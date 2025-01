Techfind Serie A2, girone B - Roseto vince l'ultima di andata e chiude terza. Successo anche per Treviso

La Martina Treviso chiude il girone d'andata con una vittoria, 63-38 su Velcofin Interlocks Vicenza. Partita già indirizzata con un parziale di 16-0 in un primo quarto da 28-7, che porta la squadra di casa già a +26 all'intervallo. Un vantaggio che aumenta ancora nel terzo periodo, con Vicenza che continua a faticare in attacco e incassa una sconfitta pesante, che interrompe una striscia di due vittorie consecutive. Per Treviso la migliore è Peresson con 20 punti e 6 rimbalzi, bene anche Stawicka con 13.

Successo anche per l'ARAN Cucine Panthers Roseto, che con la vittoria 74-42 sulla Bagalier FE.BA. Civitanova chiude al terzo posto il girone d'andata, qualificandosi alle Final Eight di Coppa Italia insieme a Udine, Mantova e Matelica. La squadra di casa doppia le avversarie sul 36-18 all'intervallo e vince i parziali anche dei due quarti successivi, conquistando la decima vittoria in stagione. Doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi per Caloro, a quota 14 punti anche Sorrentino. Per Civitanova la migliore è Binci con 13 punti, 5 rimbalzi e 6 assist.

A2 Femminile – Girone B

04/01/2025

San Giorgio MantovAgricoltura - Passalacqua Ragusa 67 - 46

Basket Girls Ancona - PF Umbertide 51 - 53

Futurosa iVision Trieste - Pallacanestro Vigarano 76 - 50

Solmec Rhodigium Basket - Halley Thunder Matelica 63 - 65

W.APU Delser Crich Udine - Alperia Basket Club Bolzano 62 - 59



05/01/2025

Martina Treviso - Velcofin Interlocks Vicenza 63 - 38

ARAN Cucine Panthers Roseto - Bagalier FE.BA Civitanova 74 - 42





W.APU Delser Crich Udine 24, ARAN Cucine Panthers Roseto 20, San Giorgio MantovAgricoltura 20, Halley Thunder Matelica 18, Futurosa iVision Trieste 18, Martina Treviso 16, Passalacqua Ragusa 18, Alperia Basket Club Bolzano 12, PF Umbertide 10, Velcofin Interlocks Vicenza 10, Solmec Rhodigium Basket 6, Bagalier FE.BA Civitanova 6, Basket Girls Ancona 2, Pallacanestro Vigarano 2





San Giorgio MantovAgricoltura - Passalacqua Ragusa 67 - 46 (5-10, 29-17, 43-30, 67-46)

SAN GIORGIO MANTOVAGRICOLTURA: Fietta* 10 (3/6, 1/2), Llorente* 6 (2/5 da 2), Fiorotto* 8 (3/7, 0/2), Cerani, Dell'Olio V. 2 (1/8, 0/2), Fusari* 17 (5/12, 2/7), Cremona 2 (1/2 da 2), Ramò 11 (4/8, 1/5), Cavazzuti, Ndiaye, Orazzo* 11 (2/6, 2/4)

Allenatore: Logallo L.

Tiri da 2: 21/54 - Tiri da 3: 6/22 - Tiri Liberi: 7/8 - Rimbalzi: 48 13+35 (Orazzo 10) - Assist: 15 (Fietta 3) - Palle Recuperate: 9 (Orazzo 3) - Palle Perse: 10 (Dell'olio 4)

PASSALACQUA RAGUSA: Consolini* 12 (3/8, 2/12), Pelka* 8 (2/5, 1/4), Salice, Mazza*, Tomasoni 1 (0/2, 0/1), Siciliano* 15 (5/8, 1/9), Kozakova, Narviciute* 2 (0/2 da 2), Olodo, Labanca 8 (4/8 da 2)

Allenatore: Buzzanca M.

Tiri da 2: 14/38 - Tiri da 3: 4/28 - Tiri Liberi: 6/11 - Rimbalzi: 51 14+37 (Narviciute 12) - Assist: 8 (Consolini 3) - Palle Recuperate: 5 (Siciliano 3) - Palle Perse: 19 (Pelka 5)

Arbitri: Pulina S., Forconi M.



