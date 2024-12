Techfind Serie A2, Girone A – Prende il via l'undicesima giornata, il posticipo sarà Broni contro Costa Masnaga

Il Girone A della Techfind Serie A2 mette in scena un ricco programma nella giornata di sabato e un derby lombardo nel posticipo di domenica.



Aprono i battenti Virtus Academy Benevento e Nuova Icom San Salvatore Selargius (sabato, ore 15.30). Il fanalino di coda proverà nel primo pomeriggio a “sporcare” il proprio dato sulle vittorie, ancora fermo a zero dopo dieci giornate; di fronte al proprio pubblico, la speranza di fare un piccolo passo avanti è sempre viva. Le sarde hanno interrotto clamorosamente l'imbattibilità a San Giovanni Valdarno e sono reduci da tre vittorie nelle ultime quattro gare, un bottino che le ha fatte salire al nono posto con l'obiettivo di entrare nelle migliori otto del campionato.



Al PalaMariotti si sfideranno Cestistica Spezzina e Sardegna Marmi Virtus Cagliari (sabato, ore 18). Le liguri sono ancora imbattute tra le mura amiche, così proveranno a fare leva su questo dato per mantenere il proprio record positivo in una sfida che già oggi ha il sapore dei play-off. La compagine cagliaritana ha visto interrompere il periodo d'oro da Empoli con una netta sconfitta, questo però non spegnerà le ambizioni di una formazione che rimane a pochi passi dalla vetta e con il marchio di rivelazione in tasca.



Il primo dei due derby lombardi sarà quello tra Repower Sanga Milano e Basket Foxes Giussano (sabato, ore 19). Le milanesi hanno già ripreso il proprio cammino e vedono il podio sempre più vicino, tuttavia l'impegno del weekend sarà una sfida per la supremazia del territorio regionale e in campo oltre ai due punti ci sarà in palio l'onore. La squadra brianzola tenterà l'impresa sul parquet di una corazzata per evitare un ulteriore scivolone in classifica, dove aleggia lo spettro del penultimo posto.



All'ora di cena scenderanno in campo Salerno Ponteggi '92 e Torino Teen Basket (sabato, ore 19.30). Uno dei migliori attacchi del girone è anche la difesa più battuta, questo piccolo difetto non dovrà essere messo in mostra davanti al pubblico di casa che vuole una vittoria per tornare tra le migliori otto del campionato. Le torinesi sono ora al penultimo posto in classifica e hanno bisogno di risalire la china, una vittoria in trasferta darà loro morale e la possibilità di sfruttare gli impegni delle rivali per scalare le gerarchie.



Duello tutto “made in Toscana” quello che coinvolgerà Jolly ACLI Basket Livorno e USE Rosa Scotti Empoli (sabato, ore 21). Le livornesi hanno conquistato tre successi di fila salendo di fatto al sesto posto in classifica, ma le inseguitrici sono agguerrite e la sfida del weekend le vedrà affrontare una delle capoliste in un derby toscano dall'alto tasso di intensità. La squadra di coach Cioni ha agganciato la vetta della classifica con la nona vittoria consecutiva e la contemporanea sconfitta di San Giovanni Valdarno, questa striscia andrà preservata per mantenere il primato contro una formazione in ottima forma.



Si chiuderà il primo giorno di gare con Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno contro Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 21). La prima sconfitta stagionale avrà di certo dato una scossa alle toscane; nella prima uscita casalinga, le ragazze proveranno ad archiviare quanto fatto settimana scorsa, dando prova di voler riprendere il trend da squadra numero uno del Girone A. Le piemontesi dovranno confrontarsi con una rivale dal dente avvelenato, una capolista ferita, tuttavia sarà proprio da qui che cercheranno di minare le loro certezze provando ad espugnare il loro campo e conquistare due punti di importanza vitale.



Il posticipo vedrà il secondo derby lombardo con Logiman Broni e CLV-Limonta Costa Masnaga (domenica, ore 18) sul parquet. La larga vittoria contro Salerno ha spinto le pavesi verso l'ottavo posto, un'iniezione di fiducia necessaria per dimostrare alle avversarie nella zona alta di doversi preoccupare anche di loro nelle prossime giornate. Le ospiti hanno confermato la striscia positiva e rimangono ad un passo dalla vetta, tuttavia il posticipo contro un'avversaria della stessa regione potrà metterle in leggera pressione, sapendo di dover vincere sia per la classifica sia per la supremazia territoriale.