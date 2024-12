Techfind Serie A2, GIrone B - Udine passa a Matelica, Treviso ferma Trieste. Vincono anche Vicenza e Bolzano

Vittoria per la Velcofin Interlocks Vicenza, 56-52 su Basket Girls Ancona. Dopo un primo quarto ad alto punteggio entrambe le squadre iniziano a faticare di più in attacco, ma la partita resta equilibrata fino alla finale. Decisiva Giulia Cecili nell'ultimo minuto, prima con il canestro del sorpasso e poi con il 2/2 dalla lunetta che chiude i conti. Per lei 14 punti, miglior realizzatrice di Vicenza insieme a Pellegrini, mentre per Ancona 13 di Streri e 10 di Bona.

Successo casalingo anche per l'Alperia Basket Club Bolzano, che batte 62-47 la Solmec Rhodigium Basket. La partita cambia volto nel secondo tempo, dopo che le ospiti erano andate all'intervallo sul +8. Bolzano torna avanti con un parziale di 16-0 a cavallo tra terzo e quarto quarto, per poi allungare definitivamente oltre la doppia cifra negli ultimi minuti. Tra le cinque in doppia cifra spicca Schweinbacher con 14 punti, a Rhodigium non bastano i 16 della coppia Zuccon-Castelli.

Successo pesante per la W.APU Delser Crich Udine, che vince 66-70 sul campo della Halley Thuder Matelica. Dopo un primo quarto da 27-15 per le padrone di casa, Udine inizia la sua risalita, che culmina nei parziali di terzo e quarto periodo. Matelica riesce anche a tornare a +8 a inizio quarto quarto, ma nel finale i canestri di Bacchini e Milani consegnano la vittoria alla squadra ospite. Proprio Milani è la miglior realizzatrice con 22 punti, mentre dall'altra parte non bastano i 14 di Gonzalez e Poggio, che prende anche 15 rimbalzi.

Colpo esterno anche per la Martina Treviso, 56-60 sul campo della Futurosa iVision Trieste, che arrivava da quattro vittorie di fila. Partenza a rilento per le padrone di casa, che si trovano anche a -14 nel primo quarto e vanno all'intervallo a -17. Treviso resta in controllo per tre quarti, prima di subire un parziale di 7-0 a inizio quarto periodo, che rimette tutto in discussione. Nell'ultimo minuto Trieste arriva anche a un solo possesso di distanza, ma dopo diversi errori dalla lunetta Peresson realizza il decisivo 2/2 che chiude la partita. Per lei e Vespignani 12 punti, mentre Stawicka chiude con 9 punti e 19 rimbalzi. Per Trieste la migliore è Mosetti con 20 punti.

A2 Femminile – Girone B

Anticipi 10^ Giornata di Andata



RISULTATI:



07/12/2024

Velcofin Interlocks Vicenza - Basket Girls Ancona 56 - 52

Alperia Basket Club Bolzano - Solmec Rhodigium Basket 62 - 47

Halley Thunder Matelica - W.APU Delser Crich Udine 66 - 70

Futurosa iVision Trieste - Martina Treviso 56 - 60





08/12/2024

Passalacqua Ragusa - ARAN Cucine Panthers Roseto

Bagalier FE.BA Civitanova - San Giorgio MantovAgricoltura

PF Umbertide - Pallacanestro Vigarano



Velcofin Interlocks Vicenza - Basket Girls Ancona 56 - 52 (20-21, 28-32, 44-47, 56-52)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 14 (3/3, 1/3), Nespoli 3 (1/4, 0/1), Tava* 8 (1/6, 0/3), Pellegrini* 14 (3/6, 2/4), Assentato* 4 (1/2, 0/1), Peserico 4 (2/4 da 2), Chilò NE, Mattera* 7 (2/6, 0/1), Valente NE, Mutterle, Vitari 2 (1/2, 0/5)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 14/33 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 19/22 - Rimbalzi: 40 8+32 (Mattera 10) - Assist: 12 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 6 (Mattera 2) - Palle Perse: 16 (Peserico 5)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 8 (1/2, 2/4), Marassi NE, Streri* 13 (1/6, 3/6), Pelizzari, Bona* 10 (5/10 da 2), Manizza NE, Giangrasso* 2 (1/3, 0/4), Cotellessa NE, Barbakadze, Maroglio* 7 (2/3, 1/7), Aizsila 6 (3/7, 0/2), Garcia Leon 6 (1/2, 1/2)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 7/27 - Tiri Liberi: 3/6 - Rimbalzi: 39 11+28 (Garcia Leon 8) - Assist: 13 (Maroglio 5) - Palle Recuperate: 10 (Pierdicca 2) - Palle Perse: 15 (Squadra 3)

Arbitri: Corrias C., Spessot M.





