rosa Scotti Empoli 10, CLV-Limonta Costa Masnaga 8, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 8, Cestistica Spezzina 6, Salerno Ponteggi Salerno 6, Logiman Broni* 4, Jolly Acli Basket Livorno* 4, Tecnoengineering Moncalieri 4, Torino Teen Basket 4, Basket Foxes Giussano* 2, Nuova Icom San Salvatore Selargius* 2, Virtus Academy Benevento* 0



*una partita in meno



Repower Sanga Milano - Cestistica Spezzina 60 - 40 (15-8, 33-17, 52-29, 60-40)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 14 (5/8, 1/4), Di Domenico NE, Nori* 8 (3/9 da 2), Moroni* 4 (1/4, 0/4), Merisio 13 (3/5, 1/3), Zelnyte 6 (3/3, 0/3), Allievi* 8 (2/5, 1/1), Tibè* 5 (2/11 da 2), Sordi NE, Cicic 2 (1/2, 0/2), Serralunga NE, Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/47 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 11/20 - Rimbalzi: 51 16+35 (Tibè 13) - Assist: 11 (Moroni 5) - Palle Recuperate: 6 (Toffali 2) - Palle Perse: 11 (Moroni 3)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye 2 (1/1, 0/2), D'angelo* 5 (2/12, 0/1), Templari, Moretti* 4 (2/5, 0/1), Granzotto* 9 (3/4, 1/9), Missanelli* 13 (4/8, 1/1), Diakhoumpa* 7 (3/4 da 2), Guzzoni, Guerrieri NE, Varone NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 15/37 - Tiri da 3: 2/16 - Tiri Liberi: 4/13 - Rimbalzi: 35 4+31 (Diakhoumpa 10) - Assist: 5 (Moretti 2) - Palle Recuperate: 8 (Moretti 4) - Palle Perse: 13 (Moretti 5)

Arbitri: Quadrelli D., Toffali M.



Tecnoengineering Moncalieri - CLV-Limonta Costa Masnaga 54 - 67 (15-21, 24-41, 38-55, 54-67)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 11 (2/5, 2/5), Ngamene Takougang 1 (0/3 da 2), Cordola* 10 (2/2, 2/4), Pasero, Corgnati 3 (0/2, 1/3), Mitreva* 6 (3/7, 0/1), Gesuele, Grosso 5 (1/3, 1/5), Salvini* 4 (2/3, 0/1), Bianco 4 (2/3 da 2), Avagnina* 10 (2/4, 2/3), Nicora

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 14/37 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 2/6 - Rimbalzi: 42 12+30 (Ngamene Takougang 6) - Assist: 15 (Grosso 4) - Palle Recuperate: 5 (Avagnina 2) - Palle Perse: 22 (Squadra 6)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 17 (5/5, 2/5), Cibinetto 6 (2/2 da 3), Osazuwa* 12 (6/13, 0/1), Gorini* 15 (3/4, 3/10), N'Guessan 7 (1/7, 1/2), Kaczmarczyk* 6 (2/11 da 2), Bonomi NE, Motta, Serra, Crowder* 4 (0/2, 0/1)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 17/43 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 9/13 - Rimbalzi: 35 8+27 (Osazuwa 12) - Assist: 16 (Crowder 7) - Palle Recuperate: 10 (Penz 3) - Palle Perse: 10 (Penz 3)

Arbitri: Marconetti C., La Grotta M.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 127 (21,2)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 98 (16,3)

Colli C. (Torino Teen Basket) 90 (15)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 83 (13,8)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 82 (13,7)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 81 (13,5)

Tibè A. (Repower Sanga Milano) 78 (13)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 72 (14,4)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 72 (12)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 71 (11,8)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 68 (13,6)

Osazuwa C. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 68 (11,3)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 66 (11)

N'Guessan N. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 66 (11)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 65 (10,8)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 64 (12,8)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 64 (10,7)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 62 (12,4)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 62 (10,3)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 61 (12,2)

(Foto Davide Arcari)