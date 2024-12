Techfind Serie A2, Girone B – Gli scontri diretti e la bagarre per la Coppa Italia infiammano la dodicesima giornata

Un programma ricchissimo quello del Girone B della serie cadetta con due posticipi domenicali e tanti calcoli per regalarsi la Coppa Italia nel weekend che si affaccia sulla pausa natalizia.



La prima gara si disputerà nel pomeriggio e vedrà coinvolte Passalacqua Ragusa e Basket Girls Ancona (sabato, ore 16). Archiviato lo scivolone contro Vigarano, le siciliane penseranno di regalare al pubblico del PalaMinardi un bel successo in chiusura di 2024, con la vittoria che avrà valenza significativa anche nella corsa alla prossima Coppa Italia. Le anconetane vorranno provare ad imitare Vigarano, cercando di fare l'impresa in una delle trasferte più difficili della stagione; con il fiato sul collo del fanalino di coda (ora a pari punti), le marchigiane dovranno dare tutte loro stesse per non essere scavalcate e chiudere il 2024 all'ultimo posto.



Si proseguirà con il derby veneto tra Velcofin Interlocks Vicenza e Solmec Rhodigium Basket (sabato, ore 17.30). Le due vittorie consecutive e l'ottima prova con Udine sono quanto di buono fatto dalle vicentine, i cui risultati hanno permesso un balzo notevole in classifica con vista sull'ottavo posto; la distanza non è incolmabile, questo dunque diventerà l'obiettivo per il 2025 a partire già dall'ultima partita dell'anno. Le rodigine potranno scavalcare le rivali in classifica andando ad espugnare il loro parquet; le ultime due sconfitte hanno fatto perdere momentaneamente il treno alle ospiti, le quali avrebbero potuto provare a giocarsi anche qualche carta per rientrare nella corsa all'ultimo posto per la Coppa Italia.



Scontro diretto con punti doppi in palio: Halley Thunder Matelica contro Martina Treviso (sabato, ore 18.30). Due sconfitte di fila che hanno fatto scivolare giù dal podio le marchigiane, tutt'ora però al quarto posto e per questo momentaneamente qualificate alla prossima Coppa Italia; tuttavia, continua la striscia di duelli nelle zone alte della classifica, perciò servirà obbligatoriamente tornare a vincere per non finire più in basso nelle gerarchie. Le trevigiane sono imbattute nel mese di dicembre con tre successi di importanza cruciale; la vista sul podio è chiara, così come sono alte le speranze di giocare la Coppa Italia, una statement game contro Matelica le porterebbe vicine al traguardo e sarebbe di buon auspicio per il nuovo anno.



Davide contro Golia, ultima contro prima, sarà Pallacanestro Vigarano contro W.APU Delser Crich Udine (sabato, ore 18.30). L'impresa contro Ragusa non verrà dimenticata dalla compagine ferrarese; sebbene sia consapevole della differenza con le prossime avversarie, la squadra di casa tenterà con ogni mezzo possibile di fare un due su due incredibile, fermando il cammino della capolista. Le friulane sono attualmente due vittorie sopra al secondo posto, ma non devono dormire sonni tranquilli, perché la voglia di vincere di Vigarano e le inseguitrici sono pronte a mettere il fiato sul collo e a vedere crollare quella che oggi è la formazione da battere.



In contemporanea, il duello tra Alperia Basket Club Bolzano e San Giorgio MantovAgricoltura (sabato, ore 18.30). Le flebili speranze delle altoatesine di centrare la qualificazione alla prossima Coppa Italia passano dalle mura di casa, la partita del weekend sarà un banco di prova da superare per riaccendere quella fiammella che una stagione un po' altalenante sta spegnendo piano piano. Le mantovane sono reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, ciò che sembrava scontato dopo sette giornate adesso è tutto da ricostruire, per questo motivo espugnare il parquet di Bolzano darebbe un forte segnale alle rivali e a loro stesse in chiusura di 2024.



Il primo posticipo vedrà la Futurosa iVision Trieste affrontare la Bagalier FE.BA Civitanova (domenica, ore 18). La squadra di coach Mura ha vinto cinque delle ultime sei gare, un bottino importante che tiene vivissime le speranze di accedere alla Coppa Italia e di scalare le gerarchie, complici gli scontri diretti in cui sono coinvolte le principali rivali; il pubblico amico dovrà dunque dare una spinta extra alle proprie beniamine come perfetto regalo di Natale. Le marchigiane vengono da due sconfitte contro Mantova e Udine tutt'altro che negative, perché sul parquet il divario non è mai sembrato così ampio; tuttavia, la classifica è poco generosa, perciò vincere o perdere nel weekend potrebbe fare tutta la differenza in vista di ciò che potrà essere nel 2025.



In chiusura, la PF Umbertide ospiterà la ARAN Cucine Panthers Roseto (domenica, ore 18). Le padrone di casa hanno ritrovato il sorriso grazie ai due successi fondamentali su Vigarano e Rhodigium, adesso l'ottavo posto è nuovamente a portata e in una giornata così ricca di scontri diretti, vincere darebbe quel boost necessario per alimentare la fiducia nei propri mezzi. Le 'pantere' non si fermano più e arrivate alla ottava vittoria consecutiva hanno altri due obiettivi in mente: la Coppa Italia e il primo posto; entrambi, però, rimarranno sogni possibili solamente con una vittoria in quel di Umbertide, una nona sinfonia che suonerebbe in vista di Natale e del nuovo anno.