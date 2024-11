Techfind Serie A2, Girone A – Livorno espugna il parquet di Selargius all'overtime nel recupero della sesta giornata

La Jolly ACLI Basket Livorno supera con il punteggio di 70-80 la Nuova Icom San Salvatore Selargius nel recupero della sesta giornata di campionato. La gara si mostra equilibrata e si apre con il tocco morbido di Ceccarelli (16 punti), da qui parte il festival delle triple: le toscane vanno a referto da dietro l'arco con Arecco, Tayara Maria (19 punti e 7 rimbalzi) e Botteghi, mentre la compagine sarda risponde grazie alle mani di Favre e Mura; i duelli proseguono anche nella seconda metà del primo quarto con Ceccarelli e Berrad (9 punti e 4 recuperi) da una parte, Okodugha (8 punti e 11 rimbalzi) e Orsini (15 punti e 10 rimbalzi) sul versante opposto (12-14). Favre (21 punti e 8 rimbalzi) ristabilisce la parità con un jumper, ma Livorno è abile a riprendere la testa della corsa sull'asse Wojtala-Tayara Maria; il floater di Berrad chiude i 10' iniziali sul 16-18. Le ospiti siglano subito un parziale di 0-8 con le triple griffate Preziosi e Wojtala (16 punti), supportate dalla compagna Orsini che registra il massimo vantaggio; Selargius non si lascia impensierire e trova un break di 7-0 aperto da Mura e chiuso dalla lunga Favre (23-26). I ritmi non accennano ad abbassarsi: Pinna deve compiere gli straordinari con due triple consecutive per non far scappare le avversarie spinte dai canestri della coppia Orsini-Wojtala, poi è la solita Favre a pareggiare i conti per la squadra di casa; la numero 1 della Jolly ACLI riporta in vantaggio le livornesi, tuttavia il trio Favre-Ingenito-Ceccarelli scrive il parziale che porta il punteggio sul 38-35 all'intervallo.



Di ritorno dagli spogliatoi, le due compagini abbassano il livello di intensità, lasciando però alle protagoniste Wojtala e Favre il tempo di scambiarsi cortesie sui lati opposti del campo; il jumper di Arecco porta Livorno sul -1, ma la numero 13 di Selargius rende vano il canestro avversario e accende Madeddu, abile a mettere due possessi di distanza tra le rivali (44-39). Le ospiti tornano a contatto prima con la tripla di Wojtala e successivamente con l'appoggio di Georgieva in risposta a Ceccarelli, le padrone di casa però interrompono il flusso delle toscane, così con i colpi del tandem Pinna-Madeddu chiudono la mezz'ora avanti 50-44. All'inizio del quarto periodo, Preziosi si mette in proprio ricucendo quasi completamente lo strappo creatosi con le avversarie, Ingenito – da dietro l'arco – rispedisce subito al mittente il tentativo di rimonta; dopo 90” di stallo, Livorno si mette nelle mani di Okodugha e Tayara Maria per costruire un parziale di 2-8 che vale il sorpasso (55-56). Selargius non vuole issare bandiera bianca e così si affida alla capitana per tornare davanti, ma l'impeto di Tayara Maria glielo impedisce mettendo un possesso pieno di distanza tra la Jolly ACLI e la Nuova Icom; le padrone di casa capiscono che è il momento di spingere e di penetrare in area, da qui infatti nascono i quattro tiri liberi convertiti da Favre e Berrad per il nuovo sorpasso sardo (63-62). La tripla messa a referto da una scatenata Tayara Maria costringe la panchina casalinga a chiamare un time-out, la pausa inizialmente non sortisce l'effetto sperato perché le ospiti vanno in lunetta con Orsini, la quale però non capitalizza l'occasione e così sul ribaltamento di fronte Berrad – da dietro l'arco – manda le squadre all'overtime sul 66-66.



Lo sforzo profuso per arrivare ai supplementari spegne completamente Selargius che cade sotto i colpi di Livorno: il parziale di 0-12 messo sul tabellino da Okodugha, Wojtala, Orsini e Tayara Maria spegne la luce alle avversarie; Ceccarelli con un moto d'orgoglio prova a guidare l'arrembaggio delle sarde a 80” dal termine, ma è il tiro libero di Tayara Maria a sigillare il punteggio sul 70-80 finale.