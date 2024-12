Techfind Serie A2, Girone B - Roseto vince a Ragusa, Mantova ok in trasferta. Vittoria anche per Umbertide

Vittoria esterna per l'ARAN Cucine Panthers Roseto, 55-63 contro la Passalacqua Ragusa. Le ospiti vanno in doppia cifra di vantaggio già nel primo quarto e restano davanti per tutta la partita, nonostante i tentativi di Ragusa di riavvicinarsi. Per Roseto una buona prova corale e quattro giocatrici in doppia cifra, con 12 punti di Coser, Lucantoni e Sorrentino e 10 di Sakeviciute. Dall'altra parte 18 di Siciliano e 13 di Pelka.

Successo in trasferta anche per San Giorgio MantovAgricoltura Mantova, che batte 52-59 la Bagalier FE.BA. Civitanova. Vittoria non semplice per la squadra di Logallo, che tocca più volte la doppia cifra di vantaggio, ma non riesce mai ad andarsene definitivamente e chiudere la partita, contro una Civitanova molto combattiva. Decisiva Fusari con 24 punti e 8/13 al tiro, dall'altra parte in doppia cifra Panufkin con 13 punti e Perini con 11.

Vince anche la PF Umbertide, 72-40 contro la Pallacanestro Vigarano. Dopo un primo quarto da 19-4 la partita è già sostanzialmente chiusa, e all'intervallo le padrone di casa volano già sul +29. Vigarano tira 2/21 da tre e resta in fondo alla classifica, non bastano i 19 punti di Valensin. Per Umbertide quattro giocatrici in doppia cifra, tra cui Tempia con 12 punti e Gianangeli con 11 punti a cui aggiunge 13 rimbalzi.

A2 Femminile – Girone B

10^ Giornata di Andata



RISULTATI:



07/12/2024

Velcofin Interlocks Vicenza - Basket Girls Ancona 56 - 52

Alperia Basket Club Bolzano - Solmec Rhodigium Basket 62 - 47

Halley Thunder Matelica - W.APU Delser Crich Udine 66 - 70

Futurosa iVision Trieste - Martina Treviso 56 - 60



08/12/2024

Passalacqua Ragusa - ARAN Cucine Panthers Roseto 55 - 63

Bagalier FE.BA Civitanova - San Giorgio MantovAgricoltura 52 - 59

PF Umbertide - Pallacanestro Vigarano 72 - 40



CLASSIFICA:

W.APU Delser Crich Udine 18, San Giorgio MantovAgricoltura 16, ARAN Cucine Panthers Roseto 14, Halley Thunder Matelica 14, Futurosa iVision Trieste 12, Alperia Basket Club Bolzano 12, Passalacqua Ragusa* 11, Martina Treviso* 10, Velcofin Interlocks Vicenza* 6, Bagalier FE.BA Civitanova* 6, PF Umbertide 6, Solmec Rhodigium Basket 6, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 0

*una partita in meno





Velcofin Interlocks Vicenza - Basket Girls Ancona 56 - 52 (20-21, 28-32, 44-47, 56-52)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 14 (3/3, 1/3), Nespoli 3 (1/4, 0/1), Tava* 8 (1/6, 0/3), Pellegrini* 14 (3/6, 2/4), Assentato* 4 (1/2, 0/1), Peserico 4 (2/4 da 2), Chilò NE, Mattera* 7 (2/6, 0/1), Valente NE, Mutterle, Vitari 2 (1/2, 0/5)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 14/33 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 19/22 - Rimbalzi: 40 8+32 (Mattera 10) - Assist: 12 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 6 (Mattera 2) - Palle Perse: 16 (Peserico 5)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 8 (1/2, 2/4), Marassi NE, Streri* 13 (1/6, 3/6), Pelizzari, Bona* 10 (5/10 da 2), Manizza NE, Giangrasso* 2 (1/3, 0/4), Cotellessa NE, Barbakadze, Maroglio* 7 (2/3, 1/7), Aizsila 6 (3/7, 0/2), Garcia Leon 6 (1/2, 1/2)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 7/27 - Tiri Liberi: 3/6 - Rimbalzi: 39 11+28 (Garcia Leon 8) - Assist: 13 (Maroglio 5) - Palle Recuperate: 10 (Pierdicca 2) - Palle Perse: 15 (Squadra 3)

Arbitri: Corrias C., Spessot M.



