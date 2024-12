Techfind Serie A2, Girone B - Mantova e Udine vincono in trasferta. Matelica batte Treviso, ok anche Ragusa e Vicenza

Torna alla vittoria la Passalacqua Ragusa, che dopo due sconfitte consecutive batte 63-44 Basket Girls Ancona. Partita già ampiamente indirizzata con il parziale di 24-4 del primo quarto, con le padrone di casa che arrivano anche a toccare il +37 nel terzo periodo. Ancona segna appena 10 punti nel primo tempo e solo nel finale riesce a ridurre un po' lo scarto. Siciliano è ancora la migliore realizzatrice di Ragusa con 18 punti, in doppia cifra anche Consolini (12). Dall'altra parte in doppia cifra Pelizzari con 12 punti.

Successo casalingo anche per la Velcofin Interlocks Vicenza, 60-46 su Solmec Rhodigium Basket. La squadra di Zara parte forte con un parziale di 24-12 nel primo quarto, e nonostante un secondo periodo da appena 5 punti riesce a mantenere un buon vantaggio fino alla fine. Top scorer Cecili con 16 punti, bene anche Tava (11 punti e 6 rimbalzi). Per Rhodigium in doppia cifra Leghissa con 12 punti e Stoichkova con 11.

Vittoria pesante per l'Halley Thunder Matelica, che batte 76-66 la Martina Treviso. Un risultato maturato nel secondo tempo, dopo che le ospiti erano andate all'intervallo a +3. Matelica si riporta avanti già nel terzo quarto e poi allunga fino alla doppia cifra di vantaggio nel finale. Protagonista Bonvecchio con 18 punti, buon impatto anche di Gonzalez con 12 punti e 5 assist in uscita dalla panchina. A Treviso non basta la doppia doppia da 22 punti e 10 rimbalzi di Aijanen.

La W.APU Delser Crich Udine vince 55-69 sul campo della Pallacanestro Vigarano. Nel primo tempo non si sente la differenza tra la prima e l'ultima in classifica, con Vigarano che resta a contatto e va all'intervallo solo a -1. L'APU indirizza la partita con un parziale di 21-11 nel terzo quarto, chiudendo il 2024 con l'undicesima vittoria in dodici partite. La migliore è Bovenzi con 19 punti, 12 rimbalzi, 5 assist e 30 di valutazione, doppia doppia anche per Gianolla (10 punti, 12 rimbalzi). Per Vigarano in evidenza Valensin con 25 punti.

Vittoria in trasferta anche per la San Giorgio MantovAgricoltura Mantova, che batte 56-66 Alperia Basket Club Bolzano. Partita già indirizzata in un primo quarto da 25-8, e da lì in avanti le ospiti mantegono sempre un buon margine di vantaggio. Nel terzo quarto Bolzano torna in singola cifra di svantaggio, ma non riesce mai a riaprire veramente la partita. Per le ospiti la migliore è ancora Orazzo con 22 punti, dall'altra parte non bastano i 18 di Manzotti.

A2 Femminile – Girone B

Anticipi 12^ Giornata di Andata



RISULTATI:



21/12/2024

Passalacqua Ragusa - Basket Girls Ancona 63 - 44

Velcofin Interlocks Vicenza - Solmec Rhodigium Basket 60 - 46

Halley Thunder Matelica - Martina Treviso 76 - 66

Pallacanestro Vigarano - W.APU Delser Crich Udine 55 - 69

Alperia Basket Club Bolzano - San Giorgio MantovAgricoltura 56 - 66



22/12/2024

Bagalier FE.BA Civitanova - Futurosa iVision Trieste

PF Umbertide - ARAN Cucine Panthers Roseto





Passalacqua Ragusa - Basket Girls Ancona 63 - 44 (24-4, 37-10, 57-26, 63-44)

