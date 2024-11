Techfind Serie A2, Girone A - Empoli batte Moncalieri nel posticipo

L'USE Rosa Scotti Empoli batte Tecnoengineering Moncalieri 59-55. Partita equilibrata e a basso punteggio per tre quarti, senza che nessuna delle due squadre riesca ad imporsi. Nel quarto periodo le toscane indirizzano la partita con un parziale di 7-0 che risulterà decisivo. Ancora decisive le due lunghe di Empoli, entrambe in doppia doppia: 12 punti e 11 rimbalzi di Vente, 10+10 per Colognesi, a cui si aggiungono i 12 punti di Leghissa. A Moncalieri non bastano i 13 di Mitreva e Salvini.

A2 Femminile – Girone A

7^ Giornata di Andata

RISULTATI:



16/11/2024

Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Repower Sanga Milano 63 - 59

CLV-Limonta Costa Masnaga - Nuova Icom San Salvatore Selargius 65 - 47

Virtus Academy Benevento - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 49 - 94

Cestistica Spezzina - Salerno Ponteggi Salerno 64 - 57

Basket Foxes Giussano - Torino Teen Basket 53 - 52

Jolly Acli Basket Livorno - Logiman Broni 64 - 54



17/11/2024

USE Rosa Scotti Empoli - Tecnoengineering Moncalieri 59 - 55



CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno* 12, USE Rosa Scotti Empoli 12, Repower Sanga Milano 10, CLV-Limonta Costa Masnaga 10, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 10, Cestistica Spezzina 8, Jolly Acli Basket Livorno* 6, Salerno Ponteggi Salerno 6, Logiman Broni* 4, Basket Foxes Giussano* 4, Tecnoengineering Moncalieri 4, Torino Teen Basket 4, Nuova Icom San Salvatore Selargius* 2, Virtus Academy Benevento* 0

*una partita in meno





Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Repower Sanga Milano 63 - 59 (19-12, 33-32, 43-50, 63-59)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 18 (6/13, 0/1), Peric 2 (1/2, 0/1), Valtcheva 5 (2/6, 0/3), Vargiu, Gallus 4 (1/1 da 2), Pasolini NE, Cadoni* 6 (3/6, 0/1), Podda, Trozzola* 9 (3/8, 1/2), Pellegrini Bettoli*, Anedda NE, El Habbab* 19 (2/5, 3/8)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 18/44 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 36 9+27 (El Habbab 10) - Assist: 11 (Naczk 4) - Palle Recuperate: 9 (Naczk 3) - Palle Perse: 10 (Trozzola 3)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 3 (1/6 da 2), Nori* 8 (4/8 da 2), Moroni* 6 (3/6, 0/3), Merisio 11 (4/6, 1/4), Zelnyte 10 (2/2, 2/4), Allievi* 4 (2/6 da 2), Tibè* 10 (4/10 da 2), Sordi NE, Cicic 7 (1/2, 1/3), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 21/46 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 5/8 - Rimbalzi: 39 9+30 (Zelnyte 7) - Assist: 19 (Merisio 5) - Palle Recuperate: 4 (Zelnyte 2) - Palle Perse: 16 (Moroni 3)

Arbitri: Di Gennaro D., Rosato F.



CLV-Limonta Costa Masnaga - Nuova Icom San Salvatore Selargius 65 - 47 (19-21, 26-29, 48-35, 65-47)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 21 (7/10, 2/7), Cibinetto 2 (1/2 da 2), Osazuwa* 4 (2/4, 0/1), Gorini* 2 (1/5, 0/3), N'Guessan 5 (1/5, 1/4), Kaczmarczyk* 11 (5/11 da 2), Bonomi NE, Motta 8 (1/3, 2/2), Serra, Crowder* 12 (2/12, 2/5)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 20/52 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 48 16+32 (Kaczmarczyk 11) - Assist: 17 (Gorini 6) - Palle Recuperate: 19 (Gorini 5) - Palle Perse: 19 (N'guessan 5)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu, Mura* 7 (2/4, 1/3), Berrad* 10 (2/5, 2/3), Ingenito 3 (0/2, 1/4), Pinna 1 (0/0, 0/0), Favre* 13 (5/9, 1/4), Valenti, Thiam* 7 (2/8, 0/1), Ceccarelli* 1 (0/1, 0/4), Porcu V. 5 (2/3 da 2)

Allenatore: Chimenti J.

