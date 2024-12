Techfind Serie A2, Girone B - Trieste e Roseto vincono nei posticipi

Vittoria in trasferta per la Futurosa iVision Trieste, 70-77 sulla PF Umbertide. Dopo un gran secondo quarto da 23-10, la squadra di casa subisce il parziale decisivo nel terzo periodo (12-31). Trieste trova le cose migliori in attacco e gira completamente l'inerzia della gara, ma nel quarto periodo Umbertide si riporta avanti. Nel finale la squadra di Mura è più lucida e porta a casa la sesta vittoria in stagione. Protagonista Rosset con 16 punti e 7/9 al tiro, bene anche Sammartini con 15 e Miccoli con 12. Dall'altra parte non bastano i 24 di Baldi.

Vince anche l'ARAN Cucine Panthers Roseto, 62-49 sull'Alperia Basket Club Bolzano. Dopo tre quarti equilibrati e a basso punteggio, la squadra di casa indirizza la partita solo nel finale, con un parziale decisivo di 12-0 nel quarto periodo. A trascinare Roseto alla vittoria sono Espedale e Sakeviciute, le due migliori realizzatrici con 15 e 14 punti. Per Bolzano la top scorer è Manzotti con 13 punti, in doppia cifra anche Stefanczyk con 10.





A2 Femminile – Girone B

9^ Giornata di Andata



RISULTATI:



30/11/2024

Pallacanestro Vigarano - Bagalier FE.BA Civitanova 45 - 53

San Giorgio MantovAgricoltura - Halley Thunder Matelica 60 - 61

Martina Treviso - Passalacqua Ragusa 62 - 69

W.APU Delser Crich Udine - Velcofin Interlocks Vicenza 64 - 60

Solmec Rhodigium Basket - Basket Girls Ancona 63 - 56



01/12/2024

ARAN Cucine Panthers Roseto - Alperia Basket Club Bolzano 62 - 49

PF Umbertide - Futurosa iVision Trieste 70 - 77







CLASSIFICA:

W.APU Delser Crich Udine 16, San Giorgio MantovAgricoltura 14, Halley Thunder Matelica 14, ARAN Cucine Panthers Roseto 12, Futurosa iVision Trieste 12, Passalacqua Ragusa* 11, Alperia Basket Club Bolzano 10, Martina Treviso* 8, Bagalier FE.BA Civitanova* 6, Solmec Rhodigium Basket 6, Velcofin Interlocks Vicenza* 4, PF Umbertide 4, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 0

*una partita in meno





Pallacanestro Vigarano - Bagalier FE.BA Civitanova 45 - 53 (11-18, 23-33, 33-45, 45-53)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello 7 (2/3, 1/1), Tintori* 5 (1/3, 1/5), Moretti, Valensin* 17 (2/10, 3/8), Zangara, Cutrupi* 12 (5/9 da 2), Grassia*, Rizzo NE, Armillotta, Pepe 2 (1/2 da 2), Visone* 2 (1/4, 0/2)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 12/35 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 6/11 - Rimbalzi: 36 15+21 (Cutrupi 13) - Assist: 8 (Tintori 2) - Palle Recuperate: 7 (Cutrupi 2) - Palle Perse: 18 (Grassia 4)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni NE, Panufnik* 10 (5/11, 0/1), Sciarretta, Severini 4 (2/2, 0/2), Perini* 11 (3/8, 1/4), Mini* 4 (1/5 da 2), Binci* 7 (1/4, 0/1), Contati NE, Bocola, Jaworska* 15 (6/10 da 2), Pelliccetti 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 19/42 - Tiri da 3: 1/11 - Tiri Liberi: 12/23 - Rimbalzi: 40 14+26 (Mini 8) - Assist: 5 (Mini 3) - Palle Recuperate: 6 (Severini 2) - Palle Perse: 14 (Panufnik 5)

Arbitri: Ricci L., Mammoli A.



