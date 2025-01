Techfind Serie A2, Girone A – Nell'ultima giornata del girone di andata spicca il derby tra Sanga Milano e Costa Masnaga

Dopo la pausa per le feste natalizie, si torna sul parquet per l'ultima giornata del girone di andata.



Ad aprire il sipario ci penseranno Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno e Sardegna Marmi Virtus Cagliari (sabato, ore 15). Perso il primato dopo oltre due mesi, la compagine toscana cerca riscatto nella prima uscita del nuovo anno di fronte al proprio pubblico; l'obiettivo sarà quello di riprendere subito la vetta, con un occhio anche alle sfide delle rivali e delle inseguitrici. La squadra sarda è tornata alla vittoria superando Selargius nel derby, questo successo ha tenuto accese le speranze per un eventuale accesso alla Final Eight di Coppa Italia; le ospiti terranno dunque le orecchie tese su quanto capiterà nel derby lombardo e proveranno ad espugnare un parquet davvero ostico.



Si proseguirà con la sfida tra Virtus Academy Benevento e Basket Foxes Giussano (sabato, ore 17). Il fanalino di coda del Girone A ha chiuso la prima parte della stagione senza conquistare nemmeno una vittoria, per questo motivo l'inizio di 2025 dovrà portare in dote un risultato diverso rispetto a quelli ottenuti fin ora. Le ragazze brianzole, invece, sono legate a doppio filo alle inseguitrici piemontesi (Torino e Moncalieri), allo stesso tempo devono aprire al meglio il nuovo anno se vogliono raggiungere i play-off.



Al PalaMariotti andrà in scena la gara tra Cestistica Spezzina e Torino Teen Basket (sabato, ore 18). Le liguri hanno una chance importante per potersi avvicinare alle avversarie con un miglior record, ma dovranno mantenere il proprio fortino inviolato e qui dovrà essere di supporto il pubblico locale; due punti nella prima gara del 2025 sarebbero un'iniezione di fiducia ottimo per scalare le gerarchie. Le torinesi vogliono vedere la luce e abbandonare la zona calda della classifica, complici gli impegni delle rivali, sarà fondamentale uscire da questa trasferta con una vittoria e risalire la china per mettere la spunta agli obiettivi stagionali.



Il big match della tredicesima giornata sarà a cura di Repower Sanga Milano e CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 19). L'accesso alla Final Eight di Coppa Italia passa anche da questa sfida, un derby sentito e importante per le ragazze di coach Pinotti che contemporaneamente sognano di agganciare le tre capoliste; il pubblico sarà l'osservato speciale di questa gara, perché dal loro apporto potranno arrivare le energie necessarie per ottenere due punti cruciali. La squadra di coach Andreoli sta volando a vele spiegate come testimonia il primo posto in classifica, guadagnato dopo sette vittorie consecutive e il successo su San Giovanni Valdarno; le ospiti dovranno però consolidare quanto di buono fatto fin ora e la trasferta di Milano sarà un banco di prova importante per loro.



Partita tutta da seguire quella tra Salerno Ponteggi '92 e Jolly ACLI Basket Livorno (sabato, ore 19.30). Il successo sul parquet di Moncalieri ha dato respiro alle campane reduci da tre sconfitte di fila, andamento che le ha fatte scivolare nelle gerarchie non tanto da farle abbandonare la corsa ai play-off; la prima partita del 2025 le vedrà impegnate in casa contro un'avversaria con migliore classifica e stesse ambizioni di entrare tra le grandi del campionato. Le toscane hanno ottenuto tre successi nelle ultime quattro gare e hanno saputo dimostrare di potersela giocare contro qualsiasi rivale; la trasferta di Salerno le metterà di fronte ad un bivio: una vittoria significherebbe seguire il gruppo di testa, una sconfitta potrebbe veder aumentare il numero delle pretendenti al sesto posto.



A chiudere il programma del weekend saranno Logiman Broni e Tecnoengineering Moncalieri (domenica, ore 18). La compagine pavese ha vinto contro Torino e continuerà in questa giornata la sua campagna contro le squadre piemontesi, dove ottenere un altro successo vorrebbe dire allontanare sempre di più la zona difficile della classifica in favore di una gremita zona play-off. Le ospiti non vincono in trasferta da quasi tre mesi e navigano in acque torbide, motivo per cui il successo esterno contro un'avversaria come Broni avrebbe valore doppio nel prosieguo della stagione.



Il giorno dell'Epifania ci sarà lo scontro tra Nuova Icom San Salvatore Selargius e USE Rosa Scotti Empoli (lunedì, ore 16). Perso il derby contro Cagliari, la squadra allenata da coach Maslarinos deve ricompattarsi e ricominciare dalle quattro partite precedenti, dove gli otto punti conquistati si sono rivelati preziosi; il pubblico di casa conosce le capacità delle proprie ragazze, ma sarà il loro sostegno la chiave per vincere una sfida così difficile e delicata. Le empolesi, dopo la sconfitta contro Milano, sono costrette a condividere il primato con Costa Masnaga e San Giovanni Valdarno, entrambe impegnate in sfide di alta classifica; il gruppo di coach Cioni volerà in Sardegna per una trasferta complicata contro un'avversaria tenace, qui i due punti messi in palio avranno un valore doppio se portati a casa.