Tiri da 2: 13/36 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 6/11 - Rimbalzi: 36 8+28 (Favre 11) - Assist: 12 (Mura 5) - Palle Recuperate: 8 (Mura 2) - Palle Perse: 27 (Mura 6)

Arbitri: Turello F., Giovagnini F.



Virtus Academy Benevento - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 49 - 94 (6-21, 12-48, 32-69, 49-94)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi* 4 (2/3, 0/2), Landi* 11 (4/5, 1/3), Franceschini 6 (2/4 da 3), Chiapperino* 9 (0/4, 3/6), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli 2 (1/2, 0/2), Toffolo F.* 9 (3/6, 1/2), Chiovato* 3 (1/7, 0/4), Castagna 5 (1/1, 1/4)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 12/28 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 1/2 - Rimbalzi: 27 10+17 (Chiapperino 10) - Assist: 11 (Chiapperino 3) - Palle Recuperate: 6 (Lombardi 3) - Palle Perse: 28 (Chiapperino 7) - Cinque Falli: Chiovato, Castagna

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rossini* 10 (1/3, 2/3), Lazzaro NE, Sposato, Mioni 26 (10/13, 0/1), Stroscio* 14 (5/8, 1/2), Conde Duran* 6 (3/3 da 2), Cruz Ferreira* 8 (2/3, 1/2), Amatori* 14 (3/6 da 2), Di Fine 7 (1/5, 1/1), De Cassan 9 (3/3, 0/2)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 28/47 - Tiri da 3: 5/12 - Tiri Liberi: 23/28 - Rimbalzi: 38 12+26 (Conde Duran 7) - Assist: 14 (Amatori 5) - Palle Recuperate: 20 (Amatori 8) - Palle Perse: 14 (Cruz Ferreira 5)

Arbitri: Di Franco M., Toffali M.



Cestistica Spezzina - Salerno Ponteggi Salerno 64 - 57 (17-11, 32-29, 47-41, 64-57)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye* 7 (3/4, 0/3), D'angelo* 9 (3/6, 0/1), Templari 9 (1/4, 2/7), Moretti* 4 (2/4, 0/2), Granzotto* 6 (1/1, 1/2), Missanelli* 15 (2/2, 1/6), Diakhoumpa 10 (4/4 da 2), Guzzoni 4 (1/2 da 2), Guerrieri NE, Varone NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 17/27 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 18/30 - Rimbalzi: 37 8+29 (D'angelo 9) - Assist: 11 (Granzotto 6) - Palle Recuperate: 8 (D'angelo 2) - Palle Perse: 21 (Granzotto 5)

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 19 (3/8, 4/9), Valerio* 6 (3/5, 0/4), Orchi* 4 (2/5 da 2), Scala 4 (1/3 da 2), De Mitri* 3 (0/4, 1/4), Esposito NE, Kirschenbaum Pascale 9 (2/3, 1/3), Yusuf* 12 (4/8 da 2), Scolpini, Vitali

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 15/37 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 30 7+23 (Yusuf 8) - Assist: 10 (Valerio 5) - Palle Recuperate: 13 (Silvino Oliveira 6) - Palle Perse: 20 (Orchi 6) - Cinque Falli: Valerio, Vitali

Arbitri: Suriano F., D'Errico L.



Basket Foxes Giussano - Torino Teen Basket 53 - 52 (15-12, 32-26, 43-36, 53-52)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon 2 (1/1, 0/2), Reani* 19 (3/5, 4/6), Diotti* 3 (0/5, 1/3), Lussignoli* 7 (2/3, 1/6), Petronio, Colico C., Zanetti, Poma, Crippa, Bernardi* 14 (2/8, 3/4), Szajtauer* 8 (3/5 da 2), Pirozzi

Allenatore: Aramini D.

Tiri da 2: 11/29 - Tiri da 3: 9/27 - Tiri Liberi: 4/9 - Rimbalzi: 45 6+39 (Szajtauer 13) - Assist: 19 (Bernardi 7) - Palle Recuperate: 8 (Szajtauer 4) - Palle Perse: 22 (Bernardi 4)

TORINO TEEN BASKET: Azzi* 6 (3/6, 0/4), Paleari* 5 (1/3, 1/4), Popovic* 7 (3/10, 0/1), Colli* 6 (2/12, 0/2), Varaldi 2 (1/4 da 2), Baima 4 (2/5, 0/1), Tortora 10 (4/9, 0/2), Isoardi 5 (1/2, 1/3), Giacomelli NE, Jankovic* 7 (2/5, 0/1)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 19/56 - Tiri da 3: 2/18 - Tiri Liberi: 8/10 - Rimbalzi: 46 14+32 (Jankovic 12) - Assist: 11 (Colli 3) - Palle Recuperate: 13 (Baima 3) - Palle Perse: 11 (Colli 3)

Arbitri: Mottola C., Iaia A.



