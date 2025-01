Techfind Serie A2, Girone A – Parte il girone di ritorno, occhi puntati su Virtus Cagliari contro Costa Masnaga

Il nuovo anno è già cominciato e ha dato i verdetti per la Coppa Italia, così nel secondo weekend ci propone la prima giornata del girone di ritorno.



Il pomeriggio si aprirà con la sfida tra Torino Teen Basket e Nuova Icom San Salvatore Selargius (sabato, ore 16). Il ritorno alla vittoria ha acceso nuove speranze nelle torinesi, un successo di valore fondamentale per iniziare al meglio il 2025 e per iniettare fiducia anche nel proprio pubblico; infatti, saranno proprio i tifosi di casa a dare il giusto supporto per aprire una striscia di trionfi utili a scalare le gerarchie. La compagine sarda ha ottenuto uno scalpo importantissimo vincendo contro Empoli tra le mura amiche, questo oltre ad essere un segnale per la propria classifica è anche una dichiarazione di intenti nei confronti delle rivali; all'interno di un girone così equilibrato, una vittoria in trasferta potrebbe aprire nuovi orizzonti per le ospiti.



I fari della quattordicesima giornata saranno puntati su Sardegna Marmi Virtus Cagliari contro CLV-Limonta Costa Masnaga (sabato, ore 17). Le ragazze di coach Staico sono imbattute in casa con sei successi in altrettante gare disputate, un bottino importante che può risultare vantaggioso alla vigilia di una battaglia così importante; il podio dista solamente due vittorie, per questo vincere nel weekend potrebbe accorciare ulteriormente il gap con le rivali. Le lombarde hanno perso di un solo possesso il derby con Milano, ragion per cui affronteranno la seconda trasferta consecutiva del loro 2025 con la voglia di vendicarsi e ottenere due punti; l'obiettivo sarà quello di riprendersi il podio e l'eventuale testa della classifica alla prima occasione buona.



A seguire il match tra USE Rosa Scotti Empoli e Virtus Academy Benevento (sabato, ore 17.30). Le toscane devono scacciare subito i demoni della pesante sconfitta in casa di Selargius e chiederanno il giusto aiuto al proprio pubblico; i grandi risultati ottenuti nel girone di andata non hanno compromesso il cammino delle empolesi, le quali però cercheranno di riconquistare il primo posto non appena sarà possibile. Le ospiti, fanalino di coda del Girone A, hanno chiuso il girone di andata senza aver ottenuto punti; tuttavia, sebbene la trasferta del weekend risulti un'impresa quasi impossibile, le campane proveranno a fare uno sgambetto importante alle avversarie.



Al PalaMariotti andrà in scena il duello tra Cestistica Spezzina e Polisportiva A.Galli San Giovanni Valdarno (sabato, ore 18). Le liguri hanno aperto il 2025 con una sconfitta contro Torino, risultato che è costato l'ottavo posto, ma la classifica corta permette loro di non essere distanti anche da posizioni più importanti; l'impegno casalingo contro la capolista dovrà essere uno sprono per rimettersi in careggiata. Le toscane hanno superato la Virtus Cagliari e complici le sconfitte di Empoli e Costa Masnaga sono tornate in vetta alla classifica; il 2025 è dunque iniziato nel migliore dei modi per la squadra di coach Garcia Fernandez, perciò l'obiettivo sarà quello di confermarsi ad alti livelli giornata dopo giornata.



Si proseguirà con la partita che vedrà coinvolte Repower Sanga Milano e Salerno Ponteggi '92 (sabato, ore 19). Il successo nel derby contro Costa Masnaga ha lanciato la compagine di coach Pinotti al secondo posto, da dove seguirà con estrema attenzione i risultati della capolista e delle inseguitrici; la gara del weekend non sarà certo da sottovalutare, vista l'avversaria agguerrita, ma il pubblico amico potrà dare una mano extra al già qualificato roster milanese. Le campane vogliono pareggiare il record dopo aver chiuso il girone di andata con due vittorie consecutive, aprendo di fatto una striscia importante in vista del prosieguo di stagione; la trasferta sul parquet della seconda forza del Girone A sarà un ottimo banco di prova per provare a scalare le gerarchie.



Il PalaCici sarà il teatro del derby lombardo tra Basket Foxes Giussano e Logiman Broni (sabato, ore 20.30). Le padrone di casa hanno ritrovato il sorriso con due vittorie consecutive dopo un periodo tutt'altro che semplice, questo ha permesso loro di accorciare ulteriormente la classifica; le brianzole vorranno vendicarsi della sconfitta subita nel girone di andata con un successo che andrebbe a pareggiare proprio il record delle rivali. Le pavesi stanno faticando più del previsto e la sconfitta contro Moncalieri ha messo un ostacolo ulteriore sul loro cammino, ovvero la zona calda della classifica sempre più vicina; un successo sul campo di Giussano andrebbe a scacciare le inseguitrici e riavvicinerebbe le ospiti alla zona play-off.



A chiudere il programma ci penseranno Jolly ACLI Basket Livorno e Tecnoengineering Moncalieri (sabato, ore 21). La squadra livornese ha iniziato il 2025 subendo una sconfitta contro Salerno, le motivazioni per ripartire con il piede giusto e risalire la china ci sono tutte, a partire dall'impegno di sabato sera; una vittoria di fronte al proprio pubblico, con lo scontro diretto tra quarta e quinta forza del campionato, potrebbe portare le toscane a pensare più in grande con il proseguire della stagione. Le piemontesi hanno conquistato due punti cruciali in trasferta contro Broni, andando a solo due partite di distanza dai play-off, sebbene rientrino ancora nella zona calda della classifica; vincere significherebbe aprire la prima striscia in stagione di successi consecutivi, un'iniezione di fiducia che potrebbe svoltare il campionato delle ospiti.