Basket Girls Ancona - PF Umbertide 51 - 53 (12-12, 24-28, 41-45, 51-53)

BASKET GIRLS ANCONA: Pierdicca* 10 (3/5, 1/1), Marassi NE, Streri* 9 (1/5, 1/7), Pelizzari 10 (3/6, 0/3), Bona* 5 (1/6 da 2), Manizza NE, Giangrasso* 8 (4/7, 0/3), Cotellessa NE, Barbakadze, Maroglio* 2 (1/3, 0/2), Aizsila 4 (1/2, 0/2), Garcia Leon 3 (1/6 da 2)

Allenatore: Piccionne L.

Tiri da 2: 15/40 - Tiri da 3: 2/18 - Tiri Liberi: 15/17 - Rimbalzi: 32 11+21 (Streri 6) - Assist: 4 (Giangrasso 2) - Palle Recuperate: 7 (Maroglio 4) - Palle Perse: 11 (Bona 3)

PF UMBERTIDE: Kasapi* 8 (2/8, 0/3), Tempia 9 (1/4, 2/5), Bartolini* 4 (2/4, 0/1), Cenci, Gianangeli* 6 (1/4 da 2), Braccagni 2 (0/1 da 2), Paolocci 5 (1/2, 1/1), Schena*, Baldi* 19 (6/13, 0/1), Offor

Allenatore: Staccini M.

Tiri da 2: 13/39 - Tiri da 3: 3/11 - Tiri Liberi: 18/20 - Rimbalzi: 42 13+29 (Gianangeli 11) - Assist: 1 (Paolocci 1) - Palle Recuperate: 4 (Baldi 2) - Palle Perse: 19 (Kasapi 5)

Arbitri: Di Salvo E., Forte M.



Futurosa iVision Trieste - Pallacanestro Vigarano 76 - 50 (18-15, 39-26, 63-33, 76-50)

FUTUROSA IVISION TRIESTE: Stavrov 11 (4/13, 1/3), Ravalico 4 (0/1, 1/3), Briganti, Mosetti* 19 (7/12, 1/3), Miccoli C.* 8 (4/6, 0/1), Mueller, Srot 7 (3/5, 0/2), Sammartini* 11 (5/10 da 2), Lombardi* 6 (3/3, 0/2), Camporeale* 10 (2/5, 2/3)

Allenatore: Mura A.

Tiri da 2: 28/57 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 5/8 - Rimbalzi: 45 12+33 (Sammartini 8) - Assist: 17 (Sammartini 10) - Palle Recuperate: 19 (Sammartini 5) - Palle Perse: 12 (Sammartini 3)

PALLACANESTRO VIGARANO: Iannello* 8 (3/4, 0/1), Tintori* 9 (3/4, 1/3), Paz NE, Valensin* 18 (5/13, 1/5), Zangara 3 (0/2, 1/1), Grassia* 6 (1/5, 1/6), Patriarca NE, Armillotta 6 (2/5, 0/2), Pepe*, Visone NE

Allenatore: Grilli C.

Tiri da 2: 14/36 - Tiri da 3: 4/18 - Tiri Liberi: 10/18 - Rimbalzi: 36 7+29 (Pepe 7) - Assist: 8 (Valensin 2) - Palle Recuperate: 7 (Valensin 3) - Palle Perse: 23 (Tintori 6)

Arbitri: Spessot M., Corrias C.



Solmec Rhodigium Basket - Halley Thunder Matelica 63 - 65 (16-13, 31-24, 44-46, 63-65)

SOLMEC RHODIGIUM BASKET: Stoichkova* 9 (2/5, 1/4), Viviani* 3 (0/1, 1/5), Castelli 15 (3/3, 3/7), Martinello NE, Contiero NE, Battilotti* 2 (1/2 da 2), Bonivento 8 (1/4, 2/2), Zanetti S.* 4 (2/6, 0/1), Leghissa N.* 8 (4/7 da 2), Garofalo 7 (2/2, 1/1), Novati, Zuccon 7 (2/4, 1/1)

Allenatore: Pegoraro M.