PASSALACQUA RAGUSA: Terrone, Consolini* 12 (3/5, 2/5), Pelka* 7 (2/4, 1/5), Salice 6 (1/3 da 2), Mazza*, Tomasoni 6 (0/1, 1/1), Siciliano* 18 (5/9, 2/5), Kozakova 9 (3/5, 1/1), Narviciute* 1 (0/2 da 2), Olodo 4 (2/4 da 2), Labanca NE

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 16/39 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 10/14 - Rimbalzi: 33 9+24 (Mazza 8) - Assist: 20 (Mazza 5) - Palle Recuperate: 13 (Consolini 4) - Palle Perse: 14 (Salice 3)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 9 (3/3, 1/3), Marassi, Streri* 7 (2/6, 1/4), Pelizzari 12 (3/9, 0/4), Bona* 1 (0/2 da 2), Manizza, Giangrasso* 2 (1/1, 0/1), Cotellessa 5 (1/1, 1/2), Barbakadze 4 (1/5, 0/2), Maroglio* 4 (2/2, 0/1), Aizsila, Garcia Leon

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 13/31 - Tiri da 3: 3/18 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 34 8+26 (Barbakadze 7) - Assist: 14 (Streri 4) - Palle Recuperate: 7 (Streri 2) - Palle Perse: 24 (Streri 4)

Arbitri: Bernassola A., Rosato F.



Velcofin Interlocks Vicenza - Solmec Rhodigium Basket 60 - 46 (24-12, 29-21, 46-32, 60-46)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 16 (5/8 da 2), Nespoli 1 (0/0, 0/0), Tava* 11 (4/9, 0/1), Pellegrini* 8 (0/1, 2/6), Assentato* 7 (2/2, 0/1), Peserico 2 (1/6 da 2), Chilò, Mattera* 10 (5/7 da 2), Valente, Mutterle, Vitari 5 (1/5, 1/3)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 18/38 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 15/25 - Rimbalzi: 38 8+30 (Pellegrini 8) - Assist: 12 (Cecili 5) - Palle Recuperate: 10 (Mattera 4) - Palle Perse: 19 (Cecili 7) - Cinque Falli: Mattera

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 11 (1/6, 2/5), Viviani 2 (1/2, 0/4), Castelli* 5 (1/6, 1/3), Battilotti* 4 (1/4, 0/1), Bonivento, Zanetti S., Leghissa N.* 12 (5/10 da 2), Garofalo 4 (2/7 da 2), Novati 4 (1/1 da 2), Atanasovska, Zuccon* 4 (1/3 da 2)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 13/45 - Tiri da 3: 3/13 - Tiri Liberi: 11/20 - Rimbalzi: 41 17+24 (Zuccon 8) - Assist: 9 (Stoichkova 2) - Palle Recuperate: 8 (Viviani 2) - Palle Perse: 23 (Zuccon 6)

Arbitri: Lillo D., Iaia A.



Halley Thunder Matelica - Martina Treviso 76 - 66 (18-12, 34-37, 56-53, 76-66)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash 2 (1/2, 0/1), Cabrini* 10 (2/6, 2/7), Patanè 3 (1/2 da 3), Celani* 6 (0/2, 0/2), Battellini NE, Gramaccioni* 13 (5/10, 1/4), Gonzalez 12 (1/3, 3/6), Zamparini 3 (1/1 da 3), Poggio* 9 (4/7, 0/1), Bonvecchio* 18 (3/4, 3/5), Andreanelli NE, Sanchez NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 16/34 - Tiri da 3: 11/29 - Tiri Liberi: 11/15 - Rimbalzi: 37 9+28 (Poggio 8) - Assist: 14 (Gonzalez 5) - Palle Recuperate: 4 (Cabrini 1) - Palle Perse: 11 (Cabrini 3)