Alperia Basket Club Bolzano - Solmec Rhodigium Basket 62 - 47 (16-14, 21-29, 42-38, 62-47)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco NE, Schwienbacher* 14 (4/5, 2/4), Favaretto, Malintoppi 10 (1/6, 2/3), Egwoh Alessia* 10 (4/8 da 2), Stefanczyk* 5 (1/2, 0/1), Gualtieri, Manzotti* 12 (1/5, 3/6), Vaitekunaite* 11 (5/9, 0/3), Bonato, Zaman NE, Kob NE

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 16/37 - Tiri da 3: 7/20 - Tiri Liberi: 9/15 - Rimbalzi: 36 6+30 (Egwoh Alessia 7) - Assist: 22 (Malintoppi 6) - Palle Recuperate: 9 (Schwienbacher 3) - Palle Perse: 17 (Stefanczyk 4) - Cinque Falli: Manzotti

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova*, Viviani* 6 (3/9, 0/2), Castelli 16 (2/2, 2/8), Battilotti* 5 (1/3 da 2), Bonivento, Zanetti S. NE, Leghissa N.* 2 (0/5 da 2), Garofalo NE, Novati 2 (1/2, 0/3), Atanasovska, Zuccon* 16 (8/14, 0/2)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 15/41 - Tiri da 3: 2/17 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 42 13+29 (Leghissa N. 11) - Assist: 8 (Bonivento 2) - Palle Recuperate: 7 (Viviani 2) - Palle Perse: 23 (Castelli 5)

Arbitri: Marconetti C., Toffali M.



Halley Thunder Matelica - W.APU Delser Crich Udine 66 - 70 (27-15, 42-30, 53-49, 66-70)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 5 (2/8, 0/3), Cabrini* 2 (1/1, 0/3), Patanè* 7 (2/5, 1/2), Celani 13 (4/6, 1/2), Battellini NE, Gonzalez* 14 (5/7, 1/9), Zamparini 2 (1/3, 0/3), Poggio* 14 (5/10 da 2), Bonvecchio* 9 (3/7 da 2), Andreanelli NE, Sanchez NE, Catarozzo NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 23/47 - Tiri da 3: 3/22 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 44 14+30 (Poggio 15) - Assist: 14 (Zamparini 4) - Palle Recuperate: 9 (Bonvecchio 3) - Palle Perse: 15 (Cabrini 4) - Cinque Falli: Bonvecchio

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 11 (2/5, 1/5), Penna, Sasso* 4 (1/1, 0/1), Bacchini* 13 (2/4, 3/3), Gianolla* 9 (3/12, 1/4), Milani A. * 22 (5/13, 2/4), Cancelli 2 (0/1 da 2), Agostini NE, Bianchi 3 (0/0, 0/0), Casella NE, Gregori 6 (1/3, 1/3)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 14/39 - Tiri da 3: 8/20 - Tiri Liberi: 18/20 - Rimbalzi: 37 8+29 (Bovenzi 11) - Assist: 10 (Bovenzi 4) - Palle Recuperate: 10 (Bovenzi 4) - Palle Perse: 15 (Gianolla 4) - Cinque Falli: Gianolla

Arbitri: Calella D., Cieri A.



Futurosa iVision Trieste - Martina Treviso 56 - 60 (8-18, 16-33, 31-49, 56-60)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 15 (4/6, 2/4), Ravalico, Rosset 4 (1/4, 0/2), Mosetti* 20 (5/7, 2/5), Miccoli C.* 6 (3/8, 0/2), Mueller NE, Srot, Sammartini* 5 (2/2, 0/2), Lombardi*, Camporeale* 6 (0/2, 2/8), Messina NE

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 15/34 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 8/15 - Rimbalzi: 41 8+33 (Miccoli C. 8) - Assist: 7 (Rosset 2) - Palle Recuperate: 10 (Stavrov 2) - Palle Perse: 15 (Rosset 3) - Cinque Falli: Miccoli, Sammartini

MARTINA TREVISO: Vespignani* 12 (3/6, 0/4), Peresson* 12 (3/7, 0/6), Stawicka* 10 (2/6, 2/2), Lazzari NE, Aghilarre 5 (2/6, 0/4), Chukwu, Da Pozzo* 9 (2/7, 1/2), Egwoh Ashley, Aijanen* 6 (2/6, 0/2), Carraro 6 (1/5, 1/1)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 4/21 - Tiri Liberi: 18/29 - Rimbalzi: 51 16+35 (Da Pozzo 19) - Assist: 8 (Peresson 3) - Palle Recuperate: 6 (Da Pozzo 2) - Palle Perse: 13 (Da Pozzo 4)

Arbitri: Marenna A., La Grotta M.



Passalacqua Ragusa - ARAN Cucine Panthers Roseto 55 - 63 (19-24, 37-41, 48-51, 55-63)

