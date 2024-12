Techfind Serie A2, Girone A - Colpaccio di Sanga a Empoli, Costa Masnaga batte San Giovanni Valdarno. Vince anche Livorno

Vittoria in volata per Repower Sanga Milano, 71-72 sul campo di USE Rosa Scotti Empoli. A decidere la partita è un canestro dall'angolo di Vittoria Allievi a pochi secondi dalla fine. All'intervallo Empoli era arrivata a +8, ma già nel terzo quarto Sanga si era già portata avanti con un parziale di 16-27. Nel finale punto a punto un errore dalla lunetta di Castellani rimette in gioco le ospiti, che trovano il canestro della vittoria. Per Allievi 15 punti, 11 rimbalzi e il game winner, la top scorer è Toffali con 19. Per Empoli 20 punti e 10 rimbalzi di Vente e 16 punti di Tarkovicova.

Grande vittoria anche per la Limonta-CLV Costa Masnaga, che batte 74-56 la Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e la aggancia al primo posto in classifica (a pari punti anche con Empoli). La squadra di casa allunga con un parziale di 22-12 nel secondo quarto e mantiene un margine di sicurezza per tutta la partita, concedendo solo 8 punti nel quarto periodo. Doppia doppia da 17 punti e 12 rimbalzi per Penz, a cui si aggiungono i 15 punti di Crowder e N'guessan. Serata storta per San Giovanni Valdarno, Mioni e De Cassan le migliori con 11 punti.

Risultati che escludono Jolly Acli Livorno dalla corsa alla Coppa Italia, nonostante la vittoria 72-52 sulla Virtus Academy Benevento. L'allungo decisivo arriva a cavallo tra secondo e terzo quarto, con la squadra di casa che si porta già a +20 nel terzo periodo. Sono tre le giocatrici in doppia cifra per Livorno: 14 punti per Georgieva, 13 di Botteghi e 12 di Miccio. Per Benevento 17 punti di Chiovato e 12 di Toffolo, ma non bastano per la prima vittoria stagionale.

A2 Femminile – Girone A

Anticipi 12^ Giornata di Andata

RISULTATI:

21/12/2024

USE Rosa Scotti Empoli - Repower Sanga Milano 71 - 72

Jolly Acli Basket Livorno - Virtus Academy Benevento 72 - 52

CLV-Limonta Costa Masnaga - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 74 - 56



22/12/2024

Torino Teen Basket - Logiman Broni





USE Rosa Scotti Empoli - Repower Sanga Milano 71 - 72 (19-17, 34-26, 50-53, 71-72)

USE ROSA SCOTTI EMPOLI: Tarkovicova 16 (1/3, 4/5), Leghissa E., Fiaschi NE, Colognesi* 9 (4/11, 0/2), Ruffini 3 (0/1, 1/4), Ianezic* 6 (2/5, 0/4), Castellani* 12 (1/10, 3/6), Ndiaye 2 (1/3 da 2), Chelini NE, Casini, Antonini* 3 (1/3 da 3), Vente* 20 (7/11, 0/1)

Allenatore: Cioni A.

Tiri da 2: 16/47 - Tiri da 3: 9/26 - Tiri Liberi: 12/17 - Rimbalzi: 51 18+33 (Colognesi 18) - Assist: 15 (Colognesi 5) - Palle Recuperate: 7 (Casini 2) - Palle Perse: 15 (Ruffini 4)

REPOWER SANGA MILANO: Toffali* 19 (5/13, 1/5), Nori NE, Moroni* 12 (1/4, 1/5), Merisio, Zelnyte* 5 (0/1, 1/4), Allievi* 15 (4/11, 1/2), Tibè* 8 (4/9 da 2), Sordi NE, Cicic 13 (1/4, 3/7), Finessi NE

Allenatore: Pinotti U.

