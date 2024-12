Techfind Serie A2 – All eyes on...Vittoria Allievi e Ilaria Bonvecchio

Undicesimo appuntamento con la rubrica “All eyes on...” in cui approfondiamo le prestazioni copertina di ogni settimana nella serie cadetta.



GIRONE A – ALLIEVI HA SUPERATO LE MAESTRE

Il traguardo della qualificazione alla prossima Coppa Italia non è ancora stato raggiunto, ma la squadra di coach Pinotti ha assestato un colpo da maestro con la sua allieva migliore. Nell'immaginario comune, il termine “The Shot” ci riporta a quei tiri che valgono una finale o una vittoria cruciale; la tripla realizzata da Vittoria Allievi non poteva che essere una di quelle conclusioni, per l'importanza ai fini della classifica e per quel tocco di fatalità tipico della palla a spicchi. Qui, la classe 2003 si è superata con una partita costruita attorno alla sua tenacia, una prova eccellente sui due lati del campo dove i numeri hanno parlato per la giocatrice: una 'doppia-doppia' da 15 punti – con un solo tiro da tre punti a referto, quello vincente – e 11 rimbalzi, a cui ha aggiunto 6 falli subiti, 4 assist, 1 stoppata e 1 recuperi per un totale di 24 alla voce valutazione; la nativa di Rho ha giocato 39 minuti su 40, in una rotazione a sole sei effettive che rende il successo esterno per 71-72 sul parquet di Empoli ancora più encomiabile. È proprio la gara della consacrazione per la 21enne lombarda, staccatasi per la prima volta nella sua carriera da Costa Masnaga – avversaria contro cui Sanga Milano si giocherà l'accesso alla Coppa Italia settimana prossima –, diventata però fin da subito un pezzo fondamentale all'interno dello scacchiere. La prima 'doppia-doppia' stagionale coincide con la sua miglior prestazione a rimbalzo da quando veste l'arancio-nero, oltre a quella nel dato della valutazione; per quanto riguarda le realizzazioni, questa è la quinta sfida chiusa in doppia cifra, toccando per la seconda volta in maglia milanese quota 15 punti. In mezzo a tante veterane – lei l'unica nel quintetto schierato ad essere nata dopo il 2000 –, Allievi è stata il valore aggiunto, dimostrando di aver perfettamente recepito gli insegnamenti delle compagne più navigate.



GIRONE B – BONVECCHIO: PIÈCE IN QUATTRO ATTI

Le ultime due partite si erano concluse con una sconfitta per la compagine marchigiana, risultati che stavano compromettendo un ottimo cammino e la qualificazione alla prossima Coppa Italia. Sebbene non ci sia ancora la matematica certezza, il successo per 76-66 sulla Martina Treviso ha reso noto alle inseguitrici che il quarto posto appartiene a Matelica, terzo miglior attacco del Girone B e progetto noto per voler essere una piccola grande realtà in mezzo alle piazze più blasonate. Ilaria Bonvecchio, come a teatro, si prende in carico dell'ouverture e dell'epilogo, aprendo il sipario con la tripla del 3-0 e facendolo calare con le bombe che fanno scappare la Halley Thunder; nel mezzo, però, il cammino è stato tutt'altro che semplice, perché le padrone di casa hanno dovuto rimontare lo svantaggio accumulato e tenere duro, dal primo all'ultimo atto. Il libretto della nativa di Trento recita le seguenti cifre: 18 punti tirando con 6/9 dal campo (3/4 da due e 3/5 da tre) e 3/4 a cronometro fermo, aggiungendo 4 rimbalzi, 4 falli subiti e 3 assist per 19 di valutazione in 32 minuti sul parquet. Per la classe 1994 si è trattata della quinta partita chiusa in doppia cifra, questa però con un sapore differente rispetto alle altre, perché nelle tre precedenti sfide la playmaker non aveva ben figurato, rimanendo a secco contro Mantova e tirano 0/8 dal campo contro Roseto; tuttavia, le giocatrici di esperienza sanno come trovare la luce in fondo al tunnel e infatti Bonvecchio ha saputo come mandare in scena la sua pièce anche (e nonostante) il buio a teatro. Dopo aver vestito le divise di Albino, Castelnuovo Scrivia e Broni nelle sue stagioni in Serie A2, la 30enne trentina si sta ritagliando minuti di qualità all'interno del quintetto marchigiano, diventando in pochissimo tempo un profilo di cui coach Sorgentone non può fare a meno.