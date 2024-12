Techfind Serie A2, Girone A - Broni torna alla vittoria, bene anche Sanga e Moncalieri

Successo per Tecnoengineering Moncalieri, che batte 71-47 la Virtus Academy Benevento. La differenza è tutta nel parziale di 27-4 nel terzo quarto, dopo che per tutto il primo tempo il punteggio era rimasto in equilibrio. Dieci minuti da dimenticare che tengono Benevento inchiodata all'ultimo posto con zero vittorie all'attivo. Moncalieri domina a rimbalzo (55-24) e vince con 17 punti di Mitreva e 13 di Ngamene e Salvini, dall'altra parte 20 di Toffolo e 19 di Chiovato.

Torna al successo la Logiman Broni, che batte 79-62 Salerno Ponteggi '92. Partita indirizzata già in un primo quarto da 23-13, un vantaggio che la squadra di Magagnoli incrementa anche nei parziali successivi. Broni si rialza dopo tre sconfitte consecutive, e lo fa con una grande prestazione di Francesca Russo, che chiude con 27 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Nasraoui con 21 punti, per Salerno 18 e 10 rimbalzi di Yusuf, 17 di Orchi e 16 di Valerio.

Vince in trasferta Repower Sanga Milano, 60-76 su Torino Teen Basket. Il parziale decisivo arriva già nel primo tempo, chiuso a +16 dalla squadra di Pinotti, che tocca anche il +24 nel terzo quarto. Torino non ha modo di rimettersi in partita, e per Sanga arriva una vittoria che tiene vive le speranze di qualificazione alla Coppa Italia. La migliore è ancora Toffali, che chiude con 25 punti e 29 di valutazione, mentre dall'altra parte non bastano i 19 di Popovic.

A2 Femminile – Girone A

10^ Giornata di Andata



RISULTATI:

07/12/2024

USE Rosa Scotti Empoli - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 76 - 31

Nuova Icom San Salvatore Selargius - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 71 - 56

Basket Foxes Giussano - Jolly Acli Basket Livorno 45 - 75

CLV-Limonta Costa Masnaga - Cestistica Spezzina 61 - 40



08/12/2024

Logiman Broni - Salerno Ponteggi Salerno 79 - 62

Tecnoengineering Moncalieri - Virtus Academy Benevento 71 - 47

Torino Teen Basket - Repower Sanga Milano 60 - 76



CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 18, USE Rosa Scotti Empoli 18, CLV-Limonta Costa Masnaga 16, Repower Sanga Milano 14, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 14, Jolly Acli Basket Livorno 12, Cestistica Spezzina 10, Logiman Broni 8, Nuova Icom San Salvatore Selargius 8, Salerno Ponteggi Salerno 8, Tecnoengineering Moncalieri 6, Basket Foxes Giussano 4, Torino Teen Basket 4, Virtus Academy Benevento 0





USE Rosa Scotti Empoli - Sardegna Marmi Virtus Cagliari 76 - 31 (18-10, 38-17, 60-27, 76-31)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Tarkovicova 12 (1/1, 3/7), Leghissa E. 3 (1/2, 0/1), Fiaschi, Colognesi* 6 (3/4, 0/2), Ruffini 3 (1/3, 0/1), Ianezic* 6 (3/6, 0/2), Castellani* 18 (3/5, 4/4), Ndiaye 1 (0/3 da 2), Chelini 2 (0/0, 0/0), Casini 7 (1/2, 1/5), Antonini* 2 (1/2, 0/2), Vente* 16 (7/13 da 2)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 21/42 - Tiri da 3: 8/24 - Tiri Liberi: 10/18 - Rimbalzi: 57 14+43 (Colognesi 11) - Assist: 18 (Colognesi 5) - Palle Recuperate: 8 (Leghissa E. 2) - Palle Perse: 13 (Castellani 3)

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk* 12 (4/12, 1/5), Peric, Valtcheva, Vargiu, Gallus, Pasolini, Cadoni*, Podda 2 (1/5 da 2), Trozzola* 6 (1/6, 0/6), Pellegrini Bettoli* 2 (1/2, 0/2), Anedda, El Habbab* 9 (2/6, 1/5)

Allenatore: Staico F.

Tiri da 2: 9/43 - Tiri da 3: 2/23 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 35 11+24 (Cadoni 5) - Assist: 4 (Valtcheva 2) - Palle Recuperate: 9 (El Habbab 3) - Palle Perse: 14 (Squadra 2) - Cinque Falli: El Habbab

Arbitri: Mammola T., Giustarini I.



Nuova Icom San Salvatore Selargius - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 71 - 56 (21-14, 42-35, 60-43, 71-56)

NUOVA ICOM SAN SALVATORE SELARGIUS: Madeddu, Mura* 4 (2/2 da 2), Berrad* 7 (1/5, 0/3), Ingenito 3 (1/3 da 3), Pinna 6 (3/4, 0/2), Favre* 25 (5/12, 3/6), Valenti, Thiam* 11 (4/7 da 2), Ceccarelli* 15 (3/6, 3/10), Lapa, Porcu V.

