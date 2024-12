Techfind Serie A2, Girone B – Due i big match che compongono il programma della decima giornata

Il Girone B della Techfind Serie A2 è pronto a scendere in campo con due big match a riempire un programma ricco di gare: quattro si disputeranno sabato e tre andranno in scena la domenica.



Si partirà con la sfida nelle zone basse della classifica tra Velcofin Interlocks Vicenza e Basket Girls Ancona (sabato, ore 17.30). Cinque sconfitte di fila e una gara da recuperare, questo il magro bottino delle venete alla vigilia di una sfida che dovrà avere il sapore della vittoria per non scivolare ancora più in basso nelle gerarchie. Le anconetane viaggiano sulla stessa barca delle avversarie, andando a definire questo scontro come fondamentale per il prosieguo della stagione, così una vittoria in esterna – la prima del campionato – sarebbe cruciale ai fini del ranking del Girone B.



Il decimo turno proseguirà con Alperia Basket Club Bolzano contro Solmec Rhodigium Basket (sabato, ore 18.30). Per non perdere la scia con le rivali, impegnate nei rispettivi scontri diretti, le altoatesina sono chiamate alla vittoria proprio per far sentire loro il fiato sul collo e rimettersi nuovamente in mostra in questa corsa folle per il primo posto. Le rodigine sanno quanto sia importante la posta messa in palio da questa trasferta, perciò proveranno con tutte le loro forze ad espugnare il parquet avversario, un risultato utile per poter scalare le gerarchie e inserirsi potenzialmente tra le migliori otto.



Il primo big match sarà quello tra Halley Thunder Matelica e W.Apu Delser Crich Udine (sabato, ore 18.30). Le marchigiane sognano la vetta della classifica, i successi di misura su Umbertide e Mantova hanno rappresentato la resilienza di un gruppo che sogna in grande e che aspetta di prendersi lo scalpo anche della capolista, in un weekend ricco di scontri diretti. Le friulane sanno quanto questa vittoria possa valere doppia ai fini della classifica, rispedendo al mittente i tentativi di sorpasso delle avversarie, tuttavia la trasferta a Matelica rappresenterà un ostacolo non da poco che dovrà essere superato con ogni sforzo possibile.



In chiusura, la Futurosa iVision Trieste ospiterà il Martina Treviso (sabato, ore 19) nel derby del triveneto. L'Allianz Dome dovrà essere la giocatrice in più, perché la squadra di coach Mura ha la possibilità di salire sul podio o di avvicinarsi alla vetta della classifica, un risultato importante in linea con le quattro vittorie consecutive che stanno alimentando il cammino delle giuliane. Le trevigiane, dal loro canto, hanno una gara in meno e con queste due trasferte potrebbero inserirsi prepotentemente nel folto gruppo di inseguitrici alla vetta, un traguardo che mostrerebbe ulteriormente le ambizioni delle ragazze allenate da coach Matassini.



All'ora di pranzo, duello tutto da gustare tra Passalacqua Ragusa e ARAN Cucine Panthers Roseto (domenica, ore 12). Le siciliane si trovano ad affrontare il secondo big match consecutivo al PalaMinardi dopo quello perso con Udine, il loro obiettivo sarà certamente quello di piegare le avversarie per scavalcarle in classifica e avvicinarsi quanto più possibile alla capolista. Le 'pantere', proprio dopo la sconfitta con Udine, hanno inanellato una serie di sei successi consecutivi che le ha portate sempre più vicine al podio, la vittoria numero sette le inserirebbe al cento per cento nella bagarre per i primi tre posti della classifica.



Si proseguirà con la sfida che coinvolgerà la Bagalier FE.BA Civitanova e la San Giorgio MantovAgricoltura (domenica, ore 18). Una gara ancora da recuperare e una situazione interna da sbloccare, perché le marchigiane hanno ottenuto fin qui solo vittorie esterne, una tendenza che potrebbe cambiare già nel weekend sfruttando la flessione di un'avversaria impeccabile sino a poche settimane fa. Le ospiti sono reduci da due sconfitte consecutive e si ritrovano sul gradino più basso del podio, per questo motivo la trasferta di Civitanova dovrà rappresentare un nuovo inizio, mostrando alle rivali che le cadute sono stati solo piccoli passi falsi dopo sette vittorie di fila.



A far calare il sipario ci penseranno PF Umbertide e Pallacanestro Vigarano (domenica, ore 18). Le perugine guarderanno con interesse alla sfida tra Vicenza e Ancona, così come agli impegni di Civitanova e Rhodigium, scontri che potrebbero favorirle nella risalita in classifica non prima però di aver fatto gioire il proprio pubblico nel posticipo della decima giornata. La compagine ferrarese, anch'essa interessata alle vicende di cui sopra, cerca la vittoria dopo nove sconfitte consecutive e per mandare un segnale alle rivali, nonostante il calendario sarà tutto fuorché clemente con loro nelle prossime settimane.