Tiri da 2: 17/34 - Tiri da 3: 9/21 - Tiri Liberi: 2/3 - Rimbalzi: 36 8+28 (Battilotti 8) - Assist: 8 (Stoichkova 2) - Palle Recuperate: 10 (Stoichkova 3) - Palle Perse: 24 (Bonivento 5)

HALLEY THUNDER MATELICA: Shash NE, Cabrini 5 (1/3, 1/5), Patanè*, Celani 7 (3/4, 0/2), Battellini NE, Gramaccioni* 5 (1/8, 1/7), Gonzalez* 18 (5/11, 2/3), Zamparini NE, Poggio* 13 (4/7, 0/1), Bonvecchio* 17 (4/7, 1/1), Andreanelli NE, Sanchez NE

Allenatore: Sorgentone D.

Tiri da 2: 18/44 - Tiri da 3: 5/22 - Tiri Liberi: 14/20 - Rimbalzi: 39 19+20 (Poggio 16) - Assist: 6 (Patanè 1) - Palle Recuperate: 14 (Gonzalez 5) - Palle Perse: 17 (Celani 3)

Arbitri: Spinello R., Mariotti D.



W.APU Delser Crich Udine - Alperia Basket Club Bolzano 62 - 59 (19-16, 36-34, 53-43, 62-59)

W.APU DELSER CRICH UDINE: Bovenzi* 16 (5/8, 1/3), Penna* 4 (1/2, 0/3), Sasso, Bacchini* 16 (0/3, 5/8), Gianolla* 17 (6/12, 0/1), Cancelli, Agostini, Bianchi 1 (0/1, 0/1), Casella, Gregori 2 (1/2, 0/1), Obouh Fegue* 6 (2/12 da 2)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 15/44 - Tiri da 3: 6/17 - Tiri Liberi: 14/19 - Rimbalzi: 47 17+30 (Obouh Fegue 13) - Assist: 14 (Bovenzi 5) - Palle Recuperate: 8 (Bovenzi 5) - Palle Perse: 26 (Bianchi 5)

ALPERIA BASKET CLUB BOLZANO: Mazzucco NE, Schwienbacher* 14 (3/7, 1/4), Favaretto NE, Malintoppi 6 (1/4, 0/3), Egwoh Alessia* 2 (1/6 da 2), Stefanczyk* 20 (5/8, 3/3), Gualtieri 5 (2/2, 0/1), Manzotti* 9 (3/9, 1/5), Vaitekunaite* 3 (0/1, 1/2), Bonato, Zaman NE, Kob

Allenatore: Romano M.

Tiri da 2: 15/38 - Tiri da 3: 6/20 - Tiri Liberi: 11/16 - Rimbalzi: 35 10+25 (Egwoh 8) - Assist: 11 (Malintoppi 4) - Palle Recuperate: 19 (Egwoh 6) - Palle Perse: 20 (Schwienbacher 6)

Arbitri: Martinelli M., La Grotta M.



Martina Treviso - Velcofin Interlocks Vicenza 63 - 38 (28-7, 43-17, 55-26, 63-38)

MARTINA TREVISO: Vespignani*, Peresson* 20 (4/5, 4/8), Polo, Stawicka* 13 (3/7, 2/4), Aghilarre 10 (5/6, 0/2), Chukwu 3 (0/7 da 2), Da Pozzo* 4 (2/5 da 2), Egwoh Ashley, Aijanen* 10 (4/7, 0/3), Carraro 3 (1/3, 0/2)

Allenatore: Matassini A.

Tiri da 2: 19/44 - Tiri da 3: 6/19 - Tiri Liberi: 7/16 - Rimbalzi: 45 11+34 (Chukwu 11) - Assist: 6 (Vespignani 3) - Palle Recuperate: 9 (Vespignani 2) - Palle Perse: 8 (Stawicka 2)

VELCOFIN INTERLOCKS VICENZA: Cecili* 2 (1/2, 0/2), Nespoli 7 (2/5, 0/3), Tava* 1 (0/2, 0/2), Pellegrini* 9 (3/7, 1/9), Assentato* 4 (2/4, 0/3), Peserico 7 (2/7, 1/2), Chilò 2 (1/1 da 2), Mattera* 4 (2/5 da 2), Valente, Mutterle 2 (1/2 da 2)

Allenatore: Zara F.