San Giorgio MantovAgricoltura - Halley Thunder Matelica 60 - 61 (20-15, 28-26, 37-39, 60-61)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 3 (1/6, 0/1), Llorente* 10 (4/10 da 2), Fiorotto* 6 (2/4 da 2), Cerani NE, Dell'Olio 3 (0/3, 1/1), Fusari* 29 (3/7, 7/10), Cremona NE, Ranzato NE, Ramò, Cavazzuti NE, Ndiaye NE, Orazzo* 9 (2/7, 1/1)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 12/38 - Tiri da 3: 9/15 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 41 8+33 (Fiorotto 11) - Assist: 13 (Fietta 3) - Palle Recuperate: 4 (Fusari 2) - Palle Perse: 17 (Fusari 4)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 8 (1/2, 2/3), Cabrini* 22 (5/12, 4/11), Patanè* 11 (1/3, 3/4), Celani* 3 (1/1 da 2), Battellini NE, Gramaccioni* 10 (3/5, 1/7), Gonzalez 2 (1/5, 0/5), Zamparini, Poggio 5 (2/3, 0/1), Bonvecchio*, Andreanelli NE, Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 14/35 - Tiri da 3: 10/34 - Tiri Liberi: 3/9 - Rimbalzi: 38 14+24 (Cabrini 8) - Assist: 16 (Gramaccioni 5) - Palle Recuperate: 10 (Gramaccioni 3) - Palle Perse: 9 (Cabrini 2)

Arbitri: Caneva S., D'Errico L.



Martina Treviso - Passalacqua Ragusa 62 - 69 (14-20, 29-39, 51-50, 62-69)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 9 (2/7, 1/4), Peresson* 13 (5/6, 1/10), Polo NE, Stawicka* 8 (4/5, 0/1), Aghilarre, Chukwu 2 (1/2 da 2), Da Pozzo* 5 (2/3 da 2), Egwoh Asley 6 (3/4 da 2), Aijanen* 17 (6/11, 0/2), Carraro 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 24/39 - Tiri da 3: 2/18 - Tiri Liberi: 8/16 - Rimbalzi: 33 9+24 (Aijanen 7) - Assist: 5 (Vespignani 2) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 4) - Palle Perse: 17 (Stawicka 5) - Cinque Falli: Stawicka

PASSALACQUA RAGUSA: Consolini* 11 (3/5, 1/5), Pelka, Salice 2 (1/4, 0/1), Mazza* 7 (2/6, 1/2), Tomasoni* 17 (1/5, 5/7), Siciliano* 16 (4/6, 2/5), Kozakova 6 (0/1, 2/2), Narviciute* 10 (4/8, 0/1), Olodo, Labanca NE

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 15/37 - Tiri da 3: 11/24 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 40 13+27 (Mazza 9) - Assist: 5 (Consolini 3) - Palle Recuperate: 5 (Consolini 1) - Palle Perse: 15 (Tomasoni 5)

Arbitri: Gallo S., Tognazzo H.



W.APU Delser Crich Udine - Velcofin Interlocks Vicenza 64 - 60 (17-22, 29-39, 50-55, 64-60)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 6 (1/5, 0/2), Ronchi*, Penna NE, Sasso, Bacchini 15 (4/11, 2/4), Gianolla* 17 (6/15, 0/1), Milani A.* 15 (6/10, 1/2), Cancelli 8 (4/7 da 2), Agostini NE, Bianchi 1 (0/0, 0/0), Casella NE, Gregori* 2 (1/1, 0/1)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 22/50 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 35 11+24 (Gianolla 10) - Assist: 8 (Bovenzi 4) - Palle Recuperate: 10 (Gianolla 4) - Palle Perse: 14 (Gianolla 5)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 4 (2/4 da 2), Nespoli 8 (4/6, 0/3), Tava* 10 (3/5, 1/2), Pellegrini* 17 (5/8, 2/12), Assentato* 3 (1/2 da 3), Peserico 4 (2/7, 0/2), Mattera* 10 (5/9 da 2), Valente NE, Mutterle, Vitari 4 (2/5, 0/2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 23/44 - Tiri da 3: 4/23 - Tiri Liberi: 2/3 - Rimbalzi: 43 16+27 (Pellegrini 9) - Assist: 6 (Tava 2) - Palle Recuperate: 7 (Tava 2) - Palle Perse: 19 (Mattera 7)

Arbitri: Marconetti C., Toffali M.



Solmec Rhodigium Basket - Basket Girls Ancona 63 - 56 (17-8, 33-25, 50-34, 63-56)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 14 (3/4, 1/4), Viviani* 13 (1/3, 3/6), Castelli 12 (0/2, 4/7), Martinello NE, Battilotti 4 (2/4, 0/1), Bonivento* 5 (1/3, 1/3), Zanetti S. NE, Leghissa N. * 7 (3/6 da 2), Garofalo, Novati 4 (0/2, 1/3), Atanasovska, Zuccon* 4 (1/3, 0/1)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 11/28 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 11/24 - Rimbalzi: 45 14+31 (Zuccon 9) - Assist: 14 (Viviani 5) - Palle Recuperate: 6 (Stoichkova 1) - Palle Perse: 19 (Bonivento 5)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 6 (1/4, 0/1), Marassi NE, Streri* 5 (0/6, 1/3), Pelizzari 5 (1/2, 1/2), Bona 5 (1/4 da 2), Manizza, Giangrasso* 21 (2/7, 4/7), Cotellessa NE, Mandolesi 3 (1/3 da 3), Barbakadze* 2 (0/5 da 2), Maroglio* 3 (1/6 da 3), Garcia Leon 6 (2/5, 0/2)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 7/33 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 18/26 - Rimbalzi: 39 15+24 (Giangrasso 6) - Assist: 4 (Maroglio 2) - Palle Recuperate: 10 (Maroglio 3) - Palle Perse: 18 (Squadra 5)

Arbitri: Quadrelli D., Nonna D.