Jolly Acli Basket Livorno - Logiman Broni 64 - 54 (22-13, 36-24, 52-44, 64-54)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 2 (1/3, 0/1), Ceccarini 9 (2/4, 1/4), Preziosi, Sassetti 1 (0/1, 0/3), Georgieva* 6 (3/5, 0/2), Orsini 12 (4/9, 0/1), Botteghi* 14 (4/9, 2/4), Sayed Tawfik NE, Okodugha* 9 (4/8 da 2), Evangelista, Arecco, Madonna* 11 (2/2, 1/4)

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 20/41 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 52 13+39 (Okodugha 13) - Assist: 18 (Madonna 6) - Palle Recuperate: 9 (Botteghi 3) - Palle Perse: 23 (Georgieva 5)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 6 (2/17, 0/2), Frigo 5 (0/1, 1/4), Carbonella NE, Reggiani*, Turcinovic* 18 (4/9, 1/8), Baldelli* 9 (3/7, 1/4), Scarsi 5 (1/3, 1/4), Russo NE, Buranella, Lisoni NE, Morra* 11 (4/6, 1/1), Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 14/43 - Tiri da 3: 5/25 - Tiri Liberi: 11/12 - Rimbalzi: 35 9+26 (Nasraoui 12) - Assist: 10 (Turcinovic 3) - Palle Recuperate: 8 (Frigo 2) - Palle Perse: 17 (Nasraoui 4) - Cinque Falli: Frigo

Arbitri: Lilli M., Fornaro A.



USE Rosa Scotti Empoli - Tecnoengineering Moncalieri 59 - 55 (18-14, 35-32, 41-40, 59-55)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Leghissa E. 12 (6/10 da 2), Fiaschi NE, Colognesi* 10 (3/11, 0/1), Ruffini 3 (1/5 da 2), Tarkovicova 7 (2/4, 1/3), Ianezic* 7 (1/6, 1/5), Castellani* 2 (1/2, 0/1), Ndiaye 2 (0/2 da 2), Chelini NE, Casini 2 (1/3 da 2), Antonini* 2 (1/4, 0/2), Vente* 12 (4/11, 1/1)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 20/58 - Tiri da 3: 3/13 - Tiri Liberi: 10/12 - Rimbalzi: 50 15+35 (Vente 11) - Assist: 16 (Ianezic 5) - Palle Recuperate: 8 (Colognesi 2) - Palle Perse: 9 (Colognesi 3) - Cinque Falli: Castellani

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 6 (1/8, 1/3), Ngamene Takougang* 6 (2/6 da 2), Cordola* 2 (1/1, 0/1), Pasero* 2 (1/5 da 2), Corgnati, Mitreva 13 (2/5, 3/6), Gesuele, Grosso* 3 (1/3, 0/4), Salvini 13 (5/7, 1/1), Avagnina 3 (1/2 da 2), Nicora 7 (2/4, 1/3), Obaseki

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 16/45 - Tiri da 3: 6/18 - Tiri Liberi: 5/12 - Rimbalzi: 43 9+34 (Sammartino 11) - Assist: 15 (Sammartino 4) - Palle Recuperate: 4 (Sammartino 1) - Palle Perse: 10 (Sammartino 4)

Arbitri: Antimiani S., Renga M.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 146 (20,9)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 108 (15,4)

Colli C. (Torino Teen Basket) 96 (13,7)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 93 (13,3)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 91 (13)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 89 (12,7)

Tibè A. (Repower Sanga Milano) 88 (12,6)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 88 (12,6)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 86 (12,3)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 85 (14,2)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 85 (12,1)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 78 (13)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 74 (10,6)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 74 (10,6)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 73 (12,2)

Osazuwa C. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 72 (10,3)

N'Guessan N. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 71 (10,1)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 70 (11,7)

D'Angelo F. (Cestistica Spezzina) 69 (9,9)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 68 (11,3)