Alperia Basket Club Bolzano - Solmec Rhodigium Basket 62 - 47 (16-14, 21-29, 42-38, 62-47)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco NE, Schwienbacher* 14 (4/5, 2/4), Favaretto, Malintoppi 10 (1/6, 2/3), Egwoh Alessia* 10 (4/8 da 2), Stefanczyk* 5 (1/2, 0/1), Gualtieri, Manzotti* 12 (1/5, 3/6), Vaitekunaite* 11 (5/9, 0/3), Bonato, Zaman NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 16/37 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 36 6+30 (Egwoh Alessia 7) - Assist: 22 (Malintoppi 6) - Palle Recuperate: 9 (Schwienbacher 3) - Palle Perse: 17 (Stefanczyk 4) - Cinque Falli: Manzotti

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova*, Viviani* 6 (3/9, 0/2), Castelli 16 (2/2, 2/8), Battilotti* 5 (1/3 da 2), Bonivento, Zanetti S. NE, Leghissa N.* 2 (0/5 da 2), Garofalo NE, Novati 2 (1/2, 0/3), Atanasovska, Zuccon* 16 (8/14, 0/2)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 2/17 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 42 13+29 (Leghissa N. 11) - Assist: 8 (Bonivento 2) - Palle Recuperate: 7 (Viviani 2) - Palle Perse: 23 (Castelli 5)

Arbitri: Marconetti C., Toffali M.





Halley Thunder Matelica - W.APU Delser Crich Udine 66 - 70 (27-15, 42-30, 53-49, 66-70)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 5 (2/8, 0/3), Cabrini* 2 (1/1, 0/3), Patanè* 7 (2/5, 1/2), Celani 13 (4/6, 1/2), Battellini NE, Gonzalez* 14 (5/7, 1/9), Zamparini 2 (1/3, 0/3), Poggio* 14 (5/10 da 2), Bonvecchio* 9 (3/7 da 2), Andreanelli NE, Sanchez NE, Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 23/47 - Tiri da 3: 3/22 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 44 14+30 (Poggio 15) - Assist: 14 (Zamparini 4) - Palle Recuperate: 9 (Bonvecchio 3) - Palle Perse: 15 (Cabrini 4) - Cinque Falli: Bonvecchio

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 11 (2/5, 1/5), Penna, Sasso* 4 (1/1, 0/1), Bacchini* 13 (2/4, 3/3), Gianolla* 9 (3/12, 1/4), Milani A. * 22 (5/13, 2/4), Cancelli 2 (0/1 da 2), Agostini NE, Bianchi 3 (0/0, 0/0), Casella NE, Gregori 6 (1/3, 1/3)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 14/39 - Tiri da 3: 8/20 - Tiri Liberi: 18/20 - Rimbalzi: 37 8+29 (Bovenzi 11) - Assist: 10 (Bovenzi 4) - Palle Recuperate: 10 (Bovenzi 4) - Palle Perse: 15 (Gianolla 4) - Cinque Falli: Gianolla

Arbitri: Calella D., Cieri A.





Futurosa iVision Trieste - Martina Treviso 56 - 60 (8-18, 16-33, 31-49, 56-60)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 15 (4/6, 2/4), Ravalico, Rosset 4 (1/4, 0/2), Mosetti* 20 (5/7, 2/5), Miccoli C.* 6 (3/8, 0/2), Mueller NE, Srot, Sammartini* 5 (2/2, 0/2), Lombardi*, Camporeale* 6 (0/2, 2/8), Messina NE

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 15/34 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 8/15 - Rimbalzi: 41 8+33 (Miccoli C. 8) - Assist: 7 (Rosset 2) - Palle Recuperate: 10 (Stavrov 2) - Palle Perse: 15 (Rosset 3) - Cinque Falli: Miccoli, Sammartini

MARTINA TREVISO: Vespignani* 12 (3/6, 0/4), Peresson* 12 (3/7, 0/6), Stawicka* 10 (2/6, 2/2), Lazzari NE, Aghilarre 5 (2/6, 0/4), Chukwu, Da Pozzo* 9 (2/7, 1/2), Egwoh Ashley, Aijanen* 6 (2/6, 0/2), Carraro 6 (1/5, 1/1)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 18/29 - Rimbalzi: 51 16+35 (Da Pozzo 19) - Assist: 8 (Peresson 3) - Palle Recuperate: 6 (Da Pozzo 2) - Palle Perse: 13 (Da Pozzo 4)

Arbitri: Marenna A., La Grotta M.

(Foto Marco Teatini)