Allenatore: Maslarinos V.

Tiri da 2: 18/36 - Tiri da 3: 7/24 - Tiri Liberi: 14/16 - Rimbalzi: 38 12+26 (Thiam 13) - Assist: 19 (Ceccarelli 5) - Palle Recuperate: 10 (Thiam 4) - Palle Perse: 14 (Berrad 4) - Cinque Falli: Pinna

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni* 6 (1/3, 0/4), Rossini* 12 (5/12, 0/2), Lazzaro NE, Mioni* 8 (3/9, 0/2), Stroscio 8 (1/4, 2/4), Conde Duran* 7 (3/8 da 2), Cruz Ferreira 3 (1/2, 0/2), Amatori NE, Di Fine 10 (3/5, 1/2), De Cassan* 2 (0/2, 0/1)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 17/45 - Tiri da 3: 3/17 - Tiri Liberi: 13/16 - Rimbalzi: 40 18+22 (Mioni 11) - Assist: 6 (Rossini 2) - Palle Recuperate: 8 (Di Fine 3) - Palle Perse: 17 (Rossini 4) - Cinque Falli: De Cassan

Arbitri: Spinelli J., Purrone A.



Basket Foxes Giussano - Jolly Acli Basket Livorno 45 - 75 (17-19, 25-32, 32-56, 45-75)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon 2 (1/2, 0/3), Reani*, Diotti* 14 (6/8, 0/1), Lussignoli* 3 (1/3, 0/1), Petronio 2 (1/1, 0/1), Colico Cecilia, Zanetti, Crippa, Bernardi* 13 (4/9, 1/4), Szajtauer* 6 (2/5 da 2), Fossati, Pirozzi 5 (1/1, 1/3)

Allenatore: Diotti M.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 2/15 - Tiri Liberi: 7/13 - Rimbalzi: 29 5+24 (Szajtauer 9) - Assist: 15 (Diotti 4) - Palle Recuperate: 3 (Ramon 1) - Palle Perse: 20 (Lussignoli 3)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 13 (5/11, 1/5), Ceccarini 3 (1/4, 0/2), Preziosi* 2 (0/1 da 3), Sassetti 1 (0/2, 0/2), Georgieva* 11 (4/6, 0/2), Orsini 6 (3/4, 0/1), Botteghi* 13 (0/4, 3/4), Okodugha* 18 (7/10, 0/1), Evangelista 3 (1/1 da 3), Arecco 5 (1/5, 1/2), Madonna NE

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 21/46 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 15/19 - Rimbalzi: 46 16+30 (Okodugha 17) - Assist: 20 (Wojtala 6) - Palle Recuperate: 10 (Okodugha 4) - Palle Perse: 11 (Arecco 3)

Arbitri: De Rico M., Nonna D.



CLV-Limonta Costa Masnaga - Cestistica Spezzina 61 - 40 (20-8, 28-21, 49-26, 61-40)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 6 (3/7, 0/5), Cibinetto 2 (1/3 da 2), Osazuwa* 5 (2/4, 0/1), Gorini* 17 (4/5, 3/8), N'Guessan* 13 (3/6, 1/3), Kaczmarczyk 6 (2/3 da 2), Olandi, Bonomi, Motta, Serra, Crowder* 12 (3/9, 2/7)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 18/37 - Tiri da 3: 6/30 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 45 12+33 (Osazuwa 13) - Assist: 20 (Crowder 10) - Palle Recuperate: 11 (Penz 4) - Palle Perse: 12 (Gorini 3)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye* 8 (1/4 da 2), D'Angelo 5 (2/10 da 2), Templari 5 (1/3, 1/1), Moretti* 2 (1/5, 0/1), Granzotto* 2 (1/2, 0/3), Missanelli* 4 (2/6, 0/3), Diakhoumpa* 6 (3/12 da 2), Guzzoni 5 (1/7, 1/3), Guerrieri 3 (0/1, 1/1), Varone NE

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 12/50 - Tiri da 3: 3/12 - Tiri Liberi: 7/14 - Rimbalzi: 49 16+33 (Diakhoumpa 11) - Assist: 11 (Moretti 3) - Palle Recuperate: 7 (Granzotto 3) - Palle Perse: 23 (Granzotto 7)

Arbitri: Di Salvo E., Montano S.



Logiman Broni - Salerno Ponteggi Salerno 79 - 62 (23-13, 42-31, 61-47, 79-62)

LOGIMAN BRONI: Nasraoui* 21 (7/8, 1/4), Frigo 5 (1/1, 1/3), Turcinovic* 9 (4/8, 0/2), Carbonella 1 (0/1 da 3), Reggiani* 6 (1/1, 1/2), Baldelli* 6 (1/2, 0/4), Scarsi* 4 (2/2 da 2), Russo 27 (9/12, 3/9), Buranella, Morra NE, Merli NE

Allenatore: Magagnoli M.

