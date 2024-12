Techfind Serie A2, Girone A - Giussano rimonta e vince nel primo anticipo della dodicesima giornata

Vittoria in rimonta per Basket Foxes Giussano, 59-51 sulla Cestistica Spezzina. Le ospiti partono meglio e vanno all'intervallo a +9, trascinate da Missanelli, che realizza 17 punti con quattro triple nei primi venti minuti. Nel terzo periodo le Foxes iniziano la loro risalita, che culmina con il parziale di 19-7 del quarto quarto. A tre minuti dal termine Ramon trova il canestro del nuovo vantaggio, e nel finale sono Diotti e Reani a chiudere i conti dalla lunetta e regalare la vittoria a Giussano. La stessa Diotti e Bernardi sono le migliori realizzatrici con 11 punti, mentre Szajtauer chiude a 9 punti e 12 rimbalzi. Per La Spezia l'unica in doppia cifra è Missanelli, rimasta però ferma ai 17 del primo tempo.

A2 Femminile – Girone A

Anticipo 12^ Giornata



RISULTATI:



17/12/2024

Basket Foxes Giussano - Cestistica Spezzina 59 - 51



19/12/2024

Tecnoengineering Moncalieri - Salerno Ponteggi Salerno



20/12/2024

Sardegna Marmi Virtus Cagliari - Nuova Icom San Salvatore Selargius



21/12/2024

USE Rosa Scotti Empoli - Repower Sanga Milano

Jolly Acli Basket Livorno - Virtus Academy Benevento

CLV-Limonta Costa Masnaga - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno



22/12/2024

Torino Teen Basket - Logiman Broni





CLASSIFICA:

Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 20, USE Rosa Scotti Empoli 20, CLV-Limonta Costa Masnaga 18, Repower Sanga Milano 16, Sardegna Marmi Virtus Cagliari 14, Jolly Acli Basket Livorno 12, Cestistica Spezzina* 12, Nuova Icom San Salvatore Selargius 10, Logiman Broni 8, Salerno Ponteggi Salerno 8, Tecnoengineering Moncalieri 6, Torino Teen Basket 6, Basket Foxes Giussano* 6, Virtus Academy Benevento 0

*una partita in più





Basket Foxes Giussano - Cestistica Spezzina 59 - 51 (8-13, 21-30, 40-44, 59-51)

BASKET FOXES GIUSSANO: Ramon 9 (3/4, 1/2), Reani* 5 (0/5, 0/4), Diotti* 11 (4/9, 0/3), Lussignoli* 7 (2/3, 1/2), Petronio, Colico Cecilia, Zanetti 4 (0/2 da 2), Crippa 3 (0/2, 1/2), Bernardi* 11 (2/9, 1/1), Szajtauer* 9 (3/6 da 2), Fossati NE, Pirozzi NE

Allenatore: Diotti M.

Tiri da 2: 14/40 - Tiri da 3: 4/14 - Tiri Liberi: 19/27 - Rimbalzi: 44 11+33 (Szajtauer 12) - Assist: 18 (Diotti 6) - Palle Recuperate: 7 (Reani 2) - Palle Perse: 20 (Bernardi 6)

CESTISTICA SPEZZINA: Mbaye* 5 (2/7 da 2), D'Angelo* 2 (1/4, 0/1), Templari NE, Moretti 5 (2/3, 0/1), Granzotto* 8 (1/7, 2/7), Missanelli* 17 (1/4, 4/6), Diakhoumpa 2 (1/5 da 2), Guzzoni* 6 (3/6, 0/1), Guerrieri 5 (1/3, 1/2), Varone 1 (0/2 da 2)

Allenatore: Corsolini M.

Tiri da 2: 12/41 - Tiri da 3: 7/18 - Tiri Liberi: 6/8 - Rimbalzi: 37 9+28 (Diakhoumpa 6) - Assist: 15 (Granzotto 6) - Palle Recuperate: 15 (Granzotto 5) - Palle Perse: 22 (Granzotto 6) - Cinque Falli: Missanelli, Diakhoumpa

Arbitri: Biondi M., Castellaneta A.





CLASSIFICA MARCATRICI:

Silvino Oliveira R. (Salerno Ponteggi Salerno) 207 (18,8)

Favre L. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 188 (17,1)

Toffali S. (Repower Sanga Milano) 182 (16,5)

Colli C. (Torino Teen Basket) 170 (15,5)

Toffolo F. (Virtus Academy Benevento) 160 (14,5)

Colognesi S. (USE Rosa Scotti Empoli) 155 (14,1)

Vente L. (USE Rosa Scotti Empoli) 151 (13,7)

Naczk M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 146 (13,3)

Bernardi I. (Basket Foxes Giussano) 145 (12,1)

Sammartino L. (Tecnoengineering Moncalieri) 142 (12,9)

Conde Duran I. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 141 (12,8)

Rossini M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 140 (12,7)

El Habbab M. (Sardegna Marmi Virtus Cagliari) 136 (12,4)

Ceccarelli S. (Nuova Icom San Salvatore Selargius) 135 (13,5)

Penz E. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 132 (12)

Castellani A. (USE Rosa Scotti Empoli) 129 (11,7)

Chiovato F. (Virtus Academy Benevento) 129 (11,7)

Nasraoui M. (Logiman Broni) 127 (11,5)

Mioni M. (Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno) 126 (12,6)

Crowder J. (CLV-Limonta Costa Masnaga) 123 (11,2)

(Foto Camilla Colico)