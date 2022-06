Cantù, ufficiale: Meo Sacchetti è il nuovo coach

CANTÙ - La Pallacanestro Cantù ha ufficializzato l'arrivo di Meo Sacchetti come nuovo allenatore per le prossime due stagioni. L'ex Ct della Nazionale fa quindi il suo ritorno su panchina di club dove il suo palmarés parla chiaro: ha vinto uno Scudetto, una Supercoppa italiana, 3 volte la Coppa Italia e ottenuto una promozione dalla A2 alla A nella stagione 2009-10 con la Dinamo Sassari. Cantù spera che l'ex allenatore di Cremona non abbia perso il tocco magico e possa riportare il club brianzolo nella massima serie dopo l'amara sconfitta contro Scafati (3-2) agli ultimi playoff promozione.

Sacchetti: "Darò il massimo come sempre"

Via twitter Meo ha commentato così la sua nuova avventura: "Felice di essere a Cantù. Grande Club, bella tifoseria, passionale ed esigente, qui hanno allenato i migliori, e la lista è lunga! Darò il massimo, come sempre, per me è un nuovo inizio, ho grandi motivazioni, curiosità e tanta voglia di campo".