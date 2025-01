Techfind Serie A2, Girone B – Il big match tra Mantova e Ragusa apre l'ultima giornata del girone di andata

Con le feste natalizie agli sgoccioli, il Girone B della serie cadetta torna in campo per dare spettacolo nell'ultima giornata del girone di andata.



Grande attesa per il duello tra San Giorgio MantovAgricoltura e Passalacqua Ragusa (sabato, ore 17). Il 2025 parte subito a marce altissime per la compagine lombarda che ha chiuso il 2024 con una vittoria, ma ha perso il primato, perciò nella prima uscita del nuovo anno si troverà di fronte alla necessità di vincere per mantenere la scia di Udine; lo scontro diretto del weekend vale anche un posto alla Final Eight di Coppa Italia e il conseguente fattore campo, nel caso le mantovane mantenessero il secondo posto. Le siciliane, dopo le sconfitte con Roseto e Vigarano, sono tornate a splendere, mettendo in mostra tutto il loro talento e mandando un segnale a tutte le squadre piazzate meglio; la trasferta di sabato servirà come primo test per un 2025 in cui l'unico obiettivo sarà centrare la promozione.



Il programma proseguirà con la sfida tra Basket Girls Ancona e PF Umbertide (sabato, ore 19). Le marchigiane possono godere dello scontro diretto favorevole con Vigarano, ma lo stesso record le mette ugualmente in condizione di non sbagliare più, poiché il rischio di diventare il fanalino di coda del Girone B è alto; il pubblico di casa dovrà a tutti costi alzare il morale e il ritmo delle ragazze, perché una vittoria per aprire il nuovo anno sarebbe un'ottima iniezione di fiducia. Le ospiti vedono sempre più vicino l'ottavo posto, grazie anche alla serie di scontri diretti in cui sono coinvolte le rivali meglio piazzate in classifica; tuttavia, per scalare le gerarchie serviranno vittorie contro ogni sorta di avversaria e perdere meno scontri diretti possibili.



In contemporanea andrà in scena la gara tra Futurosa iVision Trieste e Pallacanestro Vigarano (sabato, ore 19). La compagine giuliana fa parte del nutrito gruppetto di squadre in attesa di conoscere il proprio destino per quanto riguarda la Final Eight di Coppa Italia, la vittoria nell'ultima gara del 2024 non è servita a salire di posizione, a causa dei successi maturati da tutte le prime quattro in classifica; l'attenzione per i risultati delle rivali è alta, non senza però prendere seriamente l'impegno nell'ultima gara di andata. Il fanalino di coda del girone ha perfettamente in testa l'immagine del successo con Ragusa, nonostante un calendario poco favorevole, le ferraresi proveranno ad abbandonare l'ultimo posto già dalla prima uscita del 2025; la trasferta che si pone di fronte a loro è complicata, ma fare lo sgambetto a chi ambisce a posizioni di rilievo sembra uscire bene alle ospiti.



Alla tredicesima giornata avremo anche Solmec Rhodigium Basket contro Halley Thunder Matelica (sabato, ore 20.30). Le venete hanno chiuso il 2024 con tre sconfitte consecutive rimanendo ancorate all'undicesimo posto, attualmente ad almeno tre partite dalla zona play-off; la prima gara del nuovo anno le metterà contro una corazzata, ma sarà proprio queste genere di gare a dare fiducia alla squadra di coach Pegoraro. Le marchigiane devono stringere i denti e tenere saldo il quarto posto se vogliono regalarsi l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia, un premio di merito per una prima parte di stagione giocata ad altissimi livelli; l'uscita in quel di Rovigo dovrà portare in dote due punti e scacciare ogni possibile sorpasso da parte delle inseguitrici.



Un possibile antipasto di play-off nel match tra W.APU Delser Crich Udine e Alperia Basket Club Bolzano (sabato, ore 20.30). La capolista ha terminato il 2024 al primo posto con una sola sconfitta a fronte di undici vittorie, un bottino che rispecchia alla perfezione il valore della rosa e le ambizioni di una squadra che ha come obiettivo la massima serie; le friulane aprono il 2025 al 'Primo Carnera', dove il pubblico amico sarà pronto ad accoglierle e tifarle per vederle trionfare ancora. Le altoatesine affrontano il primo ostacolo del nuovo anno con la trasferta di Udine, un parquet difficile da espugnare, ma una vittoria in trasferta darebbe morale ad una squadra che sente la pressione delle rivali; l'obiettivo del nuovo anno sarà consolidare la propria posizione e ottenere vittorie di prestigio, a partire da questo weekend.



Il primo posticipo sarà il derby tra Martina Treviso e Velcofin Interlocks Vicenza (domenica, ore 18). Le trevigiane hanno salutato la possibilità di accedere alla Coppa Italia con la sconfitta dell'ultimo turno, tuttavia questo le farà concentrare maggiormente sul resto della stagione e sul primo impegno del 2025, dove strappare due punti alla diretta concorrenza sarà una delle prime caselle da spuntare. Le vicentine vedono la zona play-off sempre più vicina e vogliono sfruttare il primo scontro diretto del nuovo anno per inviare un segnale forte e chiaro alla concorrenza; la trasferta sarà tutt'altro che semplice per le ragazze di coach Zara, ma un successo qui le porterebbe a scalare le gerarchie, con l'obiettivo di entrare nelle big del Girone B entro la fine della regular season.



Il sipario calerà al PalaMaggetti con ARAN Cucine Panthers Roseto contro Bagalier FE.BA Civitanova (domenica, ore 18). Le 'pantere' cercano la decima vittoria consecutiva in campionato, una striscia di successi che sta spaventando tutte le altre avversarie e che ha portato le abruzzesi al secondo posto in classifica; il sostegno e il calore del pubblico di casa potrebbe fare la differenza, agendo come elemento in più anche in vista di tutti gli altri impegni a calendario nel 2025. La compagine marchigiana non vince dal 30 novembre e ha una situazione di classifica a metà tra chi vuole fuggire dalle zone calde e chi vuole provare a risalire la china; l'obiettivo del nuovo anno sarà quello di imporsi come outsider, partendo proprio dalla trasferta di Roseto, in cui le ragazze potranno provare a mettere il bastone tra le ruote di chi ambisce a lidi più prestigiosi.