Tiri da 2: 25/34 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 29 7+22 (Nasraoui 8) - Assist: 16 (Baldelli 7) - Palle Recuperate: 8 (Turcinovic 3) - Palle Perse: 14 (Nasraoui 3) - Cinque Falli: Scarsi

SALERNO PONTEGGI SALERNO: Silvino Oliveira* 4 (1/5, 0/2), Naddeo NE, Valerio* 16 (4/7, 1/3), Orchi* 17 (4/8, 2/6), Scala* 2 (1/1 da 2), De Mitri* 4 (2/3, 0/1), Kirschenbaum Pascale 1 (0/1, 0/1), Yusuf 18 (7/9 da 2), Scolpini NE, Vitali

Allenatore: Di Lorenzo G.

Tiri da 2: 19/35 - Tiri da 3: 3/14 - Tiri Liberi: 15/20 - Rimbalzi: 29 7+22 (Yusuf 10) - Assist: 8 (Scala 2) - Palle Recuperate: 9 (De Mitri 4) - Palle Perse: 19 (Silvino Oliveira 6)

Arbitri: Chiarugi A., Forte M.



Tecnoengineering Moncalieri - Virtus Academy Benevento 71 - 47 (13-13, 31-26, 58-30, 71-47)

TECNOENGINEERING MONCALIERI: Sammartino* 6 (0/6, 2/7), Ngamene Takougang 13 (4/6 da 2), Pasero, Corgnati, Mitreva* 17 (4/6, 3/7), Gesuele 3 (0/1, 1/3), Grosso* 2 (1/2, 0/3), Salvini* 13 (5/6 da 2), Avagnina 5 (1/3, 1/3), Nicora, Obaseki* 12 (4/4 da 2)

Allenatore: Terzolo P.

Tiri da 2: 19/43 - Tiri da 3: 7/26 - Tiri Liberi: 12/13 - Rimbalzi: 55 24+31 (Sammartino 13) - Assist: 15 (Grosso 5) - Palle Recuperate: 13 (Sammartino 3) - Palle Perse: 22 (Pasero 4)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi 3 (1/3 da 3), Landi* 2 (1/5, 0/4), Franceschini 2 (1/2, 0/2), Chiapperino*, Rubortone, Lafranceschina, Feoli, Toffolo F.* 20 (5/10, 3/5), Chiovato* 18 (5/14, 0/2), Castagna* 2 (1/5 da 2)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 13/38 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 24 7+17 (Toffolo F. 6) - Assist: 8 (Landi 3) - Palle Recuperate: 13 (Landi 4) - Palle Perse: 20 (Landi 5)

Arbitri: Faro S., Rosato F.



Torino Teen Basket - Repower Sanga Milano 60 - 76 (18-26, 34-50, 46-64, 60-76)

TORINO TEEN BASKET: Azzi*, Fratamico NE, Paleari, Popovic* 19 (7/12 da 2), Colli* 9 (3/10, 0/4), Baima, Varaldi, Tortora 12 (6/7 da 2), Isoardi 4 (2/3, 0/1), Giacomelli* 6 (0/1, 2/3), Jankovic* 10 (5/10 da 2)

Allenatore: Corrado M.

Tiri da 2: 23/48 - Tiri da 3: 2/11 - Tiri Liberi: 8/12 - Rimbalzi: 28 2+26 (Popovic 5) - Assist: 10 (Colli 6) - Palle Recuperate: 15 (Colli 3) - Palle Perse: 17 (Jankovic 4)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 25 (8/9, 1/5), Nori NE, Moroni* 7 (1/4, 1/4), Merisio 10 (1/2, 2/6), Zelnyte* 8 (0/1, 2/3), Allievi* 8 (4/7, 0/1), Tibè* 10 (5/8 da 2), Sordi NE, Cicic 8 (1/2, 2/7), Finessi

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 20/33 - Tiri da 3: 8/26 - Tiri Liberi: 12/14 - Rimbalzi: 39 6+33 (Tibè 12) - Assist: 16 (Moroni 4) - Palle Recuperate: 9 (Tibè 4) - Palle Perse: 23 (Moroni 6)

Arbitri: Del Gaudio A., Leggiero L.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 187 (18,7)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 166 (16,6)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 166 (16,6)

Colli C. (Torino Teen Basket) 147 (14,7)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 147 (14,7)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 141 (14,1)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 134 (13,4)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 130 (13)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 126 (12,6)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 125 (12,5)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 125 (12,5)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 123 (12,3)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 123 (12,3)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 123 (12,3)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 122 (12,2)

Ceccarelli S. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 121 (13,4)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 121 (12,1)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 120 (12)

Trozzola E. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 118 (11,8)

Mioni M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 111 (12,3)

(Foto Marco Picozzi)