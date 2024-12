Techfind Serie A2, Girone A – Al via la decima giornata di campionato, spicca lo scontro tra Empoli e Virtus Cagliari

Il Girone A della serie cadetta scende in campo e lo fa con un programma che vede quattro partite nella giornata di sabato e le restanti nel tardo pomeriggio di domenica.



Scontro tra titani quello che vedrà la USE Rosa Scotti Empoli affrontare la Sardegna Marmi Virtus Cagliari (sabato, ore 15). Imbattute da quasi due mesi, le toscane cercano di mantenere la scia della capolista difendendo le proprie mura dall'assalto di una compagine in ottima forma, servirà dunque la massima concentrazione per conquistare due punti. La compagine sarda ha l'occasione per interrompere il filotto delle avversarie e portare il proprio verso la settima vittoria di fila, un successo che la farebbe salire al secondo posto a discapito di Empoli e la renderebbe a tutti gli effetti un'aspirante alla vetta.



Si proseguirà con il duello tra Nuova Icom San Salvatore Selargius e Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 16.30). Le padrone di casa hanno ottenuto due vittorie nelle ultime tre partite, avvicinandosi di fatto alle migliori otto del girone, ma per mantenere questo trend sarà necessaria un'impresa vista la temibile avversaria che arriverà in terra sarda. La squadra di coach Garcia Fernandez vuole portare in doppia cifra il numero delle vittorie consecutive e rimanere imbattuta quanto più possibile, tuttavia lo stato di forma delle avversarie non dovrà essere sottovalutato.



Il PalaCici sarà teatro della sfida tra Basket Foxes Giussano e Jolly ACLI Basket Livorno (sabato, ore 20.30). Dopo due sconfitte consecutive, le brianzole cercano riscatto di fronte al proprio pubblico in una gara cruciale ai fini della classifica, poiché una sconfitta le farebbe scivolare ancora più in fondo nelle gerarchie. Le livornesi sono in balìa dei propri risultati, un record positivo le sta aiutando a consolidare la posizione nelle prime otto, ma non possono commettere troppi errori perché le rivali sono già pronte a mettere il fiato sul loro collo.



Gli anticipi si chiuderanno con il duello tra CLV-Limonta Costa Masnaga e Cestistica Spezzina (sabato, ore 21). Visto il big match tra Empoli e Cagliari, le lombarde devono approfittare dell'esito per raggiungere una o staccare l'altra in questa corsa all'oro, prima però sarà fondamentale difendere la palestra dall'assalto di una potenziale inseguitrice. Le liguri stanno attraversando una fase altalenante come dimostra la mancanza di successi esterni da più di un mese e mezzo, questa però sarà anche la spinta per vincere e scalare le gerarchie in un Girone A pieno di insidie.



Ad aprire l'ultimo giorno di gare saranno Logiman Broni e Salerno Ponteggi '92 (domenica, ore 18). La squadra di coach Magagnoli non vince da tre partite e questo ha comportato una discesa verso gli “inferi” del girone, perciò lo scontro diretto con Salerno avrà punti doppi in palio e un possibile ottavo posto da agguantare. Le campane non vogliono rovinare quanto fatto fin ora, ma non vincono in trasferta da un mese esatto e il loro record in campionato ne ha risentito, per questo motivo espugnare il Palaverde sarà necessario anche per dare fastidio a chi sta sopra in classifica.



In contemporanea ci sarà il match tra Tecnoengineering Moncalieri e Virtus Academy Benevento (domenica, ore 18). Le piemontesi hanno occasione di riscattare un momento difficile che le vede sconfitte da quattro partite consecutive, davanti al proprio pubblico però ci sarà la possibilità di vincere e sperare nel passo falso delle proprie rivali. Le ospiti devono sbloccarsi, lo zero alla voce vittorie va “sporcato” in modo da poter far notare la propria presenza nel campionato, così la trasferta del weekend dovrà portare due punti e nuova linfa a tutta l'intera organizzazione.



Sipario che calerà sulla decima giornata con la partita tra Torino Teen Basket e Repower Sanga Milano (domenica, ore 18). Un mese senza successi per le torinesi, un penultimo posto che sta loro troppo stretto e un andamento negativo da invertire, nel posticipo però arriverà una delle corazzate della serie cadetta, motivo per cui serviranno il doppio degli sforzi per provare a conquistare una vittoria. Le milanesi, scottate dalla sconfitta interna nel big match con San Giovanni Valdarno, andranno subito alla ricerca del riscatto dopo essere scivolate al quinto posto, una vittoria esterna e gli impegni delle rivali potrebbero permettere loro di scalare posizioni.