Tiri da 2: 15/43 - Tiri da 3: 7/23 - Tiri Liberi: 21/24 - Rimbalzi: 44 13+31 (Allievi 11) - Assist: 14 (Allievi 4) - Palle Recuperate: 5 (Toffali 2) - Palle Perse: 13 (Toffali 4)

Arbitri: Scaramellini E., Renga M.



Jolly Acli Basket Livorno - Virtus Academy Benevento 72 - 52 (16-16, 41-28, 60-40, 72-52)

JOLLY ACLI BASKET LIVORNO: Wojtala* 7 (2/4, 1/1), Ceccarini 6 (0/1, 2/4), Preziosi, Sassetti 9 (3/3, 1/4), Georgieva 14 (6/10, 0/1), Orsini* 3 (1/4 da 2), Miccio* 12 (0/1, 4/7), Botteghi* 13 (5/7, 1/5), Okodugha* 6 (2/3 da 2), Evangelista 2 (0/1 da 2), Arecco, Madonna NE

Allenatore: Angiolini W.

Tiri da 2: 19/35 - Tiri da 3: 9/23 - Tiri Liberi: 7/12 - Rimbalzi: 41 10+31 (Orsini 10) - Assist: 26 (Preziosi 5) - Palle Recuperate: 11 (Sassetti 3) - Palle Perse: 21 (Botteghi 5)

VIRTUS ACADEMY BENEVENTO: Lombardi* 3 (1/5 da 3), Landi* 3 (0/4, 1/3), Franceschini 6 (0/3, 2/4), Chiapperino* 9 (3/5, 1/6), Rubortone NE, Lafranceschina NE, Feoli, Toffolo F.* 12 (4/11, 1/3), Chiovato* 17 (8/12, 0/3), Castagna 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Musco G.

Tiri da 2: 16/36 - Tiri da 3: 6/24 - Tiri Liberi: 2/7 - Rimbalzi: 32 9+23 (Toffolo 10) - Assist: 10 (Lombardi 3) - Palle Recuperate: 14 (Chiapperino 5) - Palle Perse: 20 (Toffolo 6)

Arbitri: Tognazzo H., Gallo S.



CLV-Limonta Costa Masnaga - Polisportiva A. Galli San Giovanni Valdarno 74 - 56 (23-20, 45-32, 61-48, 74-56)

CLV-LIMONTA COSTA MASNAGA: Penz* 17 (3/6, 3/8), Cibinetto 5 (1/1, 1/2), Osazuwa* 5 (2/6, 0/3), Gorini* 9 (3/7 da 3), N'Guessan* 15 (6/9, 0/3), Kaczmarczyk NE, Olandi, Algeri, Bonomi 6 (0/1, 2/5), Motta, Serra 2 (1/2 da 2), Crowder* 15 (3/7, 2/9)

Allenatore: Andreoli L.

Tiri da 2: 16/32 - Tiri da 3: 11/37 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 42 12+30 (Penz 12) - Assist: 17 (Penz 6) - Palle Recuperate: 11 (Penz 4) - Palle Perse: 16 (N'guessan 7)

POLISPORTIVA A. GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO: Rinaldi NE, Degiovanni* 3 (0/3, 1/8), Rossini* 7 (2/7, 1/5), Lazzaro NE, Mioni* 11 (4/7 da 2), Stroscio 6 (3/11, 0/1), Conde Duran* 6 (2/8 da 2), Cruz Ferreira 10 (2/5, 1/5), Amatori NE, Di Fine 2 (0/1 da 3), De Cassan* 11 (1/5, 3/6)

Allenatore: Garcia Fernandez J.

Tiri da 2: 14/46 - Tiri da 3: 6/26 - Tiri Liberi: 10/19 - Rimbalzi: 54 24+30 (Conde Duran 10) - Assist: 17 (Rossini 6) - Palle Recuperate: 8 (Conde Duran 5) - Palle Perse: 20 (Mioni 4)

Arbitri: Spessot M., Corrias C.