PASSALACQUA RAGUSA: Terrone NE, Consolini* 3 (0/6, 1/7), Pelka 13 (4/10, 1/3), Salice NE, Mazza* 2 (0/2, 0/1), Tomasoni* 5 (1/3, 1/2), Siciliano* 18 (5/14, 1/1), Kozakova 7 (3/4, 0/1), Narviciute* 5 (2/6 da 2), Olodo NE, Labanca 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 16/46 - Tiri da 3: 4/15 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 41 14+27 (Narviciute 14) - Assist: 16 (Mazza 5) - Palle Recuperate: 5 (Consolini 2) - Palle Perse: 16 (Squadra 3)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite* 4 (2/3, 0/3), Lucantoni* 12 (5/9 da 2), Sorrentino 12 (4/4, 1/3), Caloro* 3 (0/6, 1/3), Espedale 8 (1/3, 2/2), Lizzi 2 (1/4, 0/1), Marzulli NE, Bardaré, Sakeviciute* 10 (1/4, 1/1), Coser* 12 (0/2, 3/5), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 14/35 - Tiri da 3: 8/18 - Tiri Liberi: 11/13 - Rimbalzi: 34 4+30 (Sakeviciute 7) - Assist: 17 (Sakeviciute 4) - Palle Recuperate: 6 (Coser 2) - Palle Perse: 17 (Caloro 4)

Arbitri: Correale D., Fornaro A.



Bagalier FE.BA Civitanova - San Giorgio MantovAgricoltura 52 - 59 (8-15, 22-25, 36-42, 52-59)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni NE, Panufnik* 13 (3/5, 2/5), Sciarretta NE, Severini 2 (1/1 da 2), Perini* 11 (2/2, 2/4), Mini* 7 (3/3, 0/1), Binci* 6 (0/7, 2/4), Contati NE, Bocola* 4 (2/4, 0/3), Jaworska 6 (3/4 da 2), Pelliccetti 3 (0/3, 1/5)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 14/29 - Tiri da 3: 7/22 - Tiri Liberi: 3/5 - Rimbalzi: 34 5+29 (Jaworska 11) - Assist: 18 (Binci 8) - Palle Recuperate: 9 (Perini 3) - Palle Perse: 24 (Perini 6)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 6 (2/5, 0/1), Llorente* 6 (3/3 da 2), Fiorotto* 12 (4/8 da 2), Dell'Olio V. 2 (1/4, 0/2), Fusari* 24 (7/11, 1/2), Cremona NE, Benatti NE, Ramò 5 (2/4, 0/1), Cavazzuti, Ndiaye NE, Orazzo* 4 (2/6, 0/4)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 21/43 - Tiri da 3: 1/10 - Tiri Liberi: 14/21 - Rimbalzi: 32 7+25 (Llorente 8) - Assist: 4 (Fietta 1) - Palle Recuperate: 13 (Fiorotto 4) - Palle Perse: 20 (Fietta 7)

Arbitri: Marianetti A., Valletta D.



PF Umbertide - Pallacanestro Vigarano 72 - 40 (19-4, 42-13, 59-29, 72-40)

PF UMBERTIDE: Del Sole NE, Kasapi* 10 (2/5, 2/3), Tempia 12 (2/3, 1/3), Bartolini* 4 (2/5, 0/4), Cenci, Gianangeli* 11 (4/5 da 2), Braccagni 4 (0/1, 0/1), Paolocci 7 (3/4, 0/3), Schena* 11 (2/2, 1/1), Baldi* 8 (2/6, 0/2), Offor 5 (1/1 da 2)

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 18/32 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 24/31 - Rimbalzi: 44 10+34 (Gianangeli 13) - Assist: 11 (Gianangeli 2) - Palle Recuperate: 8 (Tempia 2) - Palle Perse: 16 (Kasapi 3)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello 2 (0/2, 0/3), Tintori, Valensin* 19 (7/12, 1/6), Zangara 5 (1/3, 0/2), Cutrupi* 4 (1/4, 0/1), Grassia* 3 (0/2, 1/2), Patriarca, Armillotta 5 (2/4, 0/2), Pepe*, Visone* 2 (1/4, 0/1)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 12/37 - Tiri da 3: 2/21 - Tiri Liberi: 10/17 - Rimbalzi: 34 13+21 (Zangara 6) - Assist: 2 (Iannello 1) - Palle Recuperate: 11 (Tintori 3) - Palle Perse: 14 (Cutrupi 3)

Arbitri: Paglialunga M., Guercio D.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 179 (19,9)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 157 (15,7)

Baldi B. (PF Umbertide) 156 (15,6)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 149 (14,9)

Milani A. (W.APU Delser Crich Udine) 137 (13,7)

Gianolla C. (W.APU Delser Crich Udine) 126 (12,6)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 124 (12,4)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 123 (12,3)

Peresson A. (Martina Treviso) 118 (13,1)

Cabrini A. (Halley Thunder Matelica) 116 (11,6)

Manzotti G. (Alperia Basket Club Bolzano) 116 (11,6)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 115 (11,5)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 113 (12,6)

Stefanczyk K. (Alperia Basket Club Bolzano) 112 (14)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 111 (12,3)

Vaitekunaite A. (Alperia Basket Club Bolzano) 110 (12,2)

Castelli G. (Solmec Rhodigium Basket) 109 (10,9)

Valensin C. (Pallacanestro Vigarano) 107 (10,7)

Aijanen A. (Martina Treviso) 106 (11,8)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 105 (10,5)