Tiri da 2: 14/35 - Tiri da 3: 2/21 - Tiri Liberi: 4/6 - Rimbalzi: 38 6+32 (Mattera 11) - Assist: 4 (Tava 2) - Palle Recuperate: 4 (Assentato 2) - Palle Perse: 14 (Pellegrini 5)

Arbitri: Occhiuzzi G., Gallo S.



ARAN Cucine Panthers Roseto - Bagalier FE.BA Civitanova 74 - 42 (16-6, 36-18, 58-34, 74-42)

ARAN CUCINE PANTHERS ROSETO: Kraujunaite 6 (0/6, 1/2), Lucantoni* 12 (4/9, 1/3), Sorrentino* 14 (5/6, 0/3), Caloro* 14 (6/10, 0/1), Espedale 11 (4/5, 1/5), Polimene, Lizzi* 6 (1/3, 0/1), Falgiatore 3 (1/1 da 3), Bardaré 2 (0/3, 0/2), Sakeviciute 3 (1/2, 0/2), Coser* 3 (0/1, 1/2), Capra NE

Allenatore: Righi S.

Tiri da 2: 21/46 - Tiri da 3: 5/23 - Tiri Liberi: 17/19 - Rimbalzi: 52 17+35 (Caloro 10) - Assist: 11 (Caloro 4) - Palle Recuperate: 16 (Caloro 5) - Palle Perse: 18 (Sorrentino 3)

BAGALIER FE.BA CIVITANOVA: Streni 2 (1/2 da 2), Panufnik 8 (4/8, 0/2), Sciarretta, Severini*, Perini* 5 (1/3, 1/6), Mini 1 (0/4, 0/1), Binci* 13 (3/9, 2/3), Bocola* 2 (1/6, 0/1), Jaworska* 6 (3/7 da 2), Pelliccetti 5 (1/3, 1/3)

Allenatore: Ferazzoli I.

Tiri da 2: 14/42 - Tiri da 3: 4/16 - Tiri Liberi: 2/8 - Rimbalzi: 33 7+26 (Jaworska 6) - Assist: 12 (Binci 6) - Palle Recuperate: 8 (Binci 4) - Palle Perse: 24 (Binci 9)

Arbitri: Faro S., Rosato F.





Siciliano A. (Passalacqua Ragusa) 232 (17,8)

Baldi B. (PF Umbertide) 211 (16,2)

Miccoli C. (Futurosa iVision Trieste) 194 (14,9)

Fusari C. (San Giorgio MantovAgricoltura) 190 (14,6)

Gianolla C. (W.APU Delser Crich Udine) 187 (14,4)

Peresson A. (Martina Treviso) 173 (13,3)

Orazzo M. (San Giorgio MantovAgricoltura) 169 (13)

Aijanen A. (Martina Treviso) 156 (12)

Binci S. (Bagalier FE.BA Civitanova) 154 (11,8)

Valensin C. (Pallacanestro Vigarano) 154 (11,8)

Mosetti M. (Futurosa iVision Trieste) 153 (11,8)

Sorrentino G. (ARAN Cucine Panthers Roseto) 152 (11,7)

Consolini C. (Passalacqua Ragusa) 152 (11,7)

Manzotti G. (Alperia Basket Club Bolzano) 151 (11,6)

Perini V. (Bagalier FE.BA Civitanova) 148 (11,4)

Sammartini G. (Futurosa iVision Trieste) 147 (11,3)

Schwienbacher L. (Alperia Basket Club Bolzano) 145 (12,1)

Stefanczyk K. (Alperia Basket Club Bolzano) 143 (13)

Gonzalez D. (Halley Thunder Matelica) 140 (10,8)

Bonvecchio I. (Halley Thunder Matelica) 139 (10,7)

