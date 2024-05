Belinelli salva la Virtus Bologna: è il solito re delle triple

Marco Belinelli onora il titolo di miglior giocatore del campionato e il proprio lignaggio con una prestazione strepitosa, grazie alla quale ha risolto i patemi della Virtus nel primo episodio delle semifinali. Venezia ha tenuto botta fino in fondo, costringendo Bologna al supplementare. Ma quando hai un vecchietto da 7/9 nelle triple, un paio delle quali decisive all’overtime, viene da sé che pure il black-out dei 20 punt di vantaggio sprecati strada facendo incide poco.

Tanto per cambiare, la prima spallata l’aveva firmata proprio Beli, con 3 triple di fila senza errori nei primi 4’. In assenza di un contributo tangibile dal presunto uomo forte veneziano Rayjon Tucker (ridotto a 2 punti), sono stati il pupillo del Poz Spissu e il figlio dello sciatore Heidegger a caricarsi la Reyer sulle spalle. Soltanto un guizzo, poichè nel secondo quarto la Virtus ha giocato sul velluto. Zizic (poi dolorante al ginocchio sinistro nella ripresa) ha piazzato la sua miglior raffica dell’anno: 4 panieri belli, inframmezzati da un canestro pesante del solidissimo Abass. Ma sono stati soprattutto i palloni fatti pervenire in area, frutto di massima ispirazione, ad allargare il margine pro Bologna, già +15 all’intervallo col 71% da due e il 60% da tre. La difesa veneziana ha avuto le sue colpe, ma tanto merito va dato alle V Nere che da tempo non erano così scoppiettanti: 28 punti a bersaglio solo nel secondo quarto, e gara già pesantamente indirizzata verso Bologna.