MARTINA TREVISO: Vespignani* 5 (2/5, 0/5), Peresson* 15 (3/5, 2/8), Stawicka* 5 (0/2, 1/3), Lazzari NE, Aghilarre 2 (0/1 da 2), Chukwu 8 (1/2, 1/1), Da Pozzo* 5 (2/5, 0/1), Egwoh Ashley 2 (1/4 da 2), Aijanen* 22 (7/9, 2/3), Carraro 2 (1/1 da 2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 14/21 - Rimbalzi: 36 7+29 (Aijanen 10) - Assist: 17 (Peresson 6) - Palle Recuperate: 5 (Chukwu 2) - Palle Perse: 16 (Aghilarre 4) - Cinque Falli: Vespignani

Arbitri: Mammoli A., Ricci L.



Pallacanestro Vigarano - W.APU Delser Crich Udine 55 - 69 (10-16, 28-30, 39-51, 55-69)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello 2 (1/3, 0/1), Tintori* 6 (3/8, 0/5), Valensin* 25 (5/13, 4/10), Zangara 3 (1/1 da 3), Cutrupi* 6 (3/10 da 2), Grassia* 3 (1/4, 0/6), Patriarca, Armillotta 3 (0/1, 1/2), Pepe 3 (1/2 da 2), Visone* 4 (1/4, 0/5)

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 15/45 - Tiri da 3: 6/30 - Tiri Liberi: 7/10 - Rimbalzi: 48 13+35 (Cutrupi 10) - Assist: 9 (Pepe 3) - Palle Recuperate: 8 (Grassia 3) - Palle Perse: 13 (Visone 4)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 19 (6/10, 2/4), Penna*, Sasso 11 (2/2, 2/3), Bacchini* 15 (2/7, 3/8), Gianolla* 10 (2/10, 0/1), Cancelli 2 (1/4 da 2), Agostini, Bianchi 1 (0/4 da 2), Casella 2 (1/1 da 2), Gregori, Obouh Fegue* 9 (4/9 da 2)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 18/50 - Tiri da 3: 7/19 - Tiri Liberi: 12/20 - Rimbalzi: 54 13+41 (Bovenzi 12) - Assist: 13 (Bovenzi 5) - Palle Recuperate: 6 (Bovenzi 3) - Palle Perse: 13 (Cancelli 5)

Arbitri: Forni M., Alessi N.



Alperia Basket Club Bolzano - San Giorgio MantovAgricoltura 56 - 66 (8-25, 24-40, 43-55, 56-66)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco, Schwienbacher* 12 (2/6, 1/5), Favaretto* 2 (1/1, 0/1), Malintoppi, Egwoh Alessia* 6 (3/4, 0/1), Stefanczyk* 4 (0/2, 1/4), Gualtieri 2 (1/1, 0/1), Manzotti* 18 (3/4, 3/8), Vaitekunaite 7 (2/3, 1/4), Bonato 5 (1/2, 1/1), Zaman, Kob

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 13/24 - Tiri da 3: 7/30 - Tiri Liberi: 9/11 - Rimbalzi: 30 6+24 (Vaitekunaite 7) - Assist: 13 (Schwienbacher 5) - Palle Recuperate: 4 (Schwienbacher 1) - Palle Perse: 14 (Schwienbacher 3)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta NE, Llorente* 6 (3/7 da 2), Fiorotto* 6 (1/4, 0/1), Cerani, Dell'Olio V. 7 (2/4, 1/4), Fusari* 11 (0/2, 2/8), Cremona, Ramò* 12 (0/4, 4/8), Cavazzuti 2 (0/0, 0/0), Orazzo* 22 (4/11, 3/6)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 10/32 - Tiri da 3: 10/27 - Tiri Liberi: 16/22 - Rimbalzi: 48 19+29 (Ramò 9) - Assist: 11 (Orazzo 3) - Palle Recuperate: 10 (Fiorotto 4) - Palle Perse: 13 (Orazzo 4)

Arbitri: Andretta A., Occhiuzzi G.

(Foto Gianni Ribolli)