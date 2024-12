Techfind Serie A2 – All eyes on...Liga Vente e Adriana Cutrupi

Decimo appuntamento con la rubrica “All eyes on...” in cui approfondiamo le prestazioni copertina di ogni settimana nella serie cadetta.



GIRONE A – VENTE DI TEMPESTA

Un vento si è abbattuto su Livorno, proveniva da Empoli e non ha lasciato scampo. Un derby – soprattutto quando devi mantenere il tuo status di seconda forza del girone – ha sempre valenza doppia, perciò non bisogna sottovalutare l'impegno pena il rischio di inceppare quegli ingranaggi che stanno funzionando così bene. La compagine allenata da coach Cioni ha un record di 10-1, frutto di nove vittorie consecutive e di un collettivo organizzato come una falange oplitica; la soldatessa maggiore, in questo gruppo, risponde al nome di Liga Vente, giocatrice navigata e con un'esperienza sul parquet che poche altre colleghe possono vantare di avere. La vittoria per 54-59 contro la Jolly ACLI arriva soprattutto grazie alla sua prestazione: 17 punti (9/10 a cronometro fermo), 8 rimbalzi (la metà catturati nel pitturato avversario), 6 falli subiti, 4 assist e 26 di valutazione, disputando una gara pressoché perfetta sui due lati del campo; la pivot lettone è rimasta sul campo per 32 minuti, rendendosi decisiva anche nel bloccare un'eventuale rimonta delle livornesi. Nona partita chiusa in doppia cifra per punti realizzati, la settima consecutiva della sua stagione dove viaggia a 13.7 di media; i suoi 9.3 rimbalzi catturati a partita spiccano come secondo miglior dato della sua carriera, ma sono i 4.8 offensivi a renderla la seconda migliore della serie cadetta. Dopo due stagioni trascorse in A1 con le divise di Brixia e San Martino di Lupari, la classe 1991 è ritornata in A2 dove già si era imposta con squadre del calibro di Crema, Faenza, Udine, Costa Masnaga, Milano e Stabia; presa coscienza di quanto possa spostare gli equilibri con la sua presenza, Vente si sta accaparrando i consensi anche a Empoli, piazza che può sognare in grande finché il vento soffia nella giusta direzione.



GIRONE B – ADRIANAAAA!!!

Una citazione celebre come quella gridata da Sylvester Stallone in Rocky sembrava la ciliegina sulla torta per rendere ancora più importante l'impresa di Vigarano contro Ragusa. In una lotta in cui la compagine ferrarese interpretava Rocky Balboa e quella siciliana Ivan Drago, il fanalino di coda è riuscito ad imporsi dopo dieci sconfitte consecutive grazie alla caparbietà di Adriana Cutrupi, leader a tutto tondo della squadra. La pivot calabrese – e le sue compagne a seguito – non poteva resistere nel vedere ancora quello zero alla voce vittorie, era necessario sbloccarsi per poter dare un messaggio anche alle altre avversarie; il pubblico di casa ha buttato benzina sul fuoco già ben acceso delle proprie ragazze, le quali hanno chiuso in vantaggio ogni quarto ad eccezione del primo. Una highlander sul parquet, la classe 1996, capace di giocare per tutti e quaranta i minuti (massimo stagionale), ridefinendo il concetto di dominio: 20 punti tirando 10/17 dal campo, accompagnati da 14 rimbalzi, 3 falli subiti, 2 stoppate e 25 di valutazione che l'hanno resa indiscutibilmente la MVP dell'undicesimo turno. È arrivata dunque la quinta 'doppia-doppia' stagionale, dove i punti realizzati rappresentano il massimo in stagione e i rimbalzi catturati la piazzano stabilmente al quarto posto nel ranking della serie cadetta; in questo campionato, la nativa di Reggio Calabria sta viaggiando a 10.0 punti, 11.2 rimbalzi, 4.3 falli subiti, 1.1 stoppate e 13.7 di valutazione in 33.0 minuti spesi sul parquet. Il forte grido lanciato sabato sera ha valenza doppia: uno sfogo liberatorio dopo un momento complicato e allo stesso tempo un monito per chi affronterà Vigarano nelle settimane a venire.