ARAN Cucine Panthers Roseto - Alperia Basket Club Bolzano 62 - 49 (14-11, 28-24, 45-38, 62-49)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite* 4 (1/3, 0/2), Lucantoni 4 (2/3 da 2), Sorrentino* 2 (1/2, 0/1), Caloro* 13 (2/5, 2/6), Espedale 15 (3/4, 3/8), Polimene NE, Lizzi 9 (1/1, 2/2), Bardaré*, Sakeviciute* 14 (5/8, 1/2), Coser 1 (0/5 da 3), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 15/27 - Tiri da 3: 8/27 - Tiri Liberi: 8/15 - Rimbalzi: 40 9+31 (Kraujunaite 8) - Assist: 14 (Kraujunaite 6) - Palle Recuperate: 6 (Caloro 2) - Palle Perse: 22 (Kraujunaite 5)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Schwienbacher* 3 (0/2, 1/4), Favaretto* 4 (2/5, 0/1), Malintoppi 6 (3/5, 0/4), Egwoh* 9 (4/6, 0/1), Stefanczyk* 10 (4/10 da 2), Gualtieri, Manzotti* 13 (5/7, 1/7), Vaitekunaite 4 (1/2 da 2), Bonato NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 19/38 - Tiri da 3: 2/20 - Tiri Liberi: 5/6 - Rimbalzi: 32 7+25 (Schwienbacher 6) - Assist: 10 (Favaretto 4) - Palle Recuperate: 13 (Schwienbacher 5) - Palle Perse: 17 (Stefanczyk 4) - Cinque Falli: Stefanczyk

Arbitri: Palazzo M., Guarino M.



PF Umbertide - Futurosa iVision Trieste 70 - 77 (20-20, 43-30, 55-61, 70-77)

PF UMBERTIDE: Del Sole NE, Kasapi* 6 (2/4 da 2), Tempia 10 (1/2, 1/1), Bartolini* 6 (0/2, 2/6), Gianangeli*, Braccagni 2 (1/1 da 2), Paolocci 9 (2/4, 1/3), Schena* 7 (3/5, 0/2), Baldi* 24 (8/15, 2/3), Offor 6 (3/6 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 20/40 - Tiri da 3: 6/15 - Tiri Liberi: 12/15 - Rimbalzi: 31 6+25 (Bartolini 6) - Assist: 17 (Kasapi 6) - Palle Recuperate: 1 (Baldi 1) - Palle Perse: 14 (Gianangeli 4)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 10 (3/5, 0/3), Ravalico, Rosset 16 (6/8, 1/1), Mosetti* 10 (3/5 da 2), Miccoli C.* 12 (6/15, 0/1), Mueller NE, Srot 10 (2/2, 2/5), Sammartini* 15 (4/8, 1/3), Lombardi*, Camporeale* 4 (2/3, 0/2)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 26/46 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 32 8+24 (Miccoli 9) - Assist: 11 (Mosetti 5) - Palle Recuperate: 6 (Rosset 2) - Palle Perse: 7 (Miccoli 3)

Arbitri: Roberti E., Mangianiello A.







CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 161 (20,1)

Baldi B. (PF Umbertide) 148 (16,4)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 147 (16,3)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 133 (14,8)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 119 (13,2)

Gianolla C. (W.APU Delser Crich Udine) 117 (13)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 115 (12,8)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 114 (12,7)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 108 (13,5)

Stefanczyk K. (Alperia Basket Club Bolzano) 107 (15,3)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 107 (13,4)

Peresson A. (Martina Treviso) 106 (13,2)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 106 (11,8)

Manzotti G. (Alperia Basket Club Bolzano) 104 (11,6)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 103 (11,4)

Aijanen A. (Martina Treviso) 100 (12,5)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 99 (12,4)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 96 (10,7)

Castelli G. (Solmec Rhodigium Basket) 93 (10,3)

Stoichkova K. (Solmec Rhodigium Basket) 93 (10,3)

(Foto Matteo